Milli Vanilli: Η μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία της μουσικής -Άλλοι έβγαιναν μπροστά και άλλοι τραγουδούσαν - iefimerida.gr

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 οι Milli Vanilli ήταν ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα του πλανήτη.

Αλλά το αστέρι τους έσβησε σχεδόν τόσο γρήγορα όσο εμφανίστηκε, αφού αποκαλύφθηκε ότι δεν τραγουδούσαν οι ίδιοι τις επιτυχίες τους.

Απογυμνωμένοι από τη φήμη και την επιτυχία τους μετά από δύο φουρτουνιασμένα χρόνια, οι Rob Pilatus και Fab Morvan, συμμετείχαν σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Τι συνέβη όμως στο δίδυμο μετά την πτώση τους;

Ποιοι ήταν οι Milli Vanilli και ποιες ήταν οι μεγαλύτερες επιτυχίες τους;

Οι Milli Vanilli ήταν ένα γερμανικό R&B ντουέτο από το Μόναχο. Το συγκρότημα ιδρύθηκε από τον Frank Farian το 1988 και αποτελούνταν από τους τραγουδιστές Fab Morvan και Rob Pilatus.

Το ντεμπούτο άλμπουμ τους, με τίτλο All or Nothing στην Ευρώπη και αργότερα με τίτλο Girl You Know It's True στις ΗΠΑ, σημείωσε τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο και κέρδισε βραβείο Grammy για τον καλύτερο νέο καλλιτέχνη το 1990.

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες τους περιλάμβαναν τα "Girl You Know It's True" (#2 στις ΗΠΑ και #3 στο Ηνωμένο Βασίλειο), "Baby Don't Forget My Number" (#1 ΗΠΑ), "Blame it on the Rain" (#1 ΗΠΑ) και "Girl I'm Gonna Miss You" (#1 ΗΠΑ, #2 Ηνωμένο Βασίλειο).

Τραγουδούσαν οι ίδιοι στους δίσκους τους;

Ο μουσικός παραγωγός Frank Farian ανακάλυψε το ντουέτο και τους κάλεσε στο στούντιό του στη Φρανκφούρτη για να ακούσει ένα ντέμο.

Ο Farian υπέγραψε το ντουέτο, αλλά το τραγούδι τους στο στούντιο δεν τον εντυπωσίασε. «Αυτοί οι δύο τύποι ήρθαν στο στούντιο, ηχογράφησαν, αλλά δεν είχαν αρκετή ποιότητα», δήλωσε ο Farian.

Η τελική εκδοχή του «Girl You Know It's True» ολοκληρώθηκε από ερμηνευτές του στούντιο - συμπεριλαμβανομένων των Charles Shaw, John Davis και Brad Howell. Τον Μάιο του 2021 ο John Davis έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών, εξαιτίας του κορωνοϊού.

Το δίδυμο περιόδευσε στην Ισπανία, στη Γαλλία και στην Ιταλία, συγχρονίζοντας τα χείλη τους με τα προηχογραφημένα κομμάτια. Ο Pilatus δήλωσε αργότερα: «Ρωτούσαμε τον Frank πότε θα μας επιτραπεί να δώσουμε κάποια (καλλιτεχνική) συμβολή και εκείνος έλεγε: "Ναι, ναι, αλλά αυτή τη στιγμή σας χρειαζόμαστε να βγείτε έξω και να κάνετε προώθηση. Φυσικά, θα μπορέσετε να το κάνετε, απλά δουλέψτε μαζί μας". Με αυτόν τον τρόπο μάς παραπλάνησε».

Ο Fab Morvan, αριστερά, και ο Rob Pilatus των Milli Vanilli κρατούν τα βραβεία Grammy για τους καλύτερους νέους καλλιτέχνες του 1989 κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις 20 Νοεμβρίου 1990 στο Χόλιγουντ. Το ζευγάρι στερήθηκε το βραβείο όταν αποκαλύφθηκε ότι δεν τραγούδησαν ούτε μια νότα στο επιτυχημένο άλμπουμ τους και συγχρόνιζαν τα χείλη τους στις δημόσιες εμφανίσεις τους (AP Photo/Nick Ut).

«Αφού ο Frank κυκλοφόρησε το άλμπουμ, μας είπε ότι ήταν πολύ αργά για να σταματήσουμε τώρα", πρόσθεσε ο Pilatus. "Επειδή το single είχε τόσο μεγάλη επιτυχία, είπε: 'Τώρα πρέπει να το συνεχίσετε. Θα σας καλύψω εγώ. Κανείς δεν θα το μάθει'».

«Είπε, 'Ορίστε, θα σας δώσω 20.000 δολάρια προκαταβολή'. Δεν είχαμε ξανακάνει επιτυχία, οπότε το δεχτήκαμε. Παίξαμε με τη φωτιά και τώρα ξέρουμε, αλλά είναι πολύ αργά».

Οι πρώτες αμφιβολίες προέκυψαν όταν η διευθύντρια του MTV Beth McCarthy-Miller παρατήρησε τις γνώσεις τους στην αγγλική γλώσσα όταν προσήλθαν για την πρώτη τους συνέντευξη.

Στις 21 Ιουλίου 1989, κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής εμφάνισης στο MTV, η ηχογράφηση ενός τραγουδιού κόλλησε.

«Ήξερα αμέσως τότε, ότι ήταν η αρχή του τέλους για τους Milli Vanilli», δήλωσε ο Pilatus. «Όταν η φωνή μου κόλλησε στον υπολογιστή και επαναλαμβανόταν και επαναλαμβανόταν, πανικοβλήθηκα. Δεν ήξερα τι να κάνω. Απλά έφυγα τρέχοντας από τη σκηνή».

Τον Δεκέμβριου του 1989 ο τραγουδιστής Charles Shaw αποκάλυψε ότι στην πραγματικότητα ήταν ένας από τους τρεις πραγματικούς τραγουδιστές πίσω από τα κομμάτια των Milli Vanilli Ο Farian λέγεται ότι πλήρωσε στον Shaw 150.000 δολάρια για να πάρει πίσω τις δηλώσεις του.

Αφού ο Morvan και ο Farian απαίτησαν να τραγουδήσουν ζωντανά, ο Farian τους ξεμπρόστιασε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 1990 και αποκάλυψε στους δημοσιογράφους ότι στην πραγματικότητα δεν τραγουδούσαν κανένα τραγούδι στο άλμπουμ τους. Ο Farian είπε ότι αρχικά προσέλαβε τα δύο άνεργα αρσενικά μοντέλα το 1987 για να εμφανίζονται σε διαφημιστικά βίντεο και να τραγουδούν με τα χείλη τραγούδια που είχε ήδη ηχογραφήσει με φωνητικά από τρεις μουσικούς του στούντιο.

Την ίδια ημέρα ο Farian ανακοίνωσε ότι απέλυσε το συγκρότημα και ομολόγησε ότι δεν τραγουδούσαν οι ίδιοι στους δίσκους. Ο Pilatus το επιβεβαίωσε αυτό σε άρθρο του στους Los Angeles Times.

«Τα τελευταία δύο χρόνια της ζωής μας ήταν ένας απόλυτος εφιάλτης», είπε. «Έπρεπε να πούμε ψέματα σε όλους. Είμαστε αληθινοί τραγουδιστές, αλλά αυτός ο μανιακός Frank Farian δεν μας επέτρεπε ποτέ να εκφραστούμε».

Ως αποτέλεσμα, ο Morvan και ο Pilatus αναγκάστηκαν να επιστρέψουν τα Grammy τους λίγες ημέρες αργότερα, καθιστώντας τους τους πρώτους καλλιτέχνες που αναγκάστηκαν ποτέ να το πράξουν. Η εταιρεία τους, η Arista, τους εγκατέλειψε και διέγραψε το άλμπουμ τους από τον κατάλογό της.

Το δίδυμο αντιμετώπισε επίσης ομαδικές αγωγές που υποβλήθηκαν από δυσαρεστημένους θαυμαστές και εγκρίθηκε ένας διακανονισμός για την επιστροφή χρημάτων σε όσους παρακολούθησαν συναυλίες των Milli Vanilli, καθώς και σε όσους αγόρασαν τις ηχογραφήσεις τους. Επιπλέον, ο τραγουδοποιός David Clayton-Thomas μήνυσε τους Milli Vanilli για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων το 1990, ισχυριζόμενος ότι χρησιμοποίησαν τη μελωδία του τραγουδιού του "Spinning Wheel" στο Girl You Know It's True.

«Αισθάνομαι πολύ λυπημένος για τους θαυμαστές μου», δήλωσε ο Pilatus στους Los Angeles Times το 1990. «Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο για τα παιδιά να σταθούν πίσω μας. Αλλά ελπίζω να καταλάβουν ότι είμαστε απλώς δύο άνθρωποι που διψούσαμε τόσο πολύ για επιτυχία που επιτρέψαμε να μας χειραγωγήσουν. Θέλαμε να φτάσουμε στην κορυφή. Ζητάμε συγγνώμη και ελπίζουμε να μας δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία».

Σε μια συνέντευξη Τύπου, τραγούδησαν και ραπάρουν για την αίθουσα για να αποδείξουν ότι θα μπορούσαν πραγματικά να τραγουδήσουν αν τους επιτρεπόταν.

Τι έκαναν στη συνέχεια;

Οι Morvan και Pilatus μετακόμισαν στο Λος Άντζελες και υπέγραψαν συμβόλαιο με την Joss Entertainment Group.

Ηχογράφησαν ένα δεύτερο άλμπουμ με το όνομα Rob & Fab, το οποίο κυκλοφόρησαν το 1993, με τον Morvan και τον Pilatus να τραγουδούν τα φωνητικά.

Ωστόσο, λόγω της έλλειψης δημοσιότητας και της κακής διανομής, σε συνδυασμό με την πτώση τους, το άλμπουμ πούλησε μόνο περίπου 2.000 αντίτυπα.

Τι συνέβη στον Rob Pilatus;

Ο Farian συμφώνησε αργότερα να κάνει την παραγωγή ενός νέου άλμπουμ των Milli Vanilli με τον Morvan και τον Pilatus στα φωνητικά το 1997.

Ένα άλμπουμ επιστροφής με τίτλο Back and In Attack ηχογραφήθηκε ένα χρόνο αργότερα, αλλά ο Rob Pilatus είχε παλέψει με διάφορα προσωπικά προβλήματα μέχρι τότε.

Είχε στραφεί στα ναρκωτικά και το έγκλημα και διέπραξε μια σειρά επιθέσεων και ληστειών, ενώ αργότερα καταδικάστηκε σε τρεις μήνες φυλάκιση και έξι μήνες σε κέντρο αποτοξίνωσης από τα ναρκωτικά.

Ο Fabrice Morvan, αριστερά, και ο Rob Pilatus των Milli Vanilli στο Arsenio Hall Show στο Λος Άντζελες / Φωτογραφία: AP Photo/Craig Fujii

Ο Farian έβγαλε τον Pilatus με εγγύηση από τη φυλακή, αλλά τη νύχτα πριν από την περιοδεία του νέου άλμπουμ, στις 2 Απριλίου 1998, ο Pilatus βρέθηκε νεκρός μετά από υπερβολική δόση αλκοόλ και συνταγογραφούμενων φαρμάκων, σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας. Ήταν μόλις 32 ετών.

«Ο Ρομπ δεν είχε τη δύναμη να ξεκινήσει από την αρχή», δήλωσε ο Morvan στο PEOPLE το 2010.

Τι κάνει τώρα ο Fab Morvan;

Ο Morvan πέρασε τα επόμενα χρόνια δουλεύοντας ως session μουσικός και δημόσιος ομιλητής, ενώ παράλληλα έγραφε και ερμήνευε τη δική του μουσική.

Τα επόμενα χρόνια βγήκε σε περιοδείες και κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του σόλο άλμπουμ Love Revolution το 2003.

Το 2019, μίλησε στο Yahoo για την εποχή του με τους Milli Vanilli 30 χρόνια μετά την επιτυχία τους. Τα τελευταία χρόνια, εργάστηκε ως τραγουδοποιός, DJ και εκπρόσωπος προϊόντων στην Ολλανδία για την "Εκστρατεία Αξίας" της KFC.

Ετοιμάζεται ταινία για το σκάνδαλο

Κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες από την επερχόμενη βιογραφική ταινία με θέμα τους Milli Vanilli «Girl You Know It’s True».

Σε σκηνοθεσία του Simon Verhoeven, το Girl You Know It's True ακολουθεί την ιστορία του ντουέτου Fabrice Morvan και Rob Pilatus που, αφού έκαναν διεθνή επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 1980 ως Milli Vanilli, ενεπλάκησαν σε ένα σκάνδαλο όταν ανακαλύφθηκε ότι δεν τραγουδούσαν αυτοί στην πραγματικότητα.

Οι Tijan Njie και Elan Ben Ali πρόκειται να υποδυθούν τον Pilatus και τον Morvan αντίστοιχα στη ταινία, ενώ ο Matthias Schweighöfer θα υποδυθεί τον Γερμανό μουσικό παραγωγό Frank Farian, σύμφωνα με το ΝΜΕ.

Η ταινία φέρει το όνομά της από το ντεμπούτο άλμπουμ του γκρουπ το 1989, το οποίο τους οδήγησε σε ένα Grammy για τον καλύτερο νέο καλλιτέχνη το 1990. Μετά το σκάνδαλο του lip-sync, η ακαδημία ανακάλεσε το βραβείο την ίδια χρονιά.

Οι Elan Ben Ali (αριστερά) και Tijan Njie (δεξιά), οι οποίοι πρωταγωνιστούν ως Fabrice Morvan και Robert Pilatus στη νέα βιογραφική ταινία των Milli Vanilli, Girl You Know It's True / Φωτογραφία: LEONINE Studios/news aktuell via AP Images

Το συγκρότημα σχεδίαζε να κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ για να κάνει το comeback με τίτλο Back And In Attack, αλλά η κυκλοφορία του ακυρώθηκε μετά τον θάνατο του Pilatus τον Απρίλιο του 1998.

Μιλώντας στην εκπομπή της Oprah Winfrey «Where Are They Now» το 2013, ο Morvan είπε ότι «Το να χάσεις τα πάντα σε δημόσια θέα είναι σκληρό. Δεν ξέρεις πού να στραφείς γιατί δεν υπάρχει κανένας γύρω σου, μένεις μόνος. Ήμασταν διάσημοι και τώρα είμαστε διαβόητοι».

Τα γυρίσματα της νέας ταινίας έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στο Μόναχο, το Βερολίνο, το Κέιπ Τάουν και το Λος Άντζελες, ενώ η παραγωγή αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο. Η ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.