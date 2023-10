Ρέι Ντάλιο: Ποιος είναι ο «Στιβ Τζομπς» των αγορών που προειδοποιεί για Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο - iefimerida.gr

Ιδρυτής του μεγαλύτερου hedge fund στον κόσμο, της Bridgewater Associates, ο Ντάλιο προειδοποίησε ότι η σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς σηματοδοτεί «ένα ακόμη βήμα προς ένα παγκόσμιο πόλεμο».

Πολύ πιθανός ένας παγκόσμιος πόλεμος



«Μου φαίνεται ότι οι πιθανότητες μετάβασης από τις περιορισμένες συγκρούσεις σε έναν πιο ανεξέλεγκτο καυτό παγκόσμιο πόλεμο που περιλαμβάνει τις μεγάλες δυνάμεις έχουν αυξηθεί από 35% σε περίπου 50% τα τελευταία δύο χρόνια», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος σε ανάρτηση του στο Linkedin. Ο Ντάλιο ονομάστηκε «Στηβ Τζομπς των επενδύσεων» από το περιοδικό aiCIO και το περιοδικό Wired.

Η «παλιά καραβάνα» των αγορών έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι δημιουργούνται εντάσεις τόσο μεταξύ των παγκόσμιων υπερδυνάμεων όσο και εντός ορισμένων εθνών, υποστηρίζοντας ότι η γεωπολιτική αστάθεια θα γίνει ο κανόνας αυτή τη δεκαετία, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Fortune.

Τον Απρίλιο, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα βρίσκονται «στο χείλος ενός πολέμου μεταξύ τους», επικαλούμενος τις εντάσεις για ζητήματα όπως η Ταϊβάν και οι ημιαγωγοί.

Τα πρώτα χρόνια

Ο Ρέι Ντάλιο γεννήθηκε το 1949 στο Jackson Heights της Νέας Υόρκης. Ο πατέρας του ήταν μουσικός της τζαζ και η μητέρα του νοικοκυρά. Ο Ντάλιοβίωσε δύσκολα παιδικά χρόνια καθώς η οικογένειά του μετακόμιζε συχνά. Ως παιδί, δούλεψε σε διάφορες περιστασιακές δουλειές για να βοηθήσει την οικογένειά του.

Στην ηλικία των 12 ετών, ο Ντάλιο άρχισε να μεταφέρει αποσκευές στο The Links Golf Club, όπου γνώρισε τον χρηματιστή της Wall Street George Leib. Ο Leib και η σύζυγός του Isabelle προσέφεραν στον Ντάλιο φιλοξενία στο διαμέρισμά τους στην Park Avenue. Ο γιος της οικογένειας Leib, χρηματιστής στο επάγγελμα, προσέλαβε τον Ντάλιο για καλοκαιρινή εργασία στην επενδυτική του εταιρεία συναλλαγών του. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα.

Ο Ντάλιο ξεκίνησε να επενδύει από την ηλικία των 12 ετών, όταν αγόρασε μετοχές της Northeast Airlines για 300 δολάρια. Η επένδυση του τριπλασιάστηκε όταν η αεροπορική εταιρεία συγχωνεύθηκε με άλλη εταιρεία. Μέχρι την αποφοίτησή του από το γυμνάσιο, ο Ντάλιο είχε δημιουργήσει ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο αρκετών χιλιάδων δολαρίων. Στην συνέχεια σπούδασε χρηματοοικονομικά στο Πανεπιστήμιο Long Island και κατόπιν έλαβε MBA από το Χάρβαρντ.



Η Bridgewater Associates

Το 1975, ίδρυσε την Bridgewater Associates από το διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων του στη Νέα Υόρκη. Η Bridgewater ξεκίνησε ως συμβουλευτική εταιρεία πλούτου (wealth management) εξυπηρετώντας πολλούς εταιρικούς πελάτες.

Η εταιρεία γιγαντώθηκε χρησιμοποιώντας το τυπικό μοντέλο αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου, το οποίο λαμβάνει 2% προμήθεια διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και 20% των ετήσιων κερδών που προέρχονται από τη χρήση ενός επενδυτικού συστήματος.

Στην μικρή οθόνη η βιογραφία του

Παρά τις προσπάθειες του Ντάλιο να το εμποδίσει, μια εκρηκτική νέα βιογραφία για τον γκουρού των hedge funds θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα - και μπορεί ακόμη και να μεταφερθεί στις τηλεοπτικές οθόνες, σύμφωνα με το On The Money.

Τα Amazon Studios, τα οποία έχουν παράξει μεγάλες επιτυχίες όπως οι σειρές «The Summer I Turned Pretty» και «Jack Ryan», έχουν ήδη αγοράσει τα δικαιώματα του βιβλίου με σχέδια να το αναπτύξουν σε μια σειρά με σενάριο.

Το Amazon έχει προσλάβει έναν σεναριογράφο το οποίο βασίζεται στο βιβλίο του Rob Copeland «The Fund: Ray Dalio, Bridgewater Associates, and the Unraveling of a Wall Street Legend», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 7 Νοεμβρίου από τις Macmillan Publishers, σημειώνει η New York Post.

Αφού παραιτήθηκε από κάθε επίσημο ρόλο ρόλους πέρυσι, ο «Στιβ Τζομπς» των επενδύσεων και γκουρού των αγορών ή απλά για τους φίλους του, Ρέι, κυνηγά τα πάθη του και επιδιώκει να μεταφέρει τη σοφία του με διάφορους τρόπους για να βοηθήσει και άλλους ανθρώπουι να πετύχουν.