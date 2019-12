Απίστευτο: Πόσα εκατομμύρια βγάζει η Μαράια Κάρεϊ από το «All I Want For Christmas Is You»

Ενα από τα πλέον χαρακτηριστικά τραγούδια των Χριστουγέννων είναι το “All I Want For Christmas Is You” της Μαράια Κάρεϊ.

Το τραγούδι -που έγινε ακόμη πιο δημοφιλές από τη διασκευή του στη «θρυλική» χριστουγεννιάτικη ταινία Love Actually- κάθε χρόνο παίζεται σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, διαφημίσεις, σε μπαρ και σε εστιατόρια και σε πλατφόρμες όπως το Spotify και το YouTube. Φέτος συμπληρώνονται 25 χρόνια από την έκδοση του “All I Want For Christmas Is You” και σύμφωνα με το Economist η Μαράια Κάρεϊ έχει ήδη αποκομίσει πολλά εκατομμύρια δολάρια.

Τα αστρονομικά κέρδη της Κάρεϊ από το “All I Want For Christmas Is You”

Είναι ενδεικτικό ότι κάθε Χριστούγεννα το τραγούδι της Κάρεϊ έχει πάνω από 602 εκατ. ακροάσεις στο Spotify και 605 εκατ. θεάσεις στο YouTube.

Διαβάστε στο economistas ποιο είναι το απίστευτο ποσό που έχει αποκομίσει η Μαράια Κάρεϊ από το “All I Want For Christmas Is You”.