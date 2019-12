Πυρετός το Σαββατόβραδο: Κι όμως, οι πρώτοι που άκουσαν το θρυλικό Stayin’ Alive ήταν κάποιες... αγελάδες! -Η ιστορία που είχε αποκαλύψει μέλος των Bee Gees

Φαρδιά παντελόνια, αστραφτερά χρώματα, τεράστια αξεσουάρ στο λαιμό και ανοιχτά πουκάμισα. Οι Bee Gees έγιναν το συγκρότημα σύμβολο της ντίσκο.

Τα χρώματα πάνω από την πίστα τόσα, όσα και του ουράνιου τόξου και η μουσική λες, βγαλμένη από το μέλλον, με ηλεκτρικές επιρροές. Η δεκαετία του ‘70 χαρακτηρίστηκε από κάθε άποψη ως πολύχρωμη, μην ξεχνάτε τα παιδιά των λουλουδιών, αλλά και με πιο εύθυμες uptempo μουσικές.

Είναι η εποχή που η ντίσκο μεσουράνησε σε όλο τον κόσμο, αρχής γενομένης από την Αμερική. Τον Δεκέμβριο του 1977, ένας όμορφος νέος με μπόλικη μπριγιαντίνη στο μαλλί, «χτυπούσε την πίστα» (σε μια άτσαλη μετάφραση του Hit The Dancefloor) και διέδιδε με ταχύτητα φωτός την κουλτούρα, αλλά και τον ρυθμό της Ντίσκο σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το τρέιλερ της ταινίας «Πυρετός το Σαββατόβραδο»

Ο λόγος φυσικά για τον Τζον Τραβόλτα, που με τον ρόλο του στην ταινία «Πυρετός το Σαββατόβραδο» καθιερώθηκε ως ένα από τα πρωτοκλασάτα αστέρια του Χόλιγουντ. Κι αν ο Τραβόλτα έγινε το πρόσωπο της Ντίσκο, σε ό, τι αφορά το Χόλιγουντ, σίγουρα η φωνή της αντικατοπτριζόταν σε μια μπάντα: Bee Gees. Το τρίο των αδερφών Γκιμπ, με τα στιλιζαρισμένα μαλλιά, τις φανταχτερές ασημένιες και χρυσές φόρμες και τα υψηλά φαλτσέτα καθιερωνόταν και μέσα από την ταινία ως το απόλυτο γκρουπ της ντίσκο.

Η ταινία που εκτόξευσε την καριέρα του Τραβόλτα, αλλά και των Bee Gees

Το soundtrack της ταινίας «Πυρετός το Σαββατόβραδο» εκτοξεύτηκε στην πρώτη θέση των τσαρτ και υπήρξε το άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών, ως την εποχή που κυκλοφόρησε το Thriller του Michael Jackson σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα. Συνολικά, το άλμπουμ πούλησε 40 εκατομμύρια αντίτυπα και συγκαταλέγεται μέχρι και σήμερα ανάμεσα στα πέντε πιο εμπορικά soundtrack όλων των εποχών.

Και να φανταστείτε πως το τρίο δεν προοριζόταν να ντύσει τα Σαββατόβραδα του Τραβόλτα στα πρώτα στάδια της ταινίας. «Οι Bee Gees δεν εμπλέκονταν στην ταινία αρχικά. Χόρευα με κομμάτια του Στίβι Γουόντερ» έχει δηλώσει ο Τζον Τραβόλτα. Ήταν ο παραγωγός της ταινίας, Ρόμπερτ Στίγκγουντ που «παρήγγειλε» στο συγκρότημα τραγούδια για την ταινία.

Βίντεο: Γαλλίδες... αγελάδες οι πρώτοι ακροατές του Stayin Alive των Bee Gees

Εκείνη την περίοδο τα αδέρφια βρίσκονταν στη γαλλική εξοχή, προσπαθώντας να ετοιμάσουν το νέο τους άλμπουμ και αρχικά αισθάνθηκαν πως δεν υπήρχε χρόνος να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους. Άλλωστε, δεν είχαν στα χέρια τους και ένα ολοκληρωμένο σενάριο, πάνω στο οποίο θα μπορούσαν να βασιστούν.

Οι αδερφοί Γκιμπ στη σκηνή με τα γκλαμ κοστούμια τους την περίοδο της παντοκρατορίας των Bee Gees / Φωτογραφία: AP Photos

«Ήμασταν κολλημένοι στην γαλλική εξοχή επί τρεις μήνες και έκανε κρύο. Θυμάμαι που γράφαμε τη μουσική του Stayin’ Alive στις 5 το ξημέρωμα με τα παντζούρια ανοιχτά σε ένα κτίριο του 16ου αιώνα, παρακολουθώντας έξω αυτές τις αγελάδες με τα μαστάρια τους γεμάτα γάλα, έτοιμες να ανακουφιστούν» θυμάται πολλά χρόνια αργότερα, ο Ρόμπιν Γκιμπ, ένας από το συγκρότημα των Bee Gees.

«Νομίζω πως οι αγελάδες στη Γαλλία ήταν οι πρώτες που άκουσαν το Stayn’ Alive στην πιο “εξοχική” του μορφή. Έχει την εντύπωση κανείς πως τα τραγούδια από την ταινία γράφτηκαν μέσα σε νυχτερινά κέντρα της Νέας Υόρκης, αλλά όχι! Γράφτηκαν στη μέση της γαλλικής εξοχής» συμπλήρωνε ο ίδιος.

Όπως είναι γνωστό, όλα τα τραγούδια για την ταινία γράφτηκαν σε διάστημα τριών εβδομάδων, πριν ακόμη καλά καλά ενημερωθούν οι Bee Gees για την συμμετοχή τους, μουσικά, στην ταινία «Πυρετός στο Σαββατόβραδο». Από το soundtrack, τα κομμάτια Stayin’ Alive, Night Fever και How Deep Is Your Love, βρέθηκαν στην πρώτη θέση των αμερικανικών τσαρτ και στις πρώτες θέσεις των τσαρτ παγκοσμίως.

Η αποκάλυψη του Γκιμπ 31 χρόνια μετά την πρεμιέρα της ταινίας

Τι κι αν η ταινία «Πυρετός το Σαββατόβραδο» αποτέλεσε το εφαλτήριο για μια ονειρεμένη καριέρα, ο Ρόμπιν Γκιμπ των Bee Gees, αποκάλυπτε το 2008, 31 χρόνια από τότε, πως δεν είχε δει ποτέ το φιλμ – ύμνο στη ντίσκο. Τουλάχιστον όχι σε όλη του διάρκεια. «Δεν είναι πως δεν μπορώ να το παρακολουθήσω, αλλά είναι που είμαι συνεχώς σε κίνηση» έλεγε σε ραδιοφωνική εκπομπή του BBC.

Ο Ρόμπιν Γκιμπ με κοστούμι και κόκκινο γραβάτα πολύ μετά τον... πυρετό της Ντίσκο

Όπως αποκάλυπτε μάλιστα, στην επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας, το μέλος των Bee Gees έφυγε από το σινεμά από την πίσω πόρτα, μόλις 30 λεπτά μετά την έναρξη. «Δεν είχαμε δει την ταινία ως την ημέρα της πρεμιέρας» σημείωνε για τα μέλη των Bee Gees και συνέχιζε: «Άντεξα μόλις μισή ώρα».

Ο Γκιμπ προσπάθησε να δικαιολογηθεί λέγοντας πως «πολλοί ηθοποιοί θα μπουν σε μια πρεμιέρα και στη συνέχεια θα φύγουν από την πίσω πόρτα». Ωστόσο, η δήλωσή του εκείνη προκάλεσε αίσθηση και αναπαράχθηκε μετά μανίας από τα μέσα ενημέρωσης.

Ο Ρόμπιν Γκιμπ παραλαμβάνει το βραβείο για την συνεισφορά του στη μουσική / Φωτογραφία: AP Photos

Ο Ρόμπιν Γκιμπ, ο οποίος μαζί με τους αδελφούς του Μπάρι και Μορίς είχαν ιδρύσει το επιτυχημένο συγκρότημα μουσικής ντίσκο Bee Gees, απεβίωσε σε ηλικία 62 ετών, στις 20 Μαΐου του 2012.