Δρ Ιωάννης Μπαζιώτης: Ο γεωλόγος πίσω από τη μοναδική ανακάλυψη σε μετεωρίτη μιλάει στο Iefimerida.gr - iefimerida.gr

Ο Δρ Ιωάννης Μπαζιώτης είναι ο βασικός συντελεστής της σπουδαίας ανακάλυψης, βάσει της οποίας, όπως φαίνεται, η προέλευση του νερού στη Γη οφείλεται και σε σύγκρουση μετεωρίτη με τον πλανήτη μας.

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της διεθνούς έρευνας, στην οποία ηγείτο ο Έλληνας ερευνητής, σύμφωνα με τα οποία εντοπίστηκε το ένυδρο ορυκτό μαργαρίτης σε έναν μετεωρίτη που έπεσε στη Ρουμανία τον 19ο αιώνα. Αυτή η ανακάλυψη καταδεικνύει μία ακόμα -δυνάμει- πηγή του νερού στην πρώιμη Γη, και άρα της προέλευσης μιας εκ των βασικών συνθηκών για την ανάπτυξη της ζωής.

Ο Δρ Ιωάννης Μπαζιώτης

Η συγκεκριμένη ομάδα επιστημόνων, αποτελούμενη και από Αμερικανούς, Κινέζους και Γάλλους, ανακάλυψε και χαρακτήρισε ένα μοναδικό ορυκτολογικό άθροισμα στον μετεωρίτη Kakowa. Ένα ιστορικό δείγμα μετεωρίτη βρίσκεται στη μεγάλη συλλογή μετεωριτών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης.

«Ο μετεωρίτης Kakowa αποτελεί έναν τυπικό χονδρίτη, κατηγορίας L6, που έπεσε στις 19 Μαΐου 1858 στη Ρουμανία και, σύμφωνα με ιστορικές καταγραφές, ανακτήθηκε μόλις μερικά λεπτά μετά την πτώση του. Χάρη στην έρευνα που έγινε, ανακαλύψαμε μοναδικά ευρήματα ένυδρων ορυκτών κι έναν μεγάλο αριθμό ορυκτών υπερυψηλών πιέσεων στον Kakowa», εξήγησε ο Ιωάννης Μπαζιώτης,Επίκουρος Καθηγητής Ορυκτολογίας-Πετρολογίας, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Ορυκτολογίας-Γεωλογίας.

Το πέτρωμα του μετεωρίτη, που ανακαλύφθηκε το 1858 στη Ρουμανία, και μας προσφέρει αυτή την πολύτιμη γνώση

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της μελέτης της ομάδας στο αντικείμενο της Πλανητικής Επιστήμης έχει τίτλο «Unique evidence of fluid alteration in the Kakowa (L6) ordinary chondrite» και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Scientific Reports του Οίκου Nature Publishing Group (Springer Nature).

Το στοιχείο που την καθιστά μοναδική είναι ότι «επεκτείνει τη γνώση μας που καταγράφεται στους μετεωρίτες και σχετίζεται τόσο με τις διαδικασίες εξαλλοίωσης όσο και της μεταμόρφωσης λόγω σοκ», τονίζει ο Δρ Μπαζιώτης.

«Μέσα από σκληρή επιστημονική δουλειά καταφέραμε να αποδείξουμε ότι το συγκεκριμένο υλικό είναι εξωγήινο. Η αγωνία ήταν τεράστια. Περιμέναμε από μέρα σε μέρα να έρθουν τα αποτελέσματα από την Καλιφόρνια. Ένα συγκεκριμένο νούμερο ειδικά, ώστε να πούμε με βεβαιότητα πια το δικό μας "εύρηκα". Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε μπροστά στο 0,0016% των μετεωριτών που φέρουν αυτό το σπάνιο ορυκτό», καταλήγει ο Δρ Ιωάννης Μπαζιώτης.

Η σημασία του μετεωρίτη

Ο Ιωάννης Μπαζιώτης συν τοις άλλοις είχε συμμετάσχει το 2017 σε αποστολή της NASA στην Ανταρκτική, με σκοπό τον εντοπισμό των μετεωριτών, καθώς η παγωμένη ήπειρος λόγω των συνθηκών είναι κατάλληλη για αυτές τις αποστολές.

Ο Ιωάννης Μπαζιώτης στην αποστολή της NASA στην Ανταρκτική

Δείγμα μετεωρίτη που εντόπισε στην παγωμένη ήπειρο

Επίσης, πολύ σύντομα θα έχει σπουδαία πράγματα να ανακοινώσει σχετικά με τη Σελήνη και τη γεωλογία της, που μεταβάλλει τη γνώση που είχαμε μέχρι σήμερα.

Ο Έλληνας επιστήμονας συμμετέχει σε ειδική έρευνα με συναδέλφους του από το Πανεπιστήμιο της Γουχάν, οι οποίοι μελετούν τα πετρώματα της Σελήνης που έφερε στη Γη η κινεζική αποστολή στον δορυφόρο μας, στα τέλη του 2020.

Το iefimerida.gr είχε μια συζήτηση με τον Ιωάννη Μπαζιώτη, στην οποία μας περιέγραψε λεπτομέρειες της σπουδαίας ανακάλυψης και της σημασίας της σχετικά με τα προαιώνια ερωτήματα της ανθρωπότητας.

Τελικά, για να λάβουμε τις απαντήσεις για την εξέλιξη της ζωής, και όχι μόνο, του πλανήτη μας, θα πρέπει να κοιτάξουμε προς τα έξω...

Δείτε τη συνέντευξη του Ιωάννη Μπαζιώτη στο iefimerida.gr.

O Έλληνας καθηγητής, τέλος, έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή σεμιναρίων ακριβώς πάνω στον τομέα των μετεωριτών, με τίτλο «Ταξίδι στα εξωγήινα πετρώματα του ηλιακού μας συστήματος», στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.