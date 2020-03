Ροναλντίνιο: Ο μάγος του ποδοσφαίρου... έχασε την μπάλα -Οι γυναίκες, οι σπατάλες και η φυλακή [εικόνες & βίντεο]

Ο Ροναλντίνιο είναι ο άνθρωπος που έδωσε τα σκήπτρα στον Λιονέλ Μέσι. Τον τελευταίο μάγο του ποδοσφαίρου. Όχι μόνο στην Μπαρτσελόνα, αλλά και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Ο Βραζιλιάνος που σε λίγες ημέρες κλείνει τα 40 χρόνια του, ποτέ δεν έφτασε στο ταβάνι του ταλέντου του. Στο μυαλό του είχε και άλλα πράγματα. Τα οποία τον οδήγησαν στην καταστροφή. Σκεφτόταν πως θα περάσει καλά, πως θα χαμογελάει με οποιοδήποτε κόστος. Και έτσι έκανε πάντα. Από μάγος του ποδοσφαίρου πριν λίγα χρόνια, τώρα περνά την ημέρα του στη φυλακή. Διότι η ζωή είναι αμείλικτη και τα λάθη δεν τα συγχωρεί. Ειδικά σε αυτούς που είχαν την ικανότητα-δυνατότητα με μία ντρίπλα να τα… προσπεράσουν. Ο Ροναλντίνιο συνελήφθη και κρατείται στις φυλακές της Παραγουάης με την κατηγορία ότι εισήλθε στη χώρα με πλαστό διαβατήριο.

Η είδηση έχει συγκλονίσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για τον χαμογελαστό Βραζιλιάνο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου, που έχει αναδειχθεί δύο φορές Καλύτερος Παίκτης του Κόσμου από τη FIFA. Μία είδηση που συγκλόνισε και τις νεότερες γενιές που τον είδαν και τον έζησαν.

Ο Ροναλντίνιο γεννήθηκε στις 21 Μαρτίου του 1980 στο Πόρτο Αλέγκρε της Βραζιλίας. Ο πατέρας του, Ζάο Μορέιρα, ήταν πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ο οποίος εργάστηκε επίσης ως συγκολλητής σε ναυπηγείο, και η μητέρα του Μιγκελίνα δε Ασίς αρχικά δούλευε ως πωλήτρια σε κατάστημα καλλυντικών και μετά έγινε νοσοκόμα. Ο μεγαλύτερος αδελφός του Ρομπέρτο Ασίς, ο οποίος επίσης συνελήφθη μαζί του πριν από λίγες μέρες, ήταν και αυτός επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Μία οικογένεια από το ποδόσφαιρο, για το… ποδόσφαιρο. Όπως όλη η Βραζιλία με λίγα λόγια.

Ο Ροναλντίνιο είχε σαν είδωλο τον πατέρα του, ο οποίος πέθανε από καρδιακή προσβολή όταν εκείνος ήταν 8 ετών. Τότε ξεκίνησε σοβαρά το ποδόσφαιρο. «Ήμουν πάντα ο μικρότερος και έπαιζα με πιο μεγάλους. Όταν πήγα στην εθνική ομάδα υπήρχε ένας άλλος Ρονάλντο, έτσι μου κόλλησαν το Ροναλντίνιο επειδή ήμουν νεότερος». Επαιζε και φούτσαλ, 5Χ5 σε κλειστό χώρο δηλαδή. Έτσι, η τεχνική του ανέβηκε αμέσως επίπεδο. Και τον έκανε να ξεχωρίζει.

Λίγα χρόνια μετά βραβεύτηκε ως ο πιο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής της χώρας. Η διαδρομή προς την κορυφή είχε ήδη ξεκινήσει. Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την Γκρέμιο ήρθε το 1998. Μέσα σε τρία χρόνια, ο νέος σταρ σκόραρε 21 γκολ και ως αποτέλεσμα, το 2001 κέρδισε μεταγραφή στην Παρί Σεν Ζερμέν, έναντι 5 εκατ. ευρώ.

Το 2002 κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο με την υπερομάδα της Βραζιλίας, ενώ το 2003, μετακόμισε στη Βαρκελώνη όπου και αγωνίστηκε για πέντε χρόνια στην Μπαρτσελόνα. Η συνέχεια είναι γνωστή. Ο «μικρός μάγος» καθιερώθηκε ως ένας εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών του πλανήτη. Ο κόσμος τον λάτρευε, οι ντρίπλες του γινόντουσαν εικόνες και τρέιλερ εκπομπών ανά τον πλανήτη. Τα μικρά παιδιά τον είχαν Θεό, αυτός απλά χαμογελούσε…

Στη δύση της καριέρας του, επέστρεψε πίσω στη Νότια Αμερική και αγωνίστηκε για τρεις ομάδες της Βραζιλίας και μία του Μεξικού. Η σπουδαία του καριέρα ολοκληρώθηκε το 2015 και από εκεί κι έπειτα άρχισε ο κατήφορος.

Το 2005, ο Ροναλντίνιο και η Βραζιλιάνα χορεύτρια Janaína Mendes αποκτούν έναν γιο, και ο ποδοσφαιριστής του έδωσε το όνομα του πατέρα του, Ζάο. Ο Βραζιλιάνος άσος παραμένει κοντά στην οικογένειά του με τον αδερφό του να λειτουργεί ως ατζέντης του και την αδερφή του Ντέισι ως συντονίστρια Τύπου. Ο προπονητής του στην Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Φερνάντες, αποκάλυψε στα απομνημονεύματά του ότι ο παίκτης δεν είχε πειθαρχία και αγαπούσε πολύ τα πάρτι. «Γυναίκες ερχόταν στο δωμάτιό του κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων της ομάδας» είπε ο προπονητής του.

Στα πρώτα του χρόνια στην καταλανική πλευρά, ο τρόπος ζωής του δεν ήταν θέμα, αλλά μόλις κέρδισαν το Champions League το 2006 άρχισε η πτώση του. Βίντεο με τον ίδιο να χορεύει σε πάρτι έγιναν viral και η ομάδα έλεγε ότι είχε γαστρεντερίτιδα και για αυτό έχασε την προπόνηση. Αλλά μία μέρα αυτό σταμάτησε. Ο Πεπ Γκουαρντιόλα πήρε την απόφαση να τον διώξει. Και εκεί όλα πήραν την κάτω… βόλτα. Ο Ροναλντίνιο ποτέ δεν έβαζε τα χρήματα πάνω από την καλοπέρασή του. Οργάνωσε πάρτι που διαρκούσαν ολόκληρες ημέρες. Μια νύχτα, σε μια ντίσκο του Μιλάνο, ομάδα φιλάθλων της Milan έφτασαν σε σημείο να τον διώξουν και να τον αναγκάσουν να πάει σπίτι του. Μία ημέρα πριν το ντέρμπι με την Ιντερ…

Μοιραία λάθη τον έφεραν αντιμέτωπο με υπέρογκα χρέη και εντέλει ξανά πίσω στη φτώχεια. Αποφάσισε να υποστηρίξει δημόσια τον ακροδεξιό πρόεδρο της Βραζιλίας Ζαϊρ Μπολσονάρο και αργότερα ήρθαν τα μπλεξίματα με την δικαιοσύνη της Βραζιλίας. Είχε δηλώσει αφερέγγυος και ο τραπεζικός του λογαριασμός είχε μόλις 6 ευρώ. Tότε του αφαιρέθηκε το διαβατήριο.

Το καλοκαίρι του 2019, οι Αρχές της Βραζιλίας κατάσχεσαν 57 ακίνητα, ενώ του απαγορεύθηκε και η έξοδος από τη χώρα. Τα χρέη του έφτασαν να ξεπερνούν τα 8 εκατ. ευρώ, όμως αυτή τη φορά χρήματα δεν υπήρχαν για εξόφληση. Τότε κατάφερε να ξεφύγει από τη φυλακή. Στις 5 Μαρτίου του 2020, ο Ροναλντίνιο συνελήφθη στην Παραγουάη, καθώς προσπάθησε μαζί με τον αδελφό του να εισέλθει στη χώρα με πλαστό διαβατήριο. Τα δύο αδέλφια κρατήθηκαν και στο δικαστήριο ισχυρίστηκαν ότι δεν γνώριζαν για την παραποίηση των εγγράφων. Η δικαστής δεν πείστηκε και έδωσε εντολή για την προφυλάκισή τους.

Η περιουσία του έφτανε τα 120 εκατ.ευρώ. Και όλα πλέον έχουν χαθεί. Ζει μόνο από «αρπαχτές» από εμφανίσεις του σε event και διαφημίσεις. Διότι στον κόσμο ακόμη κάνει γκελ και οι ντρίπλες του κοσμούν τον κόσμο του Youtube. Όμως η φυσική παρουσία του είναι στις φυλακές στην Ασουνθίον με 40 βαθμούς Κελσίου. Μαζί με ποινικούς και διεφθαρμένους αστυνομικούς. Παίζει μπάλα μαζί τους για να κερδίσει και να φάει λίγο χοιρινό παραπάνω. Ο κάτοχος του Μουντιάλ του 2002, αποδέχτηκε την πρόταση των υπόλοιπων κρατουμένων και έγινε μέλος της ποδοσφαιρικής τους ομάδας. Μάλιστα, έπαιξε σε αγώνα «5Χ5» και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη.

🇧🇷 The first picture of Ronaldinho playing football in a Paraguayan jail has been released. I still can't believe it. His team won the game 11-2. Ronaldinho scored 5 goals & assisted 6.



Iconic. 👑 pic.twitter.com/IPN4AErAw1