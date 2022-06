Stranger Things 4: Η αληθινή ιστορία πίσω από το ρόλο του Έντι-Οι δολοφονίες 3 αγοριών που συγκλόνισαν τις ΗΠΑ - iefimerida.gr

Οι θαυμαστές του Stranger Things έχουν κολλήσει στις οθόνες τους από τότε που το Netflix κυκλοφόρησε την τέταρτη σεζόν.

Πολλοί όμως πιθανόν να μην το γνωρίζουν και να εκπλαγούν όταν μάθουν για τα φρικτά αληθινά εγκλήματα - και τις συλλήψεις - που ενέπνευσε μια σημαντική ιστορία της σειράς.

Στη φανταστική πόλη Hawkins του Stranger Things, έχουν σημειωθεί πολλοί τραγικοί θάνατοι, εξαιτίας μεταφυσικών πλασμάτων. Οι λεπτομέρειες όμως μιας αληθινής σειράς δολοφονιών στο West Memphis του Αρκάνσας και οι επακόλουθες καταδίκες θα τρομάξουν πραγματικά τους θεατές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Stranger Things 4: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον ρόλο του Έντι

Η ιστορία των West Memphis Three, μιας ομάδας εφήβων που καταδικάστηκαν αμφιλεγόμενα για τη δολοφονία τριών αγοριών το 1993, ενέπνευσε τον χαρακτήρα του Eddie Munson (Joseph Quinn), του ηγέτη του Hellfire Club με θέμα το Dungeons & Dragon. Όσοι δεν έχουν δει ακόμα τη σειρά, καλό είναι να σταματήσουν εδώ να διαβάζουν, καθώς ακολουθούν spoilers.

Ο Έντι, ένας παρεξηγημένος μεταλάς και έμπορος ναρκωτικών, χαρακτηρίζεται "φρικιό" από τους αθλητές του λυκείου Hawkins και έχει μπει στο στόχαστρο του Jason Carver (Mason Dye), του αρχηγού της ομάδας μπάσκετ.

Ο Eddie Munson (Joseph Quinn) στο Stranger Things 4 / Φωτογραφία: Netflix

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, αυτό δεν τον εμποδίζει να γίνει φίλος με τη φίλη του Jason, τη μαζορέτα Chrissy Cunningham (Grace Van Dien), όταν εκείνη του ζητάει ναρκωτικά που θα βάλουν τέλος στους έντονους εφιάλτες της.

Ο Έντι κατηγορείται για τη δολοφονία της Κρίσι, όταν αυτή σκοτώνεται από τον Βέκνα (Τζέιμι Κάμπελ Μπάουερ) στο τροχόσπιτό του. Ο Τζέισον ξεσηκώνει έναν εξαγριωμένο όχλο για να τον εντοπίσει, πεπεισμένος ότι είναι ο αρχηγός μιας σατανιστικής αίρεσης.

Η πλοκή είναι μια αναφορά στον πραγματικό "σατανικό πανικό" που κατέλαβε τις ΗΠΑ τις δεκαετίες του 1980 και 1990, εν μέσω θεωριών συνωμοσίας ότι αιρέσεις που λάτρευαν τον διάβολο διέπρατταν τελετουργικές κακοποιήσεις και δολοφονίες παιδιών.

Κάποιοι από τους πρωταγωνιστές, είναι μέλη του Hellfire Club / Φωτογραφία: Netflix

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τύχη του Έντι παραμένει άγνωστη μέχρι να κυκλοφορήσει το δεύτερο μέρος της 4ης σεζόν την 1η Ιουλίου, αλλά η ιστορία του ως απόκληρου που στοχοποιείται για ένα έγκλημα είναι εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα.

Το Netflix Geeked επιβεβαίωσε ότι ο χαρακτήρας βασίζεται στον Damien Echols, βασικό μέλος των West Memphis Three, η υπόθεση του οποίου εξετάστηκε στην τριλογία ντοκιμαντέρ αληθινών εγκλημάτων Paradise Lost.

Το Netflix Geeked επιβεβαίωσε ότι ο χαρακτήρας βασίζεται στον Damien Echols

Οι δολοφονίες 3 αγοριών που συγκλόνισαν τις ΗΠΑ

Το 1993, τρία οκτάχρονα αγόρια - ο Μάικλ Μουρ, ο Στίβεν Μπραντς και ο Κρίστοφερ Μπάιερς - βρέθηκαν ακρωτηριασμένα και δεμένα με τα κορδόνια τους σε ένα ρυάκι στο Γουέστ Μέμφις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αστυνομικές αρχές ήταν πεπεισμένες ότι οι φόνοι έγιναν από μια σατανιστική αίρεση και αμέσως εστίασαν στον 18χρονο Echols, ο οποίος ασχολιόταν με τη Wicca, είχε μακριά μαλλιά, διάβαζε βιβλία του Stephen King και του άρεσε το heavy metal.

Τα τρία αγόρια που δολοφονήθηκαν άγρια / Φωτογραφία: Find The Missing / YouTube

Το ότι είχε εγκαταλείψει το Λύκειο ήταν ήδη γνωστό στην αστυνομία, αφού είχε συλληφθεί στο παρελθόν για κλοπές σε καταστήματα και διαρρήξεις. Είχε επίσης ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της κατάθλιψης.

Ο Echols αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε ανάμειξη στους φόνους κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του. Ωστόσο, ο ίδιος και ο φίλος του Jason Baldwin, 17 ετών, συνελήφθησαν αφού η αστυνομία ανέκρινε τον κοινό τους γνώριμο Jessie Misskelley, 16 ετών, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ήταν μαζί τους όταν διέπραξαν τους φόνους αλλά δεν συμμετείχε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Damien Echols / Φωτογραφία: AP Photo/Carlo Allegri, File

Ο Misskelley, ο οποίος είχε δείκτη νοημοσύνης μόλις 72, ανακρίθηκε επί 12 ώρες χωρίς δικηγόρο, παρά το γεγονός ότι ήταν ανήλικος. Οι πρώτες του καταθέσεις είχαν αρκετές αντιφάσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός ψευδούς ισχυρισμού ότι τα αγόρια είχαν υποστεί σεξουαλική επίθεση. Οι έφηβοι δεν είχαν καμία σχέση με τα αγόρια και δεν υπήρχαν φυσικά στοιχεία που να τους συνδέουν με τη σκηνή του εγκλήματος.

Οι Echols, Baldwin και Misskelley χαρακτηρίστηκαν οι West Memphis Three, ένα όνομα που ζει σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, καθώς συνεχίζουν να υποστηρίζουν την αθωότητά τους.

Οι αποφυλακισθέντες "West Memphis Three", από αριστερά, Jessie Misskelley Jr., Damien Echols και Jason Baldwin το 2011 / Φωτογραφία: AP Photo/Evan Agostini

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Misskelley δικάστηκε ξεχωριστά τον Ιανουάριο του 1994, και ενώ υποστηρίχθηκε ότι τον εξανάγκασαν να ομολογήσει, η αστυνομία ισχυρίστηκε ότι οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του οφείλονταν σε σύγχυση. Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη αφού κρίθηκε ένοχος για φόνο πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Ο Misskelley αρνήθηκε να καταθέσει ξανά για τους Echols και Baldwin στις δίκες τους, αφήνοντας την εισαγγελία να επικεντρωθεί στο ενδιαφέρον του πρώτου για τον αποκρυφισμό.

Παρά τις κατά κύριο λόγο έμμεσες αποδείξεις, οι Echols και Baldwin κρίθηκαν ένοχοι για φόνο πρώτου βαθμού τον Μάρτιο του 1994. Ο Baldwin καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, ενώ στον Echols επιβλήθηκε η θανατική ποινή ως θεωρούμενος αρχηγός.

Το 2007, η εξέταση DNA -μια τεχνολογία που δεν ήταν διαθέσιμη το 1993- έδειξε ότι δεν υπήρχαν φυσικά στοιχεία που να συνδέουν κανέναν από τους τρεις με το έγκλημα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Johnny Depp και ο Damien Echols σε εκδήλωση προώθησης βιβλίου για τη βιογραφία του Echols "Life After Death" το 2012 στη Νέα Υόρκη / Φωτογραφία: Charles Sykes/Invision/AP

Η υπόθεση τράβηξε την προσοχή της χώρας και διασημότητες όπως ο Johnny Depp, ο frontman των Pearl Jam Eddie Vedder και η Natalie Maines των Chicks (πρώην Dixie Chicks) τάχθηκαν υπέρ της απελευθέρωσης των ανδρών.

Το 2011, οι Echols, Baldwin και Misskelley αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από διαπραγματεύσεις. Η συμφωνία τους επέτρεψε να διατηρήσουν την αθωότητά τους, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι εισαγγελείς έχουν αρκετά στοιχεία για να τους καταδικάσουν.

Την επόμενη χρονιά, ο Echols δημοσίευσε τα απομνημονεύματά του "Life After Death". Επίσης, συνέγραψε το 2014 το βιβλίο "Yours for Eternity: A Love Story on Death Row" με τη σύζυγό του, Lorri Davis, την οποία γνώρισε κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του.