Μαραντόνα: Η Νάπολι άνοιξε την αγκαλιά της για τον άνθρωπο που την εκτόξευσε -Το όνομά του στο γήπεδο που λατρεύτηκε [εικόνες]

Στη μνήμη του ποδοσφαιριστή που άλλαξε την ιστορία της ομάδας και της πόλης γενικότερα, το «Σαν Πάολο» μετονομάστηκε και επισήμως σε «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα».

Με αυτόν τον τρόπο η Νάπολι αποφάσισε να τιμήσει τον θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή πριν από εννέα ημέρες από ανακοπή καρδιάς, βυθίζοντας στη θλίψη τον ποδοσφαιρικό πλανήτη.

Ύστερα από ψήφισμα που εγκρίθηκε την Παρασκευή (4/12), η φυσική έδρα των «παρτενοπέι» θα ονομάζεται στο εξής «Στάδιο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα».

Το ψήφισμα, το οποίο έθεσε στη διαδικασία ο δήμαρχος της πόλης Λουίτζι ντε Ματζίστρις και η σύμβουλος για την τοπωνυμία Αλεσάντρα Κλεμέντε, υπογράφηκε από το σύνολο του δημοτικού συμβουλίου στη διάρκεια της συνεδρίασης στο «Palazzo San Giacomo».

