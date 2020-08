Σκότι Μπάουερς: Ο θρυλικός ζιγκολό που είχε κοιμηθεί με την αφρόκρεμα του Χόλιγουντ

Ο Σκότι Μπαόυερς ήταν πολύ δημοφιλής στους κύκλους του Χόλιγουντ, έγινε ωστόσο διάσημος όταν το 2012 έγραψε τα απομνημονεύματά του με τίτλο «Full Service: My Adventures in Hollywood and the Secret Sex Lives of the Stars».

Από το κρεβάτι του Μπάουερς έχει περάσει όλη η αφρόκρεμα του Χόλιγουντ. Ακόμα και γαλαζοαίματοι συμπεριλαμβάνονται στην πλούσια ατζέντα του, όπως ο Εδουάρδος Η‘ και η γυναίκα του Ουόλις Σίμπσον. Οι αρετές του Μπάουερς είχαν αποκτήσει μυθικές διαστάσεις. Από τον σκηνοθέτη Τζορτζ Κιούκορ και τη Γαλλίδα τραγουδίστρια Εντίθ Πιαφ, μέχρι την Βίβιαν Λη για την οποία έλεγε ότι το σεξ ήταν καταπληκτικό και τον περιβόητο διευθυντή του FBI, Τζέι Έντγκαρ Χούβερ, ο Μπάουερς πουλούσε απλόχερα τις υπηρεσίες του.

Η «καριέρα» του όμορφου Σκότι ξεκίνησε το 1946, μετά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οπως πολλοί πεζοναύτες, έμεινε άνεργος και αναγκάστηκε να πιάσει δουλειά σε ένα βενζινάδικο στο Χολιγουντ. Ήταν τότε 23 ετών, γυμνασμένος και γοητευτικός...

