Scary Movie: Η παρωδία ταινιών τρόμου που έσπασε ταμεία πριν από 20 χρόνια -Ο «τρομακτικός» ρόλος του Γουάινστιν πίσω από το φιλμ

Παρά το άκρως αμφισβητούμενο χιούμορ της, αλλά και τις μάλλον ατυχείς σκηνές βεβιασμένου γέλιου, η ταινία Scary Movie αναδείχτηκε σε εμπορικό φαινόμενο πριν 20 χρόνια, όταν βγήκε στους κινηματογράφους.

Σαν σήμερα, στις 7 Ιουλίου του 2000 βγήκε στη μεγάλη οθόνη μια ταινία που παρωδούσε απολαυστικά όλες τις ταινίες τρόμου που έχτισαν καριέρες (για τους πρωταγωνιστές τους, όπως για παράδειγμα η Τζένιφερ Λαβ Χιούιτ ή ακόμη και η Κόρτνεϊ Κοξ) στα τέλη του ‘90. Από την εφηβική ταινία φαινόμενο Scream, ως το «Ξέρω τι έκανες πέρσι το καλοκαίρι» και το «Βλέπω το θάνατό σου», οι συντελεστές του Scream ήθελαν να χωρέσουν σε 2 ώρες κάθε κλισέ που παρακολουθήσαμε στα θρίλερ των ‘90s.

Για την ακρίβεια, ο τίτλος που σκέφτηκαν αρχικά οι δύο άνδρες πίσω από την παρωδία ήταν «Scream If You Know What I Did Last Halloween», με τον οποίο συμπύκνωναν τρεις από τους βασικούς τίτλους ταινιών θρίλερ που άφησαν εποχή στο αμερικανικό σινεμά.

To trailer της ταινία Scream, που κυκλοφόρησε πριν από 20 χρόνια

Η παρέμβαση Γουάινστιν και οι μπελάδες για τους εμπνευστές του Scream

Μπορεί η ταινία να μην είχε υψηλό budget, όμως αρχικά κανένα στούντιο δεν δεχόταν να την αναλάβει. Μέχρι που τα αδέρφια που συνέλαβαν την ιδέα του Scream βρέθηκαν στο γραφείο των αδερφών Γουάινστιν, πολύ πριν ο μεγάλος παραγωγός του Χόλιγουντ καταλήξει στη φυλακή για σωρεία σεξουαλικών εγκλημάτων.

«Οι Γουάινστιν ήθελαν να την αγοράσουν γιατί διακωμωδούσε το δικό τους franchise, το Scream. Νομίζω πως δεν ήθελαν κάποιος άλλος να καννιβαλίσει την ταινία τους» θυμάται ο Μάρλον Κίνεν που περιγράφει την συνεργασία με τους Γουάινστιν ως τρομακτική. «Οι Γουάινστιν δεν ήταν και οι καλύτεροι, ούτε οι πιο ευγενικοί άνθρωποι για να κάνει κανείς δουλειές μαζί τους», προσθέτει.

Το Scream έσπασε ταμεία

Μια ξεκάθαρα low budget ταινία για τα αμερικανικά δεδομένα, με προϋπολογισμό 19 εκατ. δολαρίων, ερχόταν να κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού και να αποδειχθεί μια ιδιαίτερα επικερδής επένδυση. Η πρώτη από τις αμέτρητες ταινίες Scream, έκοψε 157 εκατ. δολάρια σε εισιτήρια το καλοκαίρι του 2000, όταν και κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους.

Μια ακόμη λεπτομέρεια που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή για την ταινία, είναι πως αρχικά οι αδερφοί Κίνεν, που εμπνεύστηκαν την ταινία ήθελαν τον Τζάρεντ Λέτο για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Μπόμπι, του άνδρα που ερωτεύεται η πρωταγωνίστρια και τελικά αποκαλύπτεται πως είναι ο δολοφόνος. Εκείνο που δεν διευκρινίζουν οι συντελεστές του Scream, 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, είναι αν του έγινε ποτέ η πρόταση.

Η άγνωστη Άννα Φάρις που πήρε τον πρωταγωνιστικό ρόλος το Scream

Η Άννα Φάρις ήταν μια παντελώς άσημη ηθοποιός, χωρίς ατζέντη και προτφόλιο. Όταν έμαθε για την οντισιόν έπρεπε να στραφεί στην οικογένειά της, προκειμένου να περάσει από οντισιόν. Η πρώην σύζυγος του Κρις Πρατ, αναγκάστηκε να γυρίσει το βίντεο της οντισιόν της για το ρόλο με μια παλιά κάμερα (η οποία γύριζε σε VHS) και κάμεραμάν την ίδια της τη μητέρα.

«Ξεκίνησα την οντισιόν με τη μητέρα μου να με βιντεοσκοπεί με μια από αυτές τις μεγάλες κάμερες στον ώμο. Στη συνέχεια, για τη δεύτερη σκηνή πήγα στον γείτονά μου» θυμάται η Άνα Φάρις καθώς όπως είπε η μητέρα της δεν μπορούσε να συνεχίσει στον ρόλο του καμεραμάν.

Έστειλε το βίντεο και τελικά της ζήτησαν να τη δουν από κοντά. «Έφτιαξα μια μικροσκοπική βαλίτσα και έμεινα στον καναπέ ενός φίλου κάνοντας οτο-στοπ για να πηγαίνω σε εκείνες τις οντισιόν». Όπως λέει, δεν είχε λεφτά ούτε για ταξί, πόσω μάλλον για ξενοδοχείο και έπειτα από κάποιες ημέρες, αφού της ζητούσαν να επιστρέψει ξανά και ξανά για δοκιμαστικό, αναγκάστηκε να αγοράσει καινούρια ρούχα.

Η επεισοδιακή οντισιόν για το Scream

Ο έτερος πρωταγωνιστής, ο Ντέιβ Σέρινταν, που ανέλαβε τον ρόλο του δολοφόνου στην παρωδία, θυμάται πως μπήκε στην αίθουσα της οντισιόν υποδυόμενος εξ αρχής τον «χαζούλη» αστυνομικό της ταινίας. «Μπούκαρα μέσα και έκανα τις σκηνές, αλλά ηθελημένα τις “χάλαγα” λίγο» λέει και προσθέτει πως αφού ολοκλήρωσε την παρουσίαση αποχώρησε χωρίς να πει κουβέντα, αφήνοντας τους συντελεστές με το στόμα ανοιχτό.

Η σκηνή με τον Ντούφι να... αποδεικνύει πως παίζει θέατρο στο Scream

«Νομίζουν πως στείλαμε για οντισιόν κάποιον με μαθησιακές δυσκολίες. Πρέπει να πας πίσω και να τους δείξεις ποιος είσαι πραγματικά» λέει, παραθέτοντας τα λόγια του ατζέντη του που τον πήρε λίγα λεπτά μετά την οντισιόν του, τηλέφωνο.

Εκείνο που ίσως δεν έχει παρατηρήσει κανείς είναι πως ο Σέρινταν ανέλαβε και τον ρόλο του ελαφρώς αγαθού Ντούφι, του αστυνομικού που παρωδούσε τον αξιωματικό στην ταινία Scream. Όταν του πρότειναν να κάνει διπλό ρόλο, εκείνος δέχτηκε υπό την προϋπόθεση να είναι παράλληλα και ο δολοφόνος. «Τέλεια, αυτό μας εξοικονομεί χρήματα, πήγαινε».