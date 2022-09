Οταν οι Ομπάμα περιέγραφαν πώς ήταν η νύχτα που κοιμήθηκαν στο Μπάκιγχαμ -Η άλλη Ελισάβετ και το... ποντίκι - iefimerida.gr

Ήταν μια στιγμή που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει διπλωματικό επεισόδιο θέτοντας ίσως σε τέλος κάθε ελπίδα φιλίας μεταξύ της βασίλισσας Ελισάβετ και της «αγχωμένης» Μισέλ Ομπάμα.



Ωστόσο, όταν η Μισέλ Ομπάμα έσπασε το αυστηρό βασιλικό πρωτόκολλο βάζοντας το χέρι της στην πλάτη της βασίλισσας Ελισάβετ κατά την πρώτη τους συνάντηση, η χειρονομία αυτή σηματοδότησε αυτό που θα γινόταν ένας μακροχρόνιας και μοναδικά στενός δεσμός μεταξύ των δύο γυναικών, ο οποίος θα ξεπερνούσε για πολύ τη θητεία των Ομπάμα στον Λευκό Οίκο.



Η Μισέλ, που είναι σήμερα 58 ετών, δέχτηκε οργισμένη κριτική όταν έβαλε το χέρι της στην πλάτη της βασίλισσας Ελισάβετ στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, με την τότε Πρώτη Κυρία να παραδέχεται αργότερα πως ήταν «αγχωμένη» που θα συναντούσε την Αυτού Μεγαλειότητα και φαινομενικά είχε ξεχάσει τους κανόνες που συνήθως διέπουν μια τέτοια επίσημη εκδήλωση.



Ωστόσο, η βασίλισσα, αντί να νευριάσει, καθησύχασε την Μισέλ Ομπάμα, ανταποδίδοντας τη χειρονομία και τοποθετώντας το δικό της χέρι στον ώμο της Πρώτης Κυρίας, και με τον τρόπο αυτό, μετέτρεψε την άδοξη πρώτη συνάντηση στην αρχή μιας πολύ ιδιαίτερης φιλίας.



Σήμερα, στον απόηχο του θανάτου της Αυτού Μεγαλειότητας σε ηλικία 96 ετών, η Μισέλ απέτισε φόρο τιμής σε αυτόν τον μοναδικό δεσμό σε μια κοινή δήλωση με τον σύζυγό της, Μπαράκ Ομπάμα, με έναν συγκινητικό φόρο τιμής στη μονάρχη και τη σχέση που μοιράστηκαν για τόσα πολλά χρόνια - μια σχέση που τους είδε να ξεπερνούν τους παραδοσιακούς δεσμούς της διπλωματίας και να γίνονται αληθινοί φίλοι που «κουτσομπόλευαν» μαζί, αγωνιούσαν για τα επώδυνα ψηλοτάκουνα και απολάμβαναν ακόμη και «ξενύχτια» στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.



«Η Μισέλ κι εγώ είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε την Αυτού Μεγαλειότητα και σήμαινε πολλά για εμάς» αναφέρεται στην ανακοίνωση του ζευγαριού. «Τότε που αρχίσαμε να πλοηγούμαστε στη ζωή ως Πρόεδρος και Πρώτη Κυρία, μας υποδέχτηκε στην παγκόσμια σκηνή με ανοιχτές αγκάλες και εξαιρετική γενναιοδωρία. Ξανά και ξανά, εντυπωσιαστήκαμε από την ζεστασιά της, τον τρόπο με τον οποίο έκανε τους ανθρώπους να αισθάνονται άνετα και πώς έφερε το χιούμορ της και τη γοητεία της σε στιγμές μεγάλης λαμπρότητας και περιστάσεων».



Και συνεχίζει η ανακοίνωσή τους: «Όπως τόσοι πολλοί από εσάς;, η Μισέλ κι εγώ είμαστε ευγνώμονες που γίναμε μάρτυρες της αφοσιωμένης ηγεσίας της Αυτού Μεγαλειότητας και μας προκαλεί δέος η κληρονομιά της ακούραστης, αξιοπρεπούς δημόσιας υπηρεσίας. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά της και τον λαό του Ηνωμένου Βασιλείου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».



Το ζευγάρι πρόσθεσε ότι βασίλευε με «χάρη, κομψότητα και ακούραστη εργασιακή ηθική» ενώ «αψηφούσε τις αντιξοότητες και τις προσδοκίες που είχαν τεθεί για τις γυναίκες της γενιάς της».



Σε ένα άλλο περιστατικό με την Μισέλ Ομπάμα να σπάει το πρωτόκολλο, ήταν το 2016, όταν η βασίλισσα Ελισάβετ ζήτησε από την Πρώτη Κυρία να καθίσει δίπλα της στο αυτοκίνητο, παρά το γεγονός ότι η Μισέλ είχε ενημερωθεί από τις μυστικές υπηρεσίες πριν από την εκδήλωση, πως έπρεπε να καθίσει στο μπροστινό κάθισμα, ενώ η βασίλισσα θα καθόταν πίσω. Αφού έδειξε δισταγμό, η Μισέλ – όπως αποκάλυψε στα απομνημονεύματά της – η βασίλισσα Ελισάβετ αποκάλεσε τους κανόνες «ανοησίες» και της είπε να καθίσει «όπου θέλει».



Με την πάροδο των ετών, η σχέση των γυναικών άνθισε και η Μισέλ επαίνεσε πολλές φορές δημοσίως την Αυτού Μεγαλειότητα - αποκαλώντας την «έξυπνη, αστεία και ειλικρινή» σε συνέντευξη Τύπου το 2018 και εκστασιάζοντας για την «εξαιρετική ζεστασιά που επέτεινε σε ολόκληρη την οικογένειά τους» σε ένα αφιέρωμα που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο.

Όταν η Μισέλ Ομπάμα έσπασε το πρωτόκολλο αγγίζοντας την πλάτη της βασίλισσας Ελισάβετ



Οι Ομπάμα επισκέφθηκαν τη βασίλισσα τρεις φορές κατά τη διάρκεια της 8ετούς θητείας του Μπαράκ – πρώτα τον Απρίλιο του 2009, ξανά τον Μάιο του 2011 και στη συνέχεια, τον Απρίλιο του 2016, ωστόσο, το πρώτο τους ταξίδι στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, περιλάμβανε μια άκρως αμφιλεγόμενη στιγμή όταν η Μισέλ παραβίασε το βασιλικό πρωτόκολλο βάζοντας το χέρι της στην πλάτη της βασίλισσας Ελισάβετ και τρίβοντας τον ώμο της.



Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα κατά την επίσκεψή τους στο παλάτι του Μπάκιγχαμ το 2011

Κατά τη διάρκεια μιας δεξίωσης για τους ηγέτες της G20, η πρώην Πρώτη Κυρία φωτογραφήθηκε να αγκαλιάζει τη βασίλισσα σε μια γλυκιά χειρονομία – και ενώ η βασίλισσα φάνηκε δεκτική στη χειρονομία – η στιγμή έγινε γρήγορα πρωτοσέλιδο – καθώς απαγορεύεται αυστηρά να αγγίζει κάποιος τη βασίλισσα.



Πώς δικαιολόγησε η Μισέλ τη χειρονομία της

Η Μισέλ αναφερόμενη στο περιστατικό στα απομνημονεύματά της, είπε ότι επρόκειτο για δύο γυναίκες που είχαν αναγκαστεί να φορούν ψηλοτάκουνα και πως έκανε αυτό που της είπε το ένστικτό της. «Ξεχάστε το γεγονός πως εκείνη φορά διαμαντένιο στέμμα μερικές φορές και πως εγώ είχα πετάξει στο Λονδίνο με ένα προεδρικό τζετ – ήμασταν δύο κουρασμένες γυναίκες που καταπιέζονταν από τα παπούτσια μας» έγραψε. «Έκανα τότε αυτό που μου είναι ενστικτώδες κάθε φορά που αισθάνομαι κοντά σε ένα νέο πρόσωπο, δηλαδή να εκφράζω τα συναισθήματά μου προς τα έξω. Άπλωσα ένα χέρι στοργικά στον ώμο της».



Η Μισέλ πρόσθεσε πως δεν της πέρασε από το μυαλό εκείνη τη στιγμή πως είχε διαπράξει «αυτό που θα θεωρούνταν ένα επικό ατόπημα» και πως η δοκιμασία αυτή «αναζωπύρωσε τις εικασίες πως ήταν γενικά άξεστη και δεν είχε την τυπική κομψότητα μιας Πρώτης Κυρίας». Ωστόσο, συνέχισε, «προσπάθησα να μην αφήσω την κριτική να με ταράξει. Αν δεν έκανα το σωστό στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, έκανα τουλάχιστον κάτι ανθρώπινο».



Και σύμφωνα με την Μισέλ Ομπάμα, ένιωσε ότι η βασίλισσα ήταν «εντάξει» με αυτό. Αποκάλυψε: «Τολμώ να πω ότι και η βασίλισσα ήταν εντάξει με αυτό, γιατί όταν την άγγιξα, απλώς πλησίασε περισσότερο, ακουμπώντας ελαφρά ένα γαντοφορεμένο χέρι στην πλάτη μου».



Τα λεγόμενα της Μισέλ επιβεβαιώνει και η μοδίστρα της βασίλισσας Ελισάβετ, Άντζελα Κέλι, στο δικό της βιβλίο. Όπως λέει, η βασίλισσα δεν προσβλήθηκε από την ένδειξη τρυφερότητας της Μισέλ, σημειώνοντας: «Έχουν γραφεί πολλά για την Μισέλ και την Αυτού Μεγαλειότητα. Αλλά το πρωτόκολλο φαινομενικά ‘εγκαταλείφθηκε’ καθώς στάθηκαν κοντά η μία στην άλλη. Στην πραγματικότητα, ήταν ένα φυσικό ένστικτο για τη βασίλισσα να δείξει στοργή και σεβασμό σε μια άλλη σπουδαία γυναίκα και στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πρωτόκολλο που πρέπει να τηρηθεί. Η βασίλισσα έχει την ικανότητα να κάνει τους πάντες να αισθάνονται τόσο χαλαροί που μερικές φορές αισθάνεται κανείς ενστικτωδώς πως πρέπει να την αγγίξει, όπως ακριβώς έκανε η Μισέλ Ομπάμα κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης με τον σύζυγό της, πρόεδρο Μπαράκ, το 2009».



Ο Μπαράκ αποκάλυψε αργότερα σε ένα αφιέρωμα στη βασίλισσα κατά τον εορτασμό του πλατινένιου ιωβηλαίου πως αυτός και η Μισέλ ήταν αγχωμένοι πριν από την πρώτη τους συνάντηση με τη μονάρχη.



«Πριν αναλάβω τα καθήκοντά μου, η Μισέλ κι εγώ δεν είχαμε πάει σε πολλά παλάτια» εξήγησε. «Έτσι, δεν ήμασταν σίγουροι για το τι να περιμένουμε στο πρώτο μας ταξίδι στο Μάκιγχαμ. Αλλά δεν θα έπρεπε να ανησυχούμε. Η Αυτού Μεγαλειότητα μας ηρέμησε με την χάρη και τη γενναιοδωρία της. Τόσο πολύ που έφυγα σκεπτόμενος ότι στην πραγματικότητα, μου θύμισε λίγο τη γιαγιά μου».



Η διαμονή στο Μπάκιγχαμ: Τα κουτσομπολιά και τα ξενύχτια στο παλάτι

Η βασίλισσα Ελισάβετ διοργάνωσε ένα πλούσιο επίσημο δείπνο για τους Ομπάμα το 2011 και κάλεσε το ζευγάρι να μείνει στο παλάτι του Μπάκιγχαμ για το ταξίδι.



Η Μισέλ μίλησε αργότερα για την παραμονή της εκεί, αποκαλύπτοντας ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες, οι βασιλείς ήθελαν απλώς να τους «φέρονται κανονικά». «Το εκπληκτικό είναι πως ήθελαν να τους φερόμαστε κανονικά» είπε στην εκδήλωση Muse το 2018, αναφερόμενη στη νύχτα που πέρασε στο παλάτι. «Όλοι είναι ευτυχισμένοι όταν έχουν φύγει οι επισκέπτες. Θέλουν να τους αγκαλιάσουν. Θέλουν να τους αγγίζουν. Κουτσομπολεύουν».



Όταν εντόπισαν ένα ποντίκι στο παλάτι

Ωστόσο, το ταξίδι είχε μια μικρή αναποδιά, με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Μπαράκ Ομπάμα, Μπεν Ρόουντς να αποκαλύπτει στο βιβλίο του «The World As It Is: A Memoir of the Obama White House» του 2018, ότι ο Μπαράκ ανακάλυψε ένα ποντίκι στους χώρους όπου θα κοιμόντουσαν, αλλά το κράτησε μυστικό από την Μισέλ, λόγω της απέχθειάς της για τα τρωκτικά.



«Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, υπάρχει ένα ποντίκι» θυμάται ο Μπεν να λέει ένας μπάτλερ στον Μπαράκ λίγο πριν πάνε για ύπνο. «Θα προσπαθήσουμε να το πιάσουμε, κύριε». «Μόνο μην το πείτε στην Πρώτη Κυρία» απάντησε ο Ομπάμα, σύμφωνα με το βιβλίο.