Τι πραγματικά συνέβη τη νύχτα που πέθανε η Μέριλιν Μονρόε -Ο μεγάλος καβγάς με τον Κένεντι, νέα ντοκουμέντα - iefimerida.gr

«Το Μυστήριο της Μέριλιν Μονρόε: Οι Άγνωστες Κασέτες». Ενα νέο ντοκιμαντέρ του Netflix γεμάτο αποκαλύψεις για το θάνατο της σούπερ σταρ και τους αδελφούς Κένεντι.

Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της 5ης Αυγούστου 1962, λίγες ώρες μετά τον καβγά με τον υποτιθέμενο εραστή της -τον τότε υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι- στο κτήμα της στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνιας η Μέριλιν Μονρόε βρέθηκε νεκρή από τον οικονόμο της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η λαμπερή σταρ λέγεται πως ήταν περιτριγυρισμένη από πολλά μπουκάλια υπνωτικά χάπια και μία ώρα περίπου αργότερα η αστυνομία έφτασε στο σημείο.

Κάποιοι όμως λένε ότι τα πράγματα δεν συνέβησαν ακριβώς έτσι.

«Το Μυστήριο της Μέριλιν Μονρόε: Οι Άγνωστες Κασέτες», το τρέιλερ του Netflix

«Όχι, δεν ήταν [νεκρή στο σπίτι]», λέει ο ιδιοκτήτης εταιρείας ασθενοφόρων Walter Schaefer στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix «The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes», που κυκλοφόρησε την Τετάρτη.

Ένας από τους πρώην οδηγούς του, ο Κεν Χάντερ, είχε σταλεί στο σπίτι της Μονρόε τη νύχτα του θανάτου της. Ο Walter Schaefer λέει ότι η σούπερ σταρ της μεγάλης οθόνης ήταν σε κώμα, αλλά ζωντανή, όταν ο Χάντερ την παρέλαβε και ξεκίνησε τη μεταφορά της στο τμήμα επειγόντων νοσοκομείου της Σάντα Μόνικα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και ο συγγραφέας John Sherlock ισχυρίζεται ότι ο τελευταίος ψυχίατρος της Monroe, ο Dr. Ralph Greenson, του είπε, χρόνια μετά το θάνατο της Μέριλιν Μονρόε, ότι ήταν ζωντανή στο σπίτι της και μεταφερόταν με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Saint John's, όταν πέθανε καθ' οδόν.

«Πέθανε μέσα στο ασθενοφόρο», λέει ο John Sherlock στο ντοκιμαντέρ. «Μετά την πήγαν πίσω στο σπίτι. Ο Greenson μου είπε ότι ήταν στο ασθενοφόρο».

Υπήρξε συγκάλυψη στον θάνατο της Μέριλιν Μονρόε;

Η ομορφιά και η καθηλωτική γοητεία της Μονρόε είναι αδιαμφισβήτητες. Όμως, έξι δεκαετίες μετά τον τραγικό θάνατό της, οι συνθήκες γύρω από το θάνατό της παραμένουν θολές από αντιφάσεις και άπειρες θεωρίες συνωμοσίας έχουν δει το φως της δημοσιότητας όλα αυτά τα χρόνια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτό που έμαθα ήταν πληροφορίες που άλλαξαν εντελώς αυτά που νομίζαμε ότι γνωρίζαμε για τον μυστηριώδη θάνατο της Μέριλιν Μονρόε», λέει στην ταινία ο αφηγητής του ντοκιμαντέρ, συγγραφέας Anthony Summers. «Και υποδηλώνουν ότι οι συνθήκες του θανάτου της είχαν συγκαλυφθεί».

Τελικά, από τι πέθανε η Μέριλιν Μονρόε;

Εδώ και χρόνια, όσοι ήταν πιο κοντά στη σεξοβόμβα τού «Οι Ανδρες Προτιμούν τις Ξανθές» αναρωτιούνταν -όχι και τόσο σιωπηλά- αν μια εσκεμμένη αυτοκτονία, μια τυχαία υπερβολική δόση βαρβιτουρικών -που έχει επισήμως κριθεί ως η αιτία θανάτου της- ή μια πολιτικά φορτισμένη ανθρωποκτονία ήταν η πραγματική αιτία του θανάτου της.

Στο ντοκιμαντέρ της σκηνοθέτιδας Έμα Κούπερ, ο Σάμερς -συγγραφέας του βιβλίου του 1985 «Goddess: The Secret Lives of Marilyn Monroe»- ανασύρει ηχογραφήσεις από τις περισσότερες από 650 συνεντεύξεις που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια των δεκαετιών που μεσολάβησαν με φίλους και συμπρωταγωνιστές της Μονρόε, καθώς και με κυβερνητικούς αξιωματούχους, σε μια προσπάθεια να αποκαλύψει τι πραγματικά έκρυβε η ντίβα.

Για πρώτη φορά στο φως άγνωστες κασέτες για το θάνατο της Μέριλιν Μονρόε

«Οι κασέτες που συγκέντρωσα γράφοντας το βιβλίο δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ποτέ», λέει ο Σάμερς. «Αυτό που δείχνουν τα στοιχεία είναι ότι [οι συνθήκες γύρω από τον θάνατό της] συγκαλύφθηκαν λόγω της σχέσης της με τους αδελφούς Κένεντι».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το καλοκαίρι του '62, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ, τόσο ο Ρόμπερτ Κένεντι όσο και ο τότε πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι τερμάτισαν απότομα τις υποτιθέμενες ταυτόχρονες, πολυετείς ερωτικές τους σχέσεις με τη Μονρόε, σύμφωνα με τον Σάμερς.

Εκείνη την εποχή, σύμφωνα με τις συνεντεύξεις του με ομοσπονδιακούς πράκτορες, οι μυστικές υπηρεσίες φοβούνταν ότι η Μονρόε είχε στην πραγματικότητα συμμαχήσει με κομμουνιστές ομογενείς που συνδέονταν με τον Κουβανό επαναστάτη Φιντέλ Κάστρο.

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι είχαν καταγράψει κρυφά ερωτικές συνευρέσεις μεταξύ της Μονρόε και των αδελφών Κένεντι (η σούπερ σταρ συναντούσε τους Κένεντι στην κατοικία του ηθοποιού Πίτερ Λόφορντ στο Μαλιμπού της Καλιφόρνιας, ο οποίος ήταν παντρεμένος με την αδελφή των Κένεντι, Πατρίσια), ανησυχούσαν ότι η φλύαρη σταρ μπορεί να μοιραζόταν κυβερνητικά μυστικά. Φοβούνταν ότι είχε μάθει πάρα πολλά κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχε με τους JFK και RFK κατά τη διάρκεια των ερωτικών τους συναντήσεων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αποφάσισαν ξαφνικά οι Κένεντι να... κόψουν τη λαλίστατη Μονρόε;

Ο Summers λέει ότι είναι «πολύ πιθανό» ότι «οι Κένεντι είπαν, ''Σ@@@ά, μπορεί να αποκαλύψει ότι συζητούσαμε πυρηνικά θέματα''… και μπορεί να σκέφτηκαν ότι ''πρέπει να τα σταματήσουμε όλα αυτά. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε άλλο με τη Μέριλιν Μονρόε''».

Αλλά η ξαφνική απόρριψη των Κένεντι δεν άρεσε στην ήδη καταβεβλημένη καλλονή.

«Ο Μπόμπι Κένεντι της τηλεφώνησε το βράδυ του θανάτου της από το σπίτι του Λόφορντ», αφηγείται στην ταινία ο ειδικός σε θέματα παρακολούθησης Ριντ Γουίλσον. Ο Γουίλσον, πράκτορας υποκλοπών, είχε προσληφθεί από τον ιδιωτικό ντετέκτιβ Φρεντ Ότας για να παρακολουθεί τη Μονρόε και τους Κένεντι μέσω κρυφών ηλεκτρονικών συσκευών που είχαν τοποθετηθεί στο σπίτι του Λόφορντ. Ο Otash, ο οποίος είχε εργαστεί τόσο υπέρ όσο και κατά του Λευκού Οίκου, είχε λάβει εντολή από τον Teamster Jimmy Hoffa να δημιουργήσει ένα υποτιμητικό, καθόλου κολακευτικό προφίλ για τους αδελφούς Κένεντι.

Ο άγριος καβγάς της Μέριλιν Μονρόε με τον Ρόμπερτ Κένεντι, ώρες πριν πεθάνει

«Και είπε, "Μην με ενοχλείτε. Αφήστε με ήσυχη. Μείνε έξω από τη ζωή μου"», θυμάται ο Γουίλσον για το παραλήρημα της Μονρόε. «Ήταν ένας πολύ άγριος καβγάς. Είπε εκείνο το βράδυ η Μονρόε: ''Νιώθω ότι με χρησιμοποιούν. Αισθάνομαι σαν ένα κομμάτι κρέας''».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η οικονόμος της Μονρόε, Eunice Murray, αποκαλύπτει στο ντοκιμαντέρ ότι ο Ρόμπερτ Κένεντι, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να κρύψει το γεγονός ότι βρισκόταν στο Λος Άντζελες τη νύχτα του θανάτου της Μονρόε, ήρθε ακόμη και στο σπίτι της. Λέει ότι οι δυο τους είχαν έναν έντονο καβγά λίγες ώρες πριν ανακαλυφθεί αργότερα το πτώμα της.

«Η ένταση ήταν τέτοια, που οι σωματοφύλακες του Ρόμπερτ Κένεντι αναγκάστηκαν να επέμβουν για να τον προστατεύσουν», λέει η Eunice Murray για τον καβγά μεταξύ των δύο εραστών.

Οι ανακολουθίες γύρω από τον χρόνο, την τοποθεσία και την ανακάλυψη του θανάτου της είναι εξίσου περίεργες με τις κακές σχέσεις της με τους Κένεντι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ανώτερος πράκτορας του FBI Jim Doyle είπε στον Summers ότι οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι έφθασαν στο σπίτι της Μονρόε πολύ πριν έρθει η τοπική αστυνομία, στις 4:25 π.μ.

Τι δουλειά είχαν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες στο σπίτι της Μονρόε το βράδυ του θανάτου της

«Ήμουν εκεί», λέει ο Doyle, ο οποίος δεν αποκαλύπτει τι έκανε εκεί, αλλά το συμπέρασμα είναι ότι οι ομοσπονδιακοί πήγαν για να καθαρίσουν με κάποιον τρόπο τα στοιχεία που αποδείκνυαν τη σχέση του RFK με τη Μονρόε. «Υπήρχαν εκεί κάποιοι άνθρωποι [του FBI] που κανονικά δεν θα ήταν εκεί».

«Ήρθαν αμέσως. Πριν καν αντιληφθεί κανείς τι συνέβη», λέει. «Πρέπει να έλαβαν οδηγίες από κάποιον υψηλόβαθμο, υψηλότερο από τον τότε διευθυντή του FBI J. Edgar Hoover, τον εισαγγελέα ή τον πρόεδρο».

Ο πληροφοριοδότης της αστυνομίας Harry Hall είπε στον Summers ότι μόλις οι πράκτορες του FBI έλαβαν τις εντολές τους από ψηλά, ο θάνατος της Monroe έγινε αμέσως ένα απόλυτο μυστικό, ένα απόλυτο μυστήριο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο άνθρωπος που ήταν πραγματικά εμπλεκόμενος ήταν το αφεντικό. Ήταν ο γενικός εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών, οπότε θα έβαζε το FBI να κάνει τα πάντα», λέει ο Hall. «Οι άνθρωποι που γνώριζαν, ήξεραν ότι δεν ήθελαν να αναμειχθεί το όνομα του Μπόμπι Κένεντι, επειδή ο αδελφός του ήταν πρόεδρος. Είχαν κάνει τα πάντα για να το αποσιωπήσουν».

Ο Otash, επίσης, θυμάται ότι ο Ρόμπερτ Κένεντι ανέθεσε σε αυτόν και τον Γουίλσον να «βάλουν κάποιον να πάει στο σπίτι [της Μονρόε] και να μαζέψει κάθε πιθανό στοιχείο που θα έδειχνε την οποιαδήποτε σύνδεση της Μέριλιν Μονρόε με τους Κένεντι. Ήταν πεπεισμένος ότι υπήρχαν ημερολόγια εκεί γύρω και ίσως κάποιο σημείωμα».

Ο Doyle επιβεβαιώνει ότι από το σπίτι της Μονρόε αφαιρέθηκαν κάποιου είδους αρχεία.

«Αυτό συνέβη», λέει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κανένα στοιχείο ότι δολοφονήθηκε η Μέριλιν Μονρόε»

Ο Σάμερς πάντως είναι σχεδόν σίγουρος ότι η Μέριλιν Μονρόε δεν δολοφονήθηκε. Είναι πεπεισμένος ότι πέθανε είτε από αυτοκτονία είτε από τυχαία υπερβολική δόση.

«Δεν ανακάλυψα τίποτα που να με πείθει ότι δολοφονήθηκε», υποστηρίζει.

Και ενώ υπάρχουν ακόμα πολλά που παραμένουν άγνωστα για τις τελευταίες στιγμές της Μέριλιν Μονρόε, το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει ότι η σούπερ σταρ μπορεί να είχε προϊδεάσει με συγκλονιστικό τρόπο για το μελλοντικό αίνιγμα του θανάτου της.

«Πώς μπορείς να γράψεις μια ιστορία ζωής;», ακούγεται να ρωτάει τον Greenson σε ένα στοιχειωμένο ηχητικό απόσπασμα από μια από τις τελευταίες συναντήσεις τους. «Επειδή η αλήθεια σπάνια ανακυκλώνεται», λέει η Μονρόε. «Συνήθως είναι τα ψέματα».