Η μυστηριώδης εξαφάνιση του πρώην συντρόφου της Ολίβια Νιούτον Τζον -Πήγε για ψάρεμα και δεν ξαναγύρισε ποτέ [εικόνες & βίντεο] | STORIES | iefimerida.gr

Ο πρώην σύντροφος της Ολίβια Νιούτον Τζον, Πάτρικ ΜακΝτέρμοτ, εξαφανίστηκε κάτω από περίεργες συνθήκες πριν από 16 χρόνια, όταν χάθηκε χωρίς να αφήσει ίχνος από μια ενοικιαζόμενη βάρκα ψαρέματος.

Και το μυστήριο που περιβάλλει την εξαφάνισή του μπορεί σύντομα να λυθεί, καθώς η πρώην σύζυγος του Πάτρικ, Ιβέτ Νίπαρ, αποκάλυψε ότι γράφει για το συμβάν του 2005, προφανώς με τη βοήθεια της 72χρονης ηθοποιού του «Grease».

«Η Ιβέτ και η Ολίβια έχουν έρθει πολύ κοντά όλα αυτά τα χρόνια», ανέφερε πηγή στο περιοδικό Woman's Day. «Συνδέονται από τη σύγχυσή τους για το όλο θέμα».

«Αυτό είναι που ουρλιάζει να βγει από μέσα μου, εδώ και πολλά χρόνια -γι' αυτό αποφάσισα να τα βγάλω όλα εκεί έξω», δήλωσε η 56χρονη Ιβέτ στο περιοδικό New Idea.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές πόσο θα συνεισφέρει η Ολίβια Νιούτον Τζον στα απομνημονεύματα, όπως αναφέρει η Daily Mail. Το βιβλίο της Ιβέτ θα ονομάζεται «What Are the Chances», το οποίο αναφέρεται στον 28χρονο γιο της, Τσανς (Chance), τον οποίο έχει αποκτήσει μαζί με τον Πάτρικ.

«Αφού έγραφα το βιβλίο για περίπου οκτώ χρόνια, τελικά αισθάνθηκα ότι ήρθε η ώρα. Ανυπομονώ να το μοιραστώ μαζί σας, παιδιά», έγραψε η ίδια στο Facebook.

Η Ιβέτ, που είναι κι αυτή ηθοποιός και εμφανίστηκε σε σειρές όπως οι «Melrose Place», «21 Jump Street» και «CSI Miami», παντρεύτηκε τον Πάτρικ τον Μάρτιο του 1992. Πήραν διαζύγιο τον Ιούνιο του 1993 ενώ εκείνη ήταν έγκυος στον γιο τους.

Πριν από δύο χρόνια, η Ιβέτ δημοσίευσε μια φωτογραφία του γιου της, Τσανς, ως παιδί με τον πατέρα του. «Πριν από 14 χρόνια σαν σήμερα, ανακάλυψα ότι ο πατέρας του γιου μου χάθηκε. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ τι θα έκανε στο μέσα μου ως μαμά. Ήταν ένας μακρύς και βάναυσος δρόμος, αλλά εξακολουθούμε να στεκόμαστε όρθιοι».

Η μυστηριώδης εξαφάνιση του πρώην συντρόφου της Ολίβια Νιούτον Τζον

Ο Πάτρικ, που εργαζόταν ως κάμεραμαν, ήταν 48 ετών όταν χάθηκε από το αλιευτικό σκάφος Freedom, το οποίο είχε ξεκινήσει από τη μαρίνα του Σαν Πέδρο για ψάρεμα στις 30 Ιουνίου 2005.

Κανένας από τους 22 επιβάτες δεν τον είδε να πέφτει στη θάλασσα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και δεν αναφέρθηκε η εξαφάνισή του, παρά μια εβδομάδα αργότερα, όταν η Ολίβια Νιούτον Τζον επικοινώνησε με τις Αρχές, αφού δεν εμφανίστηκε για μια οικογενειακή συγκέντρωση.

Όταν ο Πάτρικ εξαφανίστηκε, η Ολίβια Νιούτον Τζον ήταν στη μέση μιας διαφημιστικής περιοδείας στην Αυστραλία, γι' αυτό της πήρε τόσο πολύ χρόνο για να συνειδητοποιήσει ότι είχε χαθεί.

Σε μια συνέντευξη του 2016 στην εκπομπή « 60 minutes», η διάσημη ηθοποιός είπε: «Ήταν χαμένος στη θάλασσα και κανείς δεν ξέρει πραγματικά τι συνέβη. Είναι ανθρώπινο να αναρωτιέσαι, αλλά... πρέπει να το αποδεχτείς και να το αφήσεις». Τελικά, η Ολίβια Νιούτον Τζον προχώρησε στη ζωή της και παντρεύτηκε τον Τζον Ίστερλινγκ, το 2008.

Παρά τις διάφορες θεωρίες που ισχυρίζονται διαφορετικά πράγματα με την πάροδο των ετών, η Ιβέτ πιστεύει ότι ο Πάτρικ είναι νεκρός. Αν και η Ακτοφυλακή πίστευε ότι πνίγηκε, πολλοί θεωρούν ότι σκηνοθέτησε τον θάνατό του για να γλιτώσει από τα χρέη του. Μάλιστα, είχε ειπωθεί ότι ζούσε στο Μεξικό με άλλη γυναίκα. Μια αυστραλιανή ταμπλόιντ εφημερίδα ισχυρίστηκε ότι ανακάλυψε τον Πάτρικ ζωντανό και καλά το 2017, αλλά αργότερα προέκυψε ότι είχαν βρει λάθος άνθρωπο.

Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, πήγε στη Νότια Αμερική, με τον ιδιωτικό ερευνητή Φίλιπ Κλέιν να υποστηρίζει ότι ο ΜακΝτέρμοτ είναι ζωντανός. Μάλιστα, ο Κλέιν κυκλοφόρησε ακόμη και ένα βιβλίο το 2012 με τίτλο «Lost at Sea: The Hunt for Patrick McDermott». Λίγο μετά την κυκλοφορία του βιβλίου, η πρώην σύζυγος του ΜακΝτέρμοτ, η Ιβέτ Νιπάρ, ζήτησε από την Amazon να σταματήσει να το προωθεί, υποστηρίζοντας πως ο Κλέιν είναι «κατά συρροήν ψεύτης που απλώς θέλει να γίνει διάσημος εις βάρος μιας τραγωδίας στη ζωή μας».

«Ο γιος μου έχει υποστεί αρκετό συναισθηματικό μαρτύριο για αυτό. Δεν έχει ακόμη μπορέσει να προχωρήσει λόγω της συνεχούς προσπάθειας του κ. Κλέιν να κρατηθεί στη δημοσιότητα», πρόσθεσε η Ιβέτ.