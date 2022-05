Ποιο ήταν καλύτεροι; Οι Beatles ή οι Rolling Stones; Σύγκριση μέσα από δύο τραγούδια - iefimerida.gr

Έχουν περάσει περισσότερα από 50 χρόνια από τότε που σημειώθηκε η μεγαλύτερη ιδεολογική αντιπαράθεση στον χώρο του ροκ. Βeatles ή Rolling Stones;

Η αντιπαράθεση «Μπητλικών» και «Στοουνικών» οπαδών, υπήρξε έντονη στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα. Μάλιστα, στην πατρίδα μας, πρόσωπα πολύ σεβαστά στην ροκ κοινότητα, όπως ο Δημήτρης Πουλικάκος, και ο Τάσος Φαληρέας, θεωρούσαν εμπορικά και εφησυχασμένα τα τραγούδια των Beatles και είχαν ταχθεί με τους Rolling Stones. Το «παράδειγμα της αγγλίδας νοικοκυράς» ήταν το βασικό επιχείρημα του Δημήτρη Πουλικάκου στην προσπάθειά του να αποδείξει τον «μικροαστικό χαρακτήρα» των Beatles. Το παράδειγμα διατυπώθηκε τον Μάρτιο του 1972 στο περιοδικό ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΑ…

«…το πρωί μια αγγλίδα νοικοκυρούλα σιδερώνει. Αν τυχόν στο τρανζίστορ της ακούγεται Beatles, θα πει « Αχ, οι Beatles!» και δεν θ’αλλάξει σταθμό. Δεν θα συμβεί όμως το ίδιο αν το τρανζίστορ παίζει Κάπταιν Μπήφχαρτ, τζαζ ή Rolling Stones…».

Οι Beatles

Σύμφωνα με τη λογική του παραδείγματος

1.η νοικοκυρά είναι μικροαστή

2.η νοικοκυρά ακούει Beatles

3.άρα, οι Beatles είναι μικροαστοί

Σήμερα, υπάρχουν ακόμα κάποιοι λίγοι εναπομείναντες «Στοουνικοί» και «Μπητλικοί», όμως, πενήντα χρόνια πριν, η διαμάχη ήταν ιδιαίτερα έντονη και μεγάλο μέρος της νεολαίας είχε χωριστεί σε δύο στρατόπεδα.

Beatles και Rolling Stones, All You Need is Love και We Love You

Ο ιδεολογικός αυτός «πόλεμος» μοιάζει αστείος, αν σκεφτεί κανείς ότι σε αντίθεση με τους οπαδούς, οι Beatles και οι Rolling Stones ήταν φίλοι με κοινό ροκ στόχο και το δήλωναν με πολλούς τρόπους. Στο τραγούδι, για παράδειγμα, All You Need is Love των Beatles, συμμετείχαν οι Rolling Stones, και στο We Love You των Rolling Stones, συμμετείχαν οι Beatles. Ουσιαστικά τα δύο αυτά τραγούδια -όπως και τα δύο συγκροτήματα - ήταν οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.

Οι Rolling Stones

To All You Need is Love των Beatles δεν απευθύνεται σε μια «νοικοκυρούλα» ούτε ήταν ένα χαζοχαρούμενο τραγουδάκι αγάπης. Στα ταραγμένα εκείνα χρόνια που κυκλοφόρησε, του Ψυχρού Πολέμου, των φυλετικών διακρίσεων και του Πολέμου στο Βιετνάμ, ήταν μια πολιτική τοποθέτηση που έστελνε το μήνυμα της Ειρήνης.

Από την άλλη πλευρά, το τραγούδι We Love You των Rolling Stones άρχιζε με βήματα και τον ήχο μιας βαριάς πόρτας φυλακής και περιείχε στίχους όπως «ποτέ δεν θα μας νικήσετε/ οι στολές σας δεν μας κάνουν/ σας αγαπάμε». Το τραγούδι ταυτιζόταν με την διάσημη φωτογραφία της κοπέλας που προσφέρει ένα λουλούδι στους αστυνομικούς στην διάρκεια μιας διαδήλωσης (Οκτώβριος 1967) για τον Πόλεμο στο Βιετνάμ.

Μία διαδηλώτρια προσφέρει ένα γαρύφαλλο σε άνδρα της στρατιωτικής αστυνομίας, στη διάρκεια

διαδήλωσης για τον Πόλεμο στο Βιετνάμ. Φωτ. Marc Riboud, 1967.

Το μήνυμα του We Love You των Rolling Stones ήταν το ίδιο με το All You Need is Love των Beatles μόνο που δινόταν με έναν διαφορετικό τρόπο.

Θα πρέπει επιτέλους να πούμε ότι δεν έχει καμία έννοια το ερώτημα ποιο από τα δύο αυτά ιστορικά συγκροτήματα είναι καλύτερο. Δύο από τα εμβληματικότερα άλμπουμ του ροκ, τα Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band και Their Satanic Majesties Request, των Beatles και των Rolling Stones αντίστοιχα, ουσιαστικά συμπληρώνει το ένα το άλλο.