Η σύζυγος του γιου Μπάιντεν περιγράφει τη στιγμή που κατάλαβε ότι ο Χάντερ την απατά με την γυναίκα του αδελφού του - iefimerida.gr

Η πρώην σύζυγος του Χάντερ Μπάιντεν αποκάλυψε τη στιγμή που ανακάλυψε ότι ο σύζυγός της ήταν άπιστος.

Περιγράφει ακόμη πώς άρχισε να υποψιάζεται τη σχέση με την κουνιάδα του, χήρα του αδελφού του, Χάλι Μπάιντεν, στα νέα απομνημονεύματά της που αποτελούν βόμβα και περιγράφουν λεπτομερώς τη διάλυση του 24ετούς γάμου τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Kathleen Biden, η οποία ήταν παντρεμένη με τον γιο του προέδρου από το 1993 έως το 2017, μοιράζεται νέες λεπτομέρειες για τις σχέσεις και τις μάχες του συζύγου της με τον εθισμό στο βιβλίο της με τίτλο "If We Break: A Memoir of Marriage, Addiction, and Healing», που κυκλοφόρησε την Τρίτη.

Η στιγμή που κατάλαβε ότι ο Hunter Biden την απατά

Η 52χρονη μητέρα περιγράφει ότι συνειδητοποίησε ότι «η ζωή της άλλαξε για πάντα» το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου του 2014.

Εκείνη την εποχή, ο 52χρονος Hunter έλειπε στο Μεξικό και η οικογένεια της Kathleen είχε έρθει στο σπίτι του ζευγαριού.

Ο αδελφός της Kathleen, Michael, κοιτούσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Four Seasons του Παρισιού στο iPad του Hunter, όταν ξαφνικά έπεσαν πάνω σε μια φωτογραφία μιας γυναίκας σε ένα παρόμοιο δωμάτιο που φορούσε μπουρνούζι του ξενοδοχείου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«[Το] σώμα μου πάγωσε. Τι είχα μόλις δει;», γράφει στο βιβλίο της.

«Επιστρέφω αμέσως», είπα και πίεσα το iPad στο στήθος μου καθώς περπατούσα προς την κρεβατοκάμαρά μου στο πίσω μέρος του σπιτιού.

«Η εικόνα απεικόνιζε μια γυναίκα στο πέτρινο μπαλκόνι ενός δωματίου ξενοδοχείου που έμοιαζε πολύ με το δικό μας στο Παρίσι, φορώντας μια λευκή ρόμπα Four Seasons.

Ήταν νέα και όμορφη, με μάσκαρα να στάζει από τα μάτια της. Η φωτογραφία ήταν λίγο θολή, αλλά είχε ένα πρόσωπο σε σχήμα καρδιάς με κόκκινα χείλη και σκούρα μαλλιά», πρόσθεσε.

Η επόμενη φωτογραφία, γράφει η Kathleen, ήταν «σαν ένα κύμα που με χτύπησε σε ολόκληρο το σώμα».

«O Ηunter. Ο δικός μου Hunter. Ο σύντροφός μου. Η αγάπη μου. Καθισμένος με μια ασορτί ρόμπα, κοιτάζοντας κάτι και φαινομενικά αγνοώντας ότι τον φωτογραφίζουν».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενώ η μπερδεμένη ερωτική ζωή και οι σκανδαλώδεις σχέσεις του Hunter έχουν τεκμηριωθεί επαρκώς τα τελευταία χρόνια, η Kathleen παραδέχεται ότι από «όλους τους φόβους», η απιστία του απέναντί της ήταν «ένα πράγμα» για το οποίο δεν είχε ανησυχήσει ποτέ εκείνη την εποχή.

«Στα 22 χρόνια που είμαστε μαζί δεν είχα αμφισβητήσει ούτε μια φορά την πίστη του στους όρκους του», πρόσθεσε.

Η Kathleen γράφει ότι εκείνη και ο Hunter είχαν μείνει στο ξενοδοχείο Four Seasons στο Παρίσι ένα μήνα νωρίτερα, τον Ιούνιο, εβδομάδες αφότου εκείνος είχε ταξιδέψει εκεί για ένα σόλο επαγγελματικό ταξίδι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αποκαλύπτει ότι «το μόνο άλλο άτομο» στο οποίο είπε για τις φωτογραφίες ήταν η Hallie, η οποία ήταν παντρεμένη με τον αδελφό του Hunter, τον Beau.

«Η Hallie και εγώ είχαμε βρει κοινό έδαφος ως νύφες του Biden, μητέρες και δρομείς, και με την ασθένεια του Beau, είδα τη δύναμη και την αφοσίωσή της», γράφει η Kathleen.

«Αλλά όταν της είπα για τις φωτογραφίες, δεν θα ξεχάσω ποτέ τι είπε: 'Αν τον αφήσεις, Kathleen, θα βρει κάποια άλλη, και τότε θα πρέπει να ζήσεις με αυτό'».

Η αντίδραση του Hunter Biden όταν η σύζυγός του τού αποκάλυψε ότι ξέρει

Όταν του μίλησε για την απιστία του, γράφει η Kathleen, ο Hunter ισχυρίστηκε ότι την απάτησε πέντε φορές, μόνο με ιερόδουλες στο εξωτερικό, όταν έπινε.

«Ξέρω τι έκανες στο Παρίσι. Ξέρω ότι ήσουν με άλλη γυναίκα. Είδα φωτογραφίες στο iPad σου», είπε στον Hunter, σύμφωνα με το βιβλίο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκείνος τότε απάντησε: «Σ' αγαπώ Kathleen. Σ' αγαπώ, το υπόσχομαι».

«Δεν μπορείς να μου υποσχεθείς τίποτε άλλο, Χάντερ, γιατί δεν σε πιστεύω. Δεν ξέρω πώς θα σε πιστέψω ποτέ ξανά», γράφει.

«Δεν έκανα σεξ με τη γυναίκα στη φωτογραφία. Το υπόσχομαι. Τη γνώρισα σε ένα κλαμπ. Ήμουν μεθυσμένος… κάναμε πλάκα αλλά δεν κάναμε σεξ», της είπε.

Ήταν όταν η Kathleen απαίτησε να της πει «όλες» με τις οποίους είχε κοιμηθεί, η στιγμή που ο Hunter τελικά ξεκαθάρισε κάποιες από τις προηγούμενες σχέσεις του.

«Σε απάτησα πέντε φορές, όλες του ήταν πόρνες»

«Εγινε πέντε φορές», είπε με αυτοπεποίθηση. «Όλες πόρνες. Όλες εκτός της χώρας. Η πρώτη ήταν στην Ισπανία. Ένας επαγγελματικός φίλος έστειλε μια μασέρ στο δωμάτιο και αποδείχτηκε ότι ήταν πόρνη. Δεν ήμουν νηφάλιος. Συνέβη», είπε ο Χάντερ στη γυναίκα του σύμφωνα με το βιβλίο της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η επόμενη ήταν μια πόρνη στο Μεξικό ή ίσως στην Κίνα, ή στην Αργεντινή ή στην Ιταλία. Δεν μπορώ καν να θυμηθώ». Ο τρόπος που μιλούσε ήταν δυνατός και ακλόνητος.

«Μπορούσα να αντιληφθώ τον παραλογισμό των ιστοριών του, και παρόλα αυτά δεν αντιστάθηκα. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν επρόκειτο για συναισθηματικές απιστίες, αλλά μόνο για σωματικές. Και είχε απατήσει μόνο όταν ταξίδευε εκτός της χώρας. Απατούσε μόνο όταν έπινε.

Υπήρχε ακόμα ένα ερώτημα μέσα μου που πονούσε όλο μου το σώμα. Με αγαπούσε ακόμα; Αυτή ήταν η αιχμηρή αβεβαιότητα που κουβαλούσα μαζί μου, βαθιά μέσα στην ψυχή μου. Το ερώτημα που δεν μπόρεσα ποτέ να θέσω στον εαυτό μου».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οταν ο Hunter Biden σύναψε σχέση με την χήρα του αδελφού του

Η Kathleen κατέθεσε επίσημα αίτηση διαζυγίου από τον Hunter τον Δεκέμβριο του 2016, αποκαλύπτοντας ότι το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση από τον Οκτώβριο του 2015 - περίπου πέντε μήνες μετά τον θάνατο του αδελφού του Beau από καρκίνο του εγκεφάλου.

Αλλά κάποια στιγμή μεταξύ του χωρισμού τους και της κατάθεσης του διαζυγίου, ο Hunter σύναψε σχέση με τη Hallie.

Η Kathleen γράφει ότι αργότερα θα μάθαινε για τη σχέση αυτή τον Νοέμβριο του 2016, όταν η κόρη της Finnegan της ανακοίνωσε τα νέα.

Ωστόσο, το βιβλίο αποκαλύπτει επίσης περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πρώιμες υποψίες της για τη σχέση του Hunter με την Hallie.

Η Kathleen δήλωσε ότι εκείνη και η Hallie ήταν στενές φίλες και ότι ήταν στο πλευρό της κατά τη διάρκεια της ασθένειας του Beau.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γράφει στο βιβλίο: «Ό,τι κι αν φορούσε η Hallie, ήταν πάντα υπέροχη», ενώ σε ένα κεφάλαιο την περιγράφει ως «εκνευριστικά όμορφη».

Όμως, έγραψε ότι μετά την κηδεία του Beau, ο Hunter «άρχισε να περνάει τον περισσότερο χρόνο του στο σπίτι της Hallie».

«Ήταν νηφάλιος και με καθαρό μυαλό, αλλά με αντιμετώπιζε σαν να ήμουν παρείσακτη. Όταν τηλεφωνούσα στον Hunter στο σπίτι της Hallie, απαντούσε στις κλήσεις μου, αλλά φαινόταν απόμακρος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έλεγε ότι ήταν καθήκον του να φροντίσει τη Hallie και τα παιδιά της, επειδή όταν πέθαναν η μητέρα και η αδελφή του Hunter, η θεία του Βαλ είχε μετακομίσει και βοήθησε στην ανατροφή του Hunter και του Beau.

Περιέργως, έμοιαζαν πραγματικά σαν… οικογένεια. Η ενοχή συσπειρώθηκε γύρω από τον θυμό μου, σαν να ήθελε να τον συντρίψει».

Οταν ανακάλυψε τη σχέση του συζύγου της με την κουνιάδα της

Οι ρωγμές άρχισαν να εμφανίζονται στο δεσμό της με τη Hallie όταν ο Hunter πέταξε στο Λος Άντζελες για να δουλέψει με έναν «coach νηφαλιότητας» στο Chateau Marmont, κάτι που η Kathleen περιέγραψε «σαν να πηγαίνεις σε ένα παγωτατζίδικο, ενώ κάνεις δίαιτα χωρίς γαλακτοκομικά και δίνεις μάχη για να μάθεις να αντιστέκεσαι».

«Όταν τηλεφώνησα στη Hallie για να τη ρωτήσω γι' αυτό, άκουσα τον εκνευρισμό στη φωνή της. Είπε ότι είχε ήδη μιλήσει με τον Hunter στο Λος Άντζελες και φαινόταν μια χαρά. Για πρώτη φορά, φαινόταν πραγματικά κουρασμένη μαζί μου. Σύντομα θα σταματούσε να μου απαντάει», γράφει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Xάντερ Μπάιντεν με την γυναίκα του αδελφού του, σε φωτογραφία που βρέθηκε στο laptop του

«Σε ένα από τα τελευταία μηνύματα που της έστειλα έλεγα ότι δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε και ότι ένιωθα σαν να με τιμωρούσαν. Δεν έλαβα απάντηση. Ο Hunter και η Hallie συνέχισαν να περνούν το μεγαλύτερο μέρος εκείνου του καλοκαιριού μαζί, και το όλο θέμα έμοιαζε σουρεαλιστικό. Πήγαν διακοπές στο Χάμπτονς και έμεναν στο σπίτι μας στη λίμνη όταν δεν ήμουν εκεί».

Τα παιδιά της ανακάλυψαν τη σχέση του πατέρα τους με την θεία τους

Αφού τελικά είχε αποδείξεις στα χέρια της για τη σχέση τους σε μια καταστροφική αποκάλυψη από τα παιδιά της, τα οποία βρήκαν μηνύματα μεταξύ του Hunter και της Hallie στο iPhone του, πήρε το τηλέφωνο και ανακάλυψε ένα σωρό μηνύματα με άλλες γυναίκες.

«Κάθισα στην κουζίνα με το τηλέφωνο του Hunter στα χέρια μου και βρήκα πολλά περισσότερα από την παράνομη σχέση του. Ενώ εγώ ένιωθα σαν να έχανα το μυαλό μου, εκείνος ζούσε μια παράξενη νέα ζωή που δεν αναγνώριζα καθόλου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χάντερ Μπάιντεν με την κουνιάδα του.

Τα μηνύματα ήταν γεμάτα με γραφικές σεξουαλικές αναφορές. Μερικές φορές ήταν κακός και στη συνέχεια παράξενα τρυφερός, με δεκάδες γυναίκες - καμία από τις οποίες δεν είχα ακούσει ποτέ πριν.

Πόσο καιρό κοιμόταν με τη Hallie, ενώ εμείς μπαίναμε μαζί στο γραφείο του ψυχολόγου μας και μιλούσαμε για θεραπεία και σωτηρία του γάμου μας;».

Τι σημαίνει να είσαι νύφη του Τζο Μπάιντεν

Καθ' όλη τη διάρκεια του γάμου τους απολάμβανε το κύρος που της έδινε το να είναι νύφη του Τζο Μπάιντεν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο νοσοκομείο έγκυος στη Ναόμι, μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό δωμάτιο. Ο γιατρός της είπε ότι ήταν «δώρο από το νοσοκομείο» και της έδωσε ένα «γράμμα για τον πεθερό σας», ζητώντας της να «βεβαιωθείτε ότι θα το πάρει».

«Καθώς καθόμουν στο όμορφο ιδιωτικό μου δωμάτιο, με το γράμμα του γιατρού προς τον Τζο να βρίσκεται στο κομοδίνο, άρχισα να καταλαβαίνω τι σήμαινε να είμαι παντρεμένη με τον Χάντερ», γράφει στο βιβλίο της.

Το να ζουν πέρα από τις δυνατότητές τους ήρθε από νωρίς στη σχέση τους, τη δεκαετία του 1990, αγοράζοντας το πρώτο τους σπίτι στο Ντέλαγουερ για 310.000 δολάρια, όταν ο οικονομικός τους σύμβουλος συνέστησε προϋπολογισμό το πολύ 170.000 δολαρίων.

Η Kathleen περιγράφει την απόφαση να μετακομίσουν στο Delaware ως τη στιγμή που «έχασα τον έλεγχο της ζωής μου», καθώς ήλπιζε να επιστρέψει στο Σικάγο για να είναι κοντά στην οικογένειά της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ξαφνικά ένιωσα ότι δεν είχα καμία επιλογή», γράφει.

Λέει ότι ο Hunter προσπάθησε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως μεσοαστό, αλλά η Kathleen -που προερχόταν από οικογένεια της εργατικής τάξης του Σικάγο- τον έβαλε στη θέση του και του είπε: «Ένα παιδί από μεσοαστική οικογένεια δεν κάνει χορό».

Η Kathleen εικάζει ότι η κακή συμπεριφορά του Hunter οφειλόταν εν μέρει στο γεγονός ότι «ήταν δύσκολο γι' αυτόν να είναι ο υποστηρικτής του Joe και του Beau».

Σχετικά με το γιατί ο Hunter ήταν τόσο ακατάστατος: «Αναρωτιέμαι αν η ζωή μας ήταν πολύ ήσυχη για τον Hunter. Ίσως χρειαζόταν περισσότερα. Ο Joe και ο Beau γνώρισαν και οι δύο την επιτυχία με πολύ δημόσιο τρόπο…. αναρωτιέμαι αν η επιτυχία τους τον επηρέασε».