«Κλαρκ», στο Netflix: Η ιστορία του ληστή από τον οποίο προέκυψε ο όρος «Σύνδρομο της Στοκχόλμης» - iefimerida.gr

Πρεμιέρα στο Netflix, για τη σουηδική σειρά «Κλαρκ». Η ιστορία του ληστή, από τον οποίο βγήκε ο όρος «Σύνδρομο της Στοκχόλμης».

Στη σειρά, η οποία έκανε πρεμιέρα στις 5 Μαΐου, πρωταγωνιστεί ο ταλαντούχος Μπιλ Σκάρσγκαρντ, ο οποίος υποδύεται τον Κλαρκ Όλοφσον, τον διαβόητο Σουηδό ληστή τραπεζών. Ο Σκάρσγκαρντ είναι ένας μάστορας των μεταμορφώσεων: ένας τρομακτικός κλόουν στο franchise It, ένας στοργικός πατέρας στο The Devil All the Time και, στο Clark, ένας ληστής τραπεζών που είναι υπεύθυνος για την είσοδο του Συνδρόμου της Στοκχόλμης στο λεξιλόγιό μας.

Η υπόθεση της σειράς «Κλαρκ» του Netflix

Η δραματική σειρά «Κλαρκ» ακολουθεί τον Κλαρκ Όλοφσον στην πορεία της ζωής του, καθώς κάνει όλη τη Σουηδία να τον ερωτευτεί, παρά τις πολλές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, απόπειρα δολοφονίας, επίθεση, κλοπή και δεκάδες ληστείες τραπεζών.

Το Clark βασίζεται στις αλήθειες και τα ψέματα που αποκαλύπτονται στην αυτοβιογραφία του Όλοφσον και σε σκηνοθεσία του Γιόνας Όκερλουντ, η σειρά σκιαγραφεί τη μυθοπλαστική εικόνα μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της σύγχρονης σουηδικής ιστορίας.

Ο Κλαρκ Όλοφσον και το «Σύνδρομο της Στοκχόλμης»

Η συμμετοχή του Όλοφσον στη ληστεία της τράπεζας Kreditbanken στο Norrmalmstorg το 1973, ήταν η αιτία να επινοηθεί ο όρος Σύνδρομο της Στοκχόλμης, μια ψυχολογική κατάσταση κατά την οποία οι όμηροι ή τα θύματα απαγωγής αναπτύσσουν αισθήματα εμπιστοσύνης ή αγάπης για τους απαγωγείς τους κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους. (Στο τρέιλερ, ακούμε τον Κλαρκ να αστειεύεται: «Θα έπρεπε να λέγεται σύνδρομο Κλαρκ Όλοφσον»). Για αυτούς και άλλους λόγους, η ιστορία του Κλαρκ Όλοφσον συναρπάζει ακόμη και σήμερα.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της ληστείας, οι ληστές πήραν ομήρους και, ανάμεσα στα αιτήματά τους ήταν και ένα ασυνήθιστο: να αποφυλακιστεί ο Κλαρκ Όλοφσον, ο οποίος εξέτιε ποινή για ένοπλη ληστεία. Παραδόξως, οι αρχές συμφώνησαν. Αυτοί οι όμηροι ανέπτυξαν στη συνέχεια αυτό που σήμερα ονομάζεται σύνδρομο της Στοκχόλμης - τόσο για τον κύριο δράστη του εγκλήματος, όσο και για τον διαβόητο Όλοφσον, μόλις έφτασε στον τόπο του εγκλήματος.

Το "Κλαρκ" είναι μια σουηδική σειρά σε σκηνοθεσία του Γιόνας Όκερλουντ με πρωταγωνιστή τον Μπιλ Σκάρσγκαρντ / Φωτογραφία: Eric Broms / Netflix

Η ληστεία – Τι ακριβώς συνέβη

Στα τέλη του 1973, ο Όλοφσον ήταν έγκλειστος στις φυλακές Norrköping όταν ο ληστής τραπεζών Ζαν – Έρικ Όλσον πήρε ομήρους στην Kreditbanken στο Norrmalmstorg της Στοκχόλμης. Ο Όλσον απαίτησε να επιτραπεί στον Όλοφσον να έρθει στην τράπεζα. Ο Όλοφσον μεταφέρθηκε στην τράπεζα, όπου πέρασε τις επόμενες έξι ημέρες με τους ομήρους. Το γεγονός αυτό οδήγησε στη συνέχεια στη δημιουργία της φράσης «σύνδρομο της Στοκχόλμης».

Ο Όλοφσον καταδικάστηκε αλλά αργότερα αθωώθηκε. Είχε, σύμφωνα με τον ίδιο, ενεργήσει για να προστατεύσει τους ομήρους και είχε τη σιωπηρή συγκατάθεση της αστυνομίας, ενώ οδηγήθηκε πίσω στη φυλακή για να εκτίσει το υπόλοιπο της προηγούμενης ποινής του. Ζήτησε χάρη από την κυβέρνηση, αλλά η αίτηση απορρίφθηκε μαζί με το αίτημά του να σπουδάσει νομικά.

Το σύνδρομο της Στοκχόλμης είναι ένα ψυχολογικό φαινόμενο κατά το οποίο όμηροι εκφράζουν συμπάθεια και συμπόνοια και έχουν θετικά συναισθήματα προς τους απαγωγείς τους / Φωτογραφία: Eric Broms / Netflix

Ποιος είναι ο Κλαρκ Όλοφσον

Ο Όλοφσον γεννήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 1947 στο Trollhättan της Σουηδίας, σε ένα σπίτι με εκτεταμένα προβλήματα αλκοολισμού. Η μητέρα του ήταν ταμίας και ο πατέρας του εργάτης. Όταν ο Κλαρκ ήταν 11 ετών, ο πατέρας του εγκατέλειψε την οικογένεια και λίγο αργότερα, η μητέρα του αρρώστησε και εισήχθη στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Lillhagens στο Hisings Backa. Τα προβλήματά της οδήγησαν στην τοποθέτηση των τριών παιδιών σε ανάδοχη οικογένεια.

Clark: Η αφίσα της σειράς του Netflix

Ο Όλοφσον ήταν δυστυχισμένος στην ανάδοχη οικογένειά του και για να φύγει από εκεί, πλαστογράφησε την υπογραφή της μητέρας του και γράφτηκε σε μια σχολή ναυτικών. Με το πλοίο Ballade, ο 14χρονος Όλοφσον ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο, μεταξύ άλλων μεταξύ Ιαπωνίας και Νότιας Αμερικής. Όταν ήταν 15 ετών, αποβιβάστηκε από το πλοίο και μετακόμισε στο σπίτι της μητέρας του, η οποία είχε ανακτήσει τον έλεγχο της ζωής της, και άρχισε να εργάζεται σε ένα κατάστημα. Τα παιδιά επέστρεψαν στη φροντίδα της και μετακόμισαν σε ένα διαμέρισμα στο Slätta Damm στο Hisingen του Γκέτεμποργκ. Εκεί ήταν γείτονας του μελλοντικού δημοσιογράφου Γιάννε Τζόζεφσον. Αργότερα η οικογένεια μετακόμισε στο Köldgatan στο Biskopsgården.

Η μυθοπλαστική δραματική σειρά Κλαρκ ακολουθεί τον άνδρα από τον οποίο προέκυψε ο όρος "Σύνδρομο της Στοκχόλμης" / Φωτογραφία: Johan Bergmark / Netflix

Η εγκληματική ζωή του Όλοφσον ξεκίνησε σε πολύ νεαρή ηλικία, περνώντας χρόνο μέσα και έξω από σωφρονιστικά ιδρύματα καθ' όλη τη διάρκεια της εφηβείας του. Στην ηλικία των 18 ετών, έγινε πρωτοσέλιδο όταν διέρρηξε το σπίτι του τότε πρωθυπουργού της Σουηδίας Tage Erlander. Ο Όλοφσον σύντομα ενεπλάκη σε πιο σοβαρά παραπτώματα, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης σε δύο Σουηδούς αστυνομικούς, γεγονός που τον οδήγησε στην πρώτη του ποινή φυλάκισης.

Αφού εξέτισε την πρώτη του ποινή φυλάκισης, τα εγκλήματα του Κλαρκ Όλοφσον κλιμακώθηκαν γρήγορα. Στα μέσα της δεκαετίας του '60, ο κομψός εγκληματίας και ένας συνεργός του λήστεψαν ένα κατάστημα ποδηλάτων. Μετά το έγκλημα, ένας αστυνομικός πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από τον συνεργάτη του Όλοφσον και ακολούθησε ένα πανεθνικό ανθρωποκυνηγητό. Ενώ εξέτιε οκτώ χρόνια στη φυλακή για αυτό το έγκλημα, ο Όλοφσον γνώρισε τον Ζον-Έρικ Όλσον, ο οποίος αργότερα θα λήστευε μια τράπεζα ενώ βρισκόταν σε άδεια από τη φυλακή. Τότε ήταν που ο Όλσον απαίτησε να αποφυλακιστεί ο Όλοφσον, ώστε ο κακοποιός να μπορέσει να τον ακολουθήσει.

Τον Κλαρκ Όλοφσον υποδύεται ο Μπιλ Σκάρσγκαρντ / Φωτογραφία: Johan Bergmark / Netflix

Η «γοητεία» που ασκούσε στα θύματα του

Ίσως ο πιο διαβόητος παράνομος στη σουηδική ιστορία, ο Κλαρκ Όλοφσον δεν ήταν μόνο ένας ικανός γκάνγκστερ, αλλά και εξαιρετικά χαρισματικός και εμφανίσιμος σε σημείο που τα θύματά του να δένονται μαζί του. Η επί δεκαετίες εγκληματική καριέρα του είναι χαραγμένη στο μυαλό πολλών στη Σκανδιναβία και όχι μόνο.

Είναι απίστευτο ότι, όχι μόνο όσοι απήχθησαν, ανέπτυξαν αισθήματα για τους δύο άνδρες, αλλά καθώς εξελισσόταν η υπόθεση, την παρακολουθούσε στενά όλη η Σουηδία, με το κοινό αίσθημα να είναι σταθερά στο πλευρό των εγκληματιών. Ωστόσο, από εκείνο το σημείο και μετά, ο Όλοφσον δεν συμμορφώθηκε ποτέ. Εξέτιε ποινές και είχε δραπετεύσει από τη φυλακή σε αρκετές περιπτώσεις για εγκλήματα όπως ληστεία, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, λαθρεμπόριο ναρκωτικών και επίθεση.

Η σειρά αναφέρεται στον Κλαρκ Όλοφσον, τον διαβόητο Σουηδό ληστή τραπεζών από τον οποίο προέκυψε και ο όρος Σύνδρομο της Στοκχόλμης / Φωτογραφία: Eric Broms / Netflix

Το 1979, ο Κλαρκ Όλοφσον (ως φυλακισμένος) ξεκίνησε σπουδές δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης. Έκανε πρακτική άσκηση στην εφημερίδα Arbetaren. Κατά τη διάρκεια μιας άδειας την παραμονή του καλοκαιριού του 1980, συνεπλάκη με τον ψαρά Λάιφ Σούντιν στη Möja. Η ποινή ήταν δυόμισι χρόνια για επίθεση. Οι σπουδές του διακόπηκαν λόγω της καταδίκης, αλλά τελικά αποφοίτησε από τη δημοσιογραφία το 1983.

Η προσωπική του ζωή

Στις 7 Ιουλίου 1967, αρραβωνιάστηκε τη Madiorie Britmer στη φυλακή. Το 1976 παντρεύτηκε τη Marijke Demuynck από το Βέλγιο. Ο γάμος με τη Marijke έληξε το 1999. Έχει έξι παιδιά και αυτή τη στιγμή είναι αρραβωνιασμένος, σύμφωνα με τα σουηδικά μέσα ενημέρωσης Expressen και Aftonbladet. Το μικρότερο αγόρι είναι με τη σημερινή του αρραβωνιαστικιά, ενώ έχει αποκτήσει τρεις γιους με την πρώην σύζυγό του Marijke και δύο κόρες από την περίοδο πριν από το γάμο του.

Ο Μπιλ Σκάρσγκαρντ στον ρόλο του Κλαρκ Όλοφσον / Φωτογραφία: Eric Broms / Netflix

Περνώντας πολλά χρόνια στη φυλακή εξαιτίας διάφορων παράνομων και εγκληματικών ενεργειών του, το 2018, αποφυλακίστηκε και έκτοτε διατηρεί καθαρό ποινικό μητρώο. Στις 30 Ιουλίου 2018, ο Όλοφσον προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Landvetter έξω από το Γκέτεμποργκ της Σουηδίας ως ελεύθερος άνθρωπος.