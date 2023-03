Γυναίκες πρωταγωνιστούν στον κλάδο των επιστημών -Τρία στελέχη της Sunlight Group εξηγούν πώς - iefimerida.gr

Ο κλάδος των επιστημών δεν είναι, πάντα, το ίδιο φιλόξενος σε όλες και όλους. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία για τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών, οι οποίες, ωστόσο, με το δικό τους, επίμονο αγώνα και τις αδιαμφισβήτητς ικανότητές τους ήδη ανατρέπουν τα στερεότυπα και κερδίζουν το μερίδιο που τους αναλογεί στον ευρύτερο επιστημονικό χώρο.

Πριν από λίγες ημέρες, η παγκόσμια κοινότητα «γιόρτασε» τη Διεθνή Ημέρα για τις Γυναίκες και τα Κορίτσια στην Επιστήμη. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν δεν ήταν τόσο ενθαρρυντικά: Οι γυναίκες αποτελούν μόλις το ένα τρίτο του εργατικού δυναμικού στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών και το ένα τρίτο των ερευνητών. Οι ερευνήτριες, όμως, λαμβάνουν μικρότερα ερευνητικά κονδύλια από τους άνδρες συναδέλφους τους, ενώ το έργο τους δεν παρουσιάζεται ισότιμα σε περιοδικά υψηλού κύρους και συχνά παραβλέπονται για προαγωγή. Είναι ενδεικτικό ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 28% των αποφοίτων μηχανικών και το 40% των αποφοίτων στην επιστήμη των υπολογιστών και την πληροφορική.

Γιατί όμως διαιωνίζεται το φαινόμενο και τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί; Υπάρχει κάποια άλλη, πιο φωτεινή όψη; Αναζητώντας τις απαντήσεις το iefimerida.gr συνομίλησε με τρεις γυναίκες – στελέχη της Sunlight Group -μιας ηγέτιδας παγκοσμίως εταιρείας στην παραγωγή μπαταριών για βιομηχανική ηλεκτροκίνηση, εκτός δρόμου οχήματα αναψυχής και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ -απόφοιτες STEM (Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής, Μαθηματικών) που κατέχουν σημαντικές θέσεις στην εταιρεία.

Το «πορτρέτο» τριών γυναικών-επιστημόνων στη Sunlight

Πρόκειται για τη Στέλλα Χειλαδάκη, τη Δήμητρα Οικονόμου και την Κατερίνα Σάββα. Η Στέλλα Χειλαδάκη σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, έκανε μεταπτυχιακό στα Συστήματα Αυτοματισμού, ενώ στη συνέχεια απασχολήθηκε σε τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και Ποιοτικής Διαχείρισης (QM). «Διαπίστωσα ότι με ενδιέφερε να εξερευνήσω την προοπτική μιας πιο ολιστικής προσέγγισης στον κύκλο ζωής του προϊόντος. Έτσι μετά από ένα ακόμα μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων βρίσκομαι σήμερα στη θέση της Senior Product Manager συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας λιθίου, ενός επίσης τεχνολογικού προϊόντος που φυσικά είναι το αντικείμενο που με ενδιαφέρει» λέει η ίδια.

Παρόμοιο μονοπάτι ακολούθησε και η Κατερίνα Σάββα. «Έχω κάνει πενταετείς σπουδές στον κλάδο της ρομποτικής MEng Electronic Engineering Cybernetics στο πανεπιστήμιο Reading της Αγγλίας, και στο τελευταίο έτος εξάμηνη πρακτική εντός πανεπιστημίου. Επέστρεψα στην Ελλάδα το 2006 και έκτοτε έχω εργαστεί σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται με άμεσο η έμμεσο τρόπο στο χώρο της τεχνολογίας. Η πρώτη μου επαγγελματική εμπειρία ήταν σε τμήμα τεχνολογικών προμηθειών και πωλήσεων ως ΙΤ Procurement Specialist, ένα αντικείμενο που με βοήθησε να εφαρμόσω ουσιαστικά και στην πράξη τις σπουδές και τις γνώσεις μου. Κάτι που με κέρδισε απόλυτα από την πρώτη στιγμή και στο οποίο έκτοτε αφοσιώθηκα. Σήμερα, εργάζομαι στη Sunlight Group Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας, στην παραγωγή μπαταριών λιθίου, ως Lithium Sourcing Manager» επισημαίνει.

Η Δήμητρα Οικονόμου σπούδασε στο τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, έκανε μεταπτυχιακό στην Επιστήμη των Υλικών καθώς και MBA στο ALBA Business School. «Ο συνδυασμός των τεχνικών γνώσεων με τα οικονομικά με βοήθησαν να ασχοληθώ με διαφορετικά αντικείμενα στην καριέρα μου. Ο βασικός πυλώνας ήταν πάντα η εναρμόνιση της επικοινωνίας μεταξύ της παραγωγής και της διεύθυνσης. Ξεκίνησα από έναν μεγάλο όμιλο της τσιμεντοβιομηχανίας στο τμήμα οικονομικού ελέγχου των εργοστασίων, συνέχισα στην Ελβετία στον ίδιο όμιλο εταιρειών αναπτύσσοντας στρατηγικές αγορών και παραγωγής, κυρίως στις αραβικές και αφρικανικές αγορές. Αργότερα ασχολήθηκα με τη διεύθυνση εφοδιαστικής αλυσίδας σε πολυεθνικές εταιρείες σε διάφορες θέσεις (product management, logistics, market intelligence) και τα τελευταία επτά χρόνια, πριν την συνεργασία μου με τη Sunlight Group Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας, εργαζόμουν στη διεύθυνση προμηθειών της τρίτης μεγαλύτερης πολυεθνικής εταιρείας προϊόντων ευρείας κατανάλωσης στον κόσμο. Γύρισα στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2022 και ξεκίνησα τη συνεργασία μου με την Sunlight ως Διευθύντρια Προμηθειών στα στοιχεία μπαταριών λιθίου. Η Ελλάδα προέκυψε χάριν της Sunlight, μια εταιρεία μοναδική στο είδος της που πραγματικά μπορεί να συγκριθεί με αντίστοιχους ομίλους του εξωτερικού ως προς το όραμα, τη διεύθυνση, και τις αξίες», αναφέρει η Δήμητρα Οικονόμου.

Η Δήμητρα Οικονόμου, Διευθύντρια Προμηθειών στα στοιχεία μπαταριών λιθίου της Sunlight

Γιατί οι γυναίκες αποτελούν μόλις το 1/3 του εργατικού δυναμικού σε θέσεις του επιστημονικού κλάδου STEM

Στοιχεία που επιβεβαιώνουν τα Ηνωμένα Έθνη καθώς και η ΕΕ αποκαλύπτουν το εξής παράδοξο: οι γυναίκες που ολοκληρώνουν σπουδές σε επιστήμες αυξάνονται. Ταυτόχρονα, όμως, αποτελούν μόλις το 1/3 του εργατικού δυναμικού σε θέσεις που απευθύνονται σε αποφοίτους STEM. Γιατί συμβαίνει αυτό;

«Η προκατάληψη ίσως που υπάρχει, ότι ο χώρος της τεχνολογίας είναι ένα παραδοσιακά “ανδρικό” στρατόπεδο που δύσκολα θα τους δώσει ευκαιρίες να το διεκδικήσουν. Οι γυναίκες ακόμη και σήμερα αντιμετωπίζουμε εμπόδια, όπως η πρόκληση να ισορροπήσουμε εργασία-καριέρα και λειτουργική οικογένεια – ευθύνη ίσως δυσανάλογη για τη σύγχρονη γυναίκα. Ωστόσο, με τη διαρκή εξέλιξη της τεχνολογίας και την εξοικείωση μας με αυτή, ενισχύεται η δυνατότητα στις γυναίκες να τολμήσουν να δουλέψουν στο χώρο, και να τα καταφέρουν. Αυτή είναι η δική μου εμπειρία, από τη μέχρι τώρα σταδιοδρομία μου αφενός, και στην τωρινή μου θητεία στη Sunlight Group αφετέρου» λέει η Κατερίνα Σάββα.

Από την πλευρά της, η Δήμητρα Οικονόμου υποστηρίζει ότι αυτό «είναι μέρος της διαδρομής προς την εξίσωση των φύλων στις διάφορες θέσεις εργασίας. Στα θεωρούμενα ως ανδροκρατούμενα επαγγέλματα, προς το παρόν, παρατηρείται ακόμη αυξημένο ποσοστό αιτήσεων ανδρών με μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία. Η Ελλάδα, όπως και οι χώρες του εξωτερικού, έχουν θέσει στόχους προς την κατεύθυνση της εξίσωσης των ποσοστών σε θέσεις για αποφοίτους STEM, καθώς και διευθυντικές. Δεν έχει επιτευχθεί ακόμη ο στόχος της πλήρους ισότητας, αλλά βρισκόμαστε σε καλό δρόμο».

Για τη Στέλλα Χειλαδάκη, όπως λέει στο iefimerida.gr, «η επιρροή των κοινωνικών στερεοτύπων, όπως ίσχυαν στο παρελθόν και τα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, είναι έντονη ακόμη στη γενιά –ή τις γενιές– που είναι τώρα στην παραγωγική τους φάση. Αυτό μπορεί να αποτελεί τροχοπέδη τόσο για την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών σε αυτούς τους τομείς, όσο και στο ξεκίνημά τους ακόμα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε γυναίκες να κατακτούν καίριες θέσεις τόσο στον επιστημονικό όσο και στο διοικητικό τομέα, γεγονός πολύ ενθαρρυντικό».

Η Κατερίνα Σάββα εργάζεται στην παραγωγή μπαταριών λιθίου της Sunlight, ως Lithium Sourcing Manager

Τα «αγκάθια» των απολαβών και των συμπεριφορών

Ταυτόχρονα, υπάρχει η πραγματικότητα των μικρότερων απολαβών και των κονδυλίων που λαμβάνουν οι γυναίκες που ασχολούνται με τις θετικές επιστήμες, αλλά και το σκέλος των συμπεριφορών.

Ρωτήσαμε τα τρία στελέχη της Sunlight Group αν έχουν βιώσει οι ίδιες τέτοιες συμπεριφορές διάκρισης ή αν έχουν δει γυναίκες συναδέλφους τους σε αυτή τη θέση.

Δήμητρα Οικονόμου:

«Υπάρχουν δυστυχώς διαφορές απολαβών μεταξύ διαφορετικών εθνικοτήτων, φύλων, και επιστημονικών κλάδων. Σε έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με τη διαχείριση μιας συνέντευξης, των αιτήσεων σε συγκεκριμένη θέση, ακόμα και των απολαβών που ζητάνε τα δύο φύλα, έχει φανεί ότι υπάρχουν διαφορές. Για παράδειγμα, είναι αποδεδειγμένο ότι η πλειονότητα των ανδρών θα κάνει αίτηση σε μια θέση εάν καλύπτει έστω και μέρος των προαπαιτούμενων. Ενώ οι γυναίκες, από την άλλη, για να κάνουν αίτηση θα πρέπει να αισθάνονται ότι έχουν όλα τα προσόντα που αναφέρονται στη θέση. Επίσης, οι άνδρες συνάδελφοι τείνουν να έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση όταν παρουσιάζουν τα επαγγελματικά τους επιτεύγματα και δυνατότητες σε σχέση με τις γυναίκες συναδέλφους, και ως εκ τούτου να διασφαλίζουν καλύτερες απολαβές και περισσότερες προαγωγές. Προσωπικά, δεν έχω δεχθεί ποτέ διαφορετική μεταχείριση λόγω του φύλου μου ούτε και έχω επιτρέψει κάτι τέτοιο στις ομάδες που ηγούμουν. Έχει τύχει όμως συνάδελφος γυναίκα να ζητήσει λιγότερες απολαβές από συνάδελφο άνδρα με την ίδια εμπειρία, θεωρώντας ότι δεν είναι ακόμα σίγουρη για τις δυνατότητές της».

Στέλλα Χειλαδάκη:

«Εγώ η ίδια νιώθω ότι δεν έχω αντιμετωπίσει διακρίσεις στο επίπεδο των συμπεριφορών, εκτός ίσως από μεμονωμένα περιστατικά ατόμων που ευτυχώς δεν θα μπορούσα να πω ότι είχαν φύσει ή θέσει κάποια επιρροή στο περιβάλλον τους. Εννοώ δηλαδή ότι η αρνητική συμπεριφορά τους δεν μεταφερόταν ούτε αντιπροσώπευε το σύνολο του επαγγελματικού χώρου που μοιραζόμασταν».

Κατερίνα Σάββα:

«Πραγματικά προς αυτήν την κατεύθυνση γίνεται πιστεύω περισσότερη προσπάθεια στην εποχή μας, να διασφαλιστεί ότι άντρες και γυναίκες θα λαμβάνουν ίση μεταχείριση. Η ενημέρωση και η στήριξη που υπάρχει μας έχει αφυπνίσει όλους. Ο σεβασμός, η ισότητα, το δικαίωμα στην εργασία, είναι –και θα πρέπει να είναι– αδιαπραγμάτευτοι στόχοι και των δυο φύλων. Προσωπικά στον εργασιακό μου χώρο έχω σταθεί τυχερή δεν έχω αντιμετωπίσει κάποιου είδους διάκριση ή ανάρμοστη συμπεριφορά».

Τι πρέπει να γίνει για να κατακτηθεί η ισότητα στον κλάδο των επιστημών

Τα τρία στελέχη της Sunlight Group εξηγούν στο iefimerida.gr ότι για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο θα πρέπει να ληφθούν μέτρα τόσο από την πολιτεία, σε επίπεδο νομοθεσίας και κανονισμών, όσο και από την πλευρά των εταιρειών, καθώς και μέτρα «αυτο-προστασίας».

«Οι ίσες ευκαιρίες σε επαγγελματικό και οικονομικό επίπεδο είναι ένα θέμα που ακόμα απασχολεί και προβληματίζει. Η ύπαρξη νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου, αλλά και οι εσωτερικές εταιρικές πολιτικές ή κώδικες δεοντολογίας, είναι σίγουρα ένας τρόπος να αντιμετωπιστούν αυτού του τύπου οι διακρίσεις», λέει η Στέλλα Χειλαδάκη. Κατά την ίδια, «για το σκέλος των συμπεριφορών, απαιτείται νομίζω ατομική και συλλογική προσπάθεια –μέσα από το οικογενειακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον πρώτα– για την κατάργηση των στερεοτύπων αυτών. Και αυτό είναι κάτι που αφορά όλους, και εμάς τις γυναίκες, γιατί ορισμένες φορές παρασυρόμενες και οι ίδιες από τα στερεότυπα αυτά πέφτουμε θύματα του φαινομένου της “αυτοεκπληρούμενης προφητείας” ή και του αυτό-σαμποτάζ».

Για τη Δήμητρα Οικονόμου, «οι εταιρείες σίγουρα θα πρέπει να θέσουν στόχους βελτίωσης των ποσοστών εργαζομένων στα δύο φύλα, καθώς και ισότιμα μισθολογικά κριτήρια. Επίσης, οι άνθρωποι που ηγούνται ομάδων θα πρέπει να φροντίζουν να καλλιεργούν το αίσθημα της ισότητας μεταξύ των μελών της ομάδας».

Σύμφωνα με την Κατερίνα Σάββα, για να βρεθεί λύση στο πρόβλημα θα πρέπει «να θεσπιστούν δίκαιες νομοθεσίες και να θεσμοθετηθούν σαφείς κώδικες δεοντολογίας και συμπεριφοράς στους χώρους εργασίας. Οι επιχειρήσεις να είναι ενήμερες για τα δικαιώματα των υπαλλήλων τους, και με τη σειρά τους να ενημερώνουν το προσωπικό για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, βάσει νομοθεσίας και εταιρικών πολιτικών. Να δίνεται η δυνατότητα ευέλικτων ωραρίων σε άντρες και γυναίκες. Να υπάρχουν προγράμματα ενημέρωσης στις κοινωνίες για την ισότητα των δυο φύλων και για την εξάλειψη των διακρίσεων γενικά. Ακόμη και νωρίτερα στον χώρο των σχολείων μας, με ομιλίες, ενημερώσεις. Μια αφύπνιση που θα ξεκινήσει από νωρίς».

Η Στέλλα Χειλαδάκη κατέχει τη θέση της Senior Product Manager συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας λιθίου, στη Sunlight

Τι θα συμβουλεύατε μια έφηβο που θέλει να ακολουθήσει καριέρα στις επιστήμες

Όταν ρωτήσαμε τα τρία στελέχη της Sunlight Group αν είχαν κάποιον άνθρωπο που τις ενέπνευσε και τι θα συμβούλευαν μια έφηβο που αγαπά τις επιστήμες και θέλει να κάνει καριέρας στον κλάδο μας απάντησαν τα εξής:

Δήμητρα Οικονόμου:

«Καταλυτικό ρόλο στην πορεία της καριέρας μου είχε η οικογένειά μου που με ώθησε προς τις θετικές επιστήμες, καθώς και ο σύζυγός μου, ο οποίος είχε ήδη μια επιτυχημένη καριέρα στο εξωτερικό όταν γνωριστήκαμε και με στήριξε για να τον ακολουθήσω και να πάρω τις σωστές αποφάσεις, ώστε κάθε επαγγελματικό βήμα να είναι καλύτερο από το προηγούμενο.

Δεν μου αρέσει να δίνω συμβουλές, γιατί πιστεύω ότι μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Εάν όμως ένα παιδί στην εφηβεία μου πει ότι θέλει να ακολουθήσει καριέρα στις επιστήμες, ένα από τα πρώτα πράγματα που θα αναφέρω είναι οι απεριόριστες δυνατότητες για επαγγελματική εξέλιξη. Η αναλυτική σκέψη (που εξ ορισμού, δεν έχει φύλο) είναι προσόν πολύτιμο για τους εργοδότες, καθώς και η δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων με περιορισμένα δεδομένα».

Κατερίνα Σάββα:

«Το κίνητρό μου να κάνω σπουδές στις θετικές επιστήμες ήταν μια εσωτερική ανάγκη που είχα να προσφέρω στη γενιά μου, αλλά και στην επόμενη. Να βοηθήσω στο να εξελιχθεί και να προοδεύσει η κοινωνία μας.

Η επιρροή φυσικά και της οικογένειάς μου ήταν καταλυτική. Έχω 2 μεγαλύτερους αδερφούς κι ένας μικρός ανταγωνισμός μεταξύ μας αρχικά έγινε στη συνέχεια πρότυπο για μένα. Και στο τέλος, τα αδέρφια μου με ενέπνευσαν και ενίσχυσαν το εφηβικό μου όνειρο να καταφέρω να ζήσω σαν ηρωίδα βγαλμένη από κάποια ταινία του Hollywood, επιτυχημένη μηχανικός και επιστήμονας!

Η συμβουλή που θα έδινα στα κορίτσια σήμερα είναι απλή: Ακολούθησε αυτό που αγαπάς με πείσμα και συνέπεια, και όπως λέω και στην μικρή μου κόρη everything is possible as long as you put your mind to it and put the work and time into it».

Στέλλα Χειλαδάκη:

«Δεν θα έλεγα ότι έχω κάποιο πρότυπο. Η λογική της εξιδανίκευσης προσώπων ή καταστάσεων δεν είναι στοιχείο του χαρακτήρα μου, χωρίς βέβαια να αφορίζω την ιδέα. Νομίζω ότι αυτό που με οδήγησε να ακολουθήσω την πορεία που τελικά πήρα με την όποια αυτοπεποίθηση μου έδινε η εμπιστοσύνη στις ικανότητές μου, είναι το γεγονός ότι δεν αντιμετώπισα αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα στις πρώτες ομάδες όπου κοινωνικοποιήθηκα μεγαλώνοντας, δηλαδή την οικογένεια και το σχολικό περιβάλλον. Γι’ αυτό θεωρώ και ότι η όποια προσπάθεια ανατροπής των στερεοτύπων (και όχι μόνο για τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών) θα είναι πολύ αποτελεσματική αν ξεκινήσει από εκεί για τον καθένα και την καθεμία μας – το σπίτι και το σχολείο. Θα συμβούλευα την κάθε νέα γυναίκα, αλλά και τον κάθε νέο άνδρα, να ακολουθήσουν τη φιλοδοξία τους, όποια κι αν είναι αυτή».

Το σήμερα στη Sunlight Group Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας

Με διαφορετικές διαδρομές, αλλά και με κοινή «πυξίδα» την επιμονή για επιτυχία στον κλάδο των επιστημών, οι τρεις γυναίκες σήμερα βρίσκονται στην ομάδα της Sunlight Group. Πώς είναι το δικό τους «σήμερα» και τι ευκαιρίες προσφέρει μια εταιρεία σαν τη Sunlight;

Η Κατερίνα Σάββα υποστηρίζει ότι «η Sunlight Group είναι μια εταιρεία με πλούσια ιστορία και ισχυρό όραμα για προϊόντα τεχνολογικά προσανατολισμένα. Είναι ελληνική και πολυεθνική ταυτόχρονα, καθώς δραστηριοποιείται με εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ελλάδα και σε άλλες 12 χώρες σε όλον τον κόσμο. Και είναι μια εταιρεία που προσφέρει την πλατφόρμα σε γυναίκες σαν κι εμένα να εξελιχθούν. Στη Sunlight βρήκα την ευκαιρία να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου και να επεκτείνω τις εργασιακές μου δεξιότητες, οδηγώντας παράλληλα και την εταιρεία σε νέες επιτυχίες και στη δημιουργία νέων προϊόντων για τους πελάτες της. Κι αυτό, γιατί η ομάδα προμηθειών της οποίας ηγούμαι συνεργάζεται στενά με σχεδιαστές υφιστάμενων και νέων προϊόντων».

Εργαστήριο της Sunlight

Όπως εξηγεί, «ο δικός μου ρόλος είναι να καλύπτω το χώρο μεταξύ τεχνολογίας και επιχειρήσεων. Να αντιμετωπίζω τις δυσκολίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να εξασφαλίζουμε κορυφαία προϊόντα και συνεργασίες από την εγχώρια και την εξωτερική αγορά για τις ανάγκες της παραγωγής μας σε μπαταρίες λιθίου για χρήση τους στη βιομηχανική ηλεκτροκίνηση και στα Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας από ΑΠΕ».

Σύμφωνα με τη Στέλλα Χειλαδάκη, «η Sunlight Group Συστήματα Ενέργειας, όπου εργάζομαι τα τελευταία δύο και κάτι χρόνια, μου έχει προσφέρει την ευκαιρία να ασχολούμαι με έναν κλάδο που παρουσιάζει μεγάλο επιστημονικό, τεχνολογικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Και αυτό, γιατί η Sunlight δραστηριοποιείται στην παραγωγή συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που είναι στο επίκεντρο της παγκόσμιας αγοράς, στο πλαίσιο και της προσπάθειας επίτευξης των στόχων βιωσιμότητας. Χάρη σε αυτήν ακριβώς τη δραστηριότητά της, στην αιχμή των παγκόσμιων εξελίξεων, είναι μια εταιρεία που τα τελευταία χρόνια έχει προσελκύσει νέους και νέες επιστήμονες και μηχανικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο λόγω του κλάδου όπου δραστηριοποιείται, όσο και των επαγγελματικών και εκπαιδευτικών ευκαιριών που προσφέρει σε ένα πλαίσιο αξιοκρατίας και ισότητας».

Από την πλευρά της, η Δήμητρα Οικονόμου χαρακτηρίζει τη Sunlight Group ως μια «εταιρεία που έχει αποδείξει μέσα στον χρόνο ότι μπορεί να προσαρμοστεί και να μεταλλαχθεί στις ανάγκες της πραγματικότητας. Είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που έχει δική της παραγωγή μπαταριών λιθίου και οι ρυθμοί ανάπτυξής της είναι εντυπωσιακοί, ακόμα και για ευρωπαϊκά ή παγκόσμια δεδομένα. Στη Sunlight έχουμε μια πλειάδα μηχανικών και θετικών επιστημόνων, γυναίκες και άνδρες με λαμπρές σπουδές και σημαντικές περγαμηνές, που απασχολούνται σε διάφορες θέσεις εργασίας. Η εταιρεία προσφέρει ένα εργασιακό περιβάλλον που δίνει τη δυνατότητα εξέλιξης σε διαφορετικούς τομείς και επενδύει στους εργαζομένους της, με εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αυτά, μεταξύ άλλων, είναι τα στοιχεία που μου κίνησαν το ενδιαφέρον για να επιστρέψω και να εργαστώ στη χώρα μας».

Οι εγκαταστάσεις της Sunlight στην Ξάνθη