Στη σκιά της Λουσίλ Μπολ: Τι συνέβη στα παιδιά της που έγιναν σταρ από μωρά-Ναρκωτικά, εγκυμοσύνη στην εφηβεία | STORIES | iefimerida.gr

Πάνω από τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατο της Λουσίλ Μπολ, η ζωή της έχει ξαναμπεί στο προσκήνιο εξαιτίας μια νέας ταινίας με πρωταγωνιστές, τους Νικόλ Κίντμαν και Χαβιέ Μπαρδέμ, οι οποίοι διηγούνται την ιστορία του ειδυλλίου της με τον σύζυγό της, Ντέσι Αρνάζ.

Όμως, ενώ ο γάμος του ζευγαριού και η άνοδος τους στο star system διαδραματίζονται με λεπτομέρεια στην οθόνη στο «Being the Ricardos» - η ιστορία συνεχίζεται πολύ πέρα από τους τελευταίους τίτλους της νέας ταινίας, δηλαδή με τα δύο παιδιά τους, τη Λούσι και τον Ντέσι Τζούνιορ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι απέγιναν λοιπόν τα παιδιά της Λουσίλ και του Ντέσι - και πώς επηρέασε τη ζωή τους, το γεγονός ότι οι γονείς τους ήταν σούπερ σταρ;

Η Λουσίλ Μπολ, η οποία πέθανε το 1989, ήταν περισσότερο γνωστή για τον ρόλο της ως «Λούσι Ρικάρντο» στη κωμική σειρά του CBS «I Love Lucy», ωστόσο πρωταγωνίστησε επίσης σε πολλές άλλες τηλεοπτικές εκπομπές, ταινίες και θεατρικά έργα του Broadway, κάνοντας την ένα γνωστό όνομα στη βιομηχανία.

Ξεκίνησε ακόμη και τη δική της εταιρεία παραγωγής, που ονομάζεται Desilu Productions - έγινε η πρώτη γυναίκα που διηύθυνε ένα μεγάλο τηλεοπτικό στούντιο – και το οποίο ήταν πίσω από πολλά μεγάλα ονόματα όπως το «Mission: Impossible» και το «Star Trek».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 1940, γνώρισε τον Κουβανό αρχηγό συγκροτήματος Ντέσι Αρνάζ, ενώ γύριζε τη θεατρική παράσταση Too Many Girls - και ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Κλέφτηκαν τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς. Ήταν ζευγάρι και στη ζωή και στην οθόνη, καθώς έπαιζαν τους συζύγους, στο I Love Lucy από το 1951 έως το 1957.

Ντέσι Αρνάζ και Λουσίλ Μπολ: ένα θρυλικό ζευγάρι



Το I Love Lucy, που διήρκεσε συνολικά έξι σεζόν, ακολουθούσε την ιστορία μιας νεαρής νοικοκυράς της μεσαίας τάξης που ζούσε στη Νέα Υόρκη. Σάρωσε σε ολόκληρο το έθνος - έγινε το σόου με τις περισσότερες προβολές στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια των τεσσάρων από τις έξι σεζόν του.

Η Λουσίλ και ο Ντέσι χώρισαν τον Μάιο του 1960. Η διάσημη ηθοποιός, παντρεύτηκε ξανά, αυτή τη φορά με τον κωμικό Γκάρι Μόρτον ένα χρόνο αργότερα, το 1961.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 1989, η Λουσίλ Μπολ πέθανε από ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής σε ηλικία 77 ετών, βυθίζοντας σε θλίψη τους Αμερικανούς θαυμαστές της και όχι μόνο. Όσο για τον Ντέσι, πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα το 1986.

Λόγω της τεράστιας φήμης της ίδιας και του συζύγου της, τα παιδιά τους βρέθηκαν αμέσως στο προσκήνιο σε νεαρή ηλικία. Και τα δύο παιδιά ξεκίνησαν τις δικές τους σημαντικές σταδιοδρομίες στην υποκριτική - αλλά οι πιέσεις από την τόση προσοχή κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας δυστυχώς οδήγησαν τον γιο της Λουσίλ Μπολ να αντιμετωπίσει προβλήματα με τα ναρκωτικά και σταμάτησε να παίζει εντελώς το 2010. Πού βρίσκεται ο ίδιος και η αδερφή του, η Λούσι, σήμερα;

Η Λουσίλ Μπολ και ο σύζυγός της Ντέσι Αρναζz φτάνουν στο αεροδρόμιο του Λονδίνου με τα παιδιά τους Λούσι και Ντέσι Τζούνιορ στις 10 Ιουνίου 1959 / Φωτογραφία: Getty Images

Η κόρη της Λουσίλ Μπολ, Λούσι

Η παιδική ηθοποιός που ακολούθησε τα βήματα της μητέρας της: Πώς η Λούσι Αρνάζ απέκτησε φήμη στα 11 της, πριν αφοσιωθεί στη διατήρηση της κληρονομιάς της Λουσίλ Μπολ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Λούσι, που είναι σήμερα 70 ετών, γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου 1951. Και ακριβώς όπως η μαμά της, έγινε κι αυτή ηθοποιός, κάνοντας το ντεμπούτο της στην οθόνη στην spinoff σειρά της μητέρας της I Love Lucy, The Lucy Show, το 1962 (σε ηλικία μόλις 11 χρονών). Στη συνέχεια συνέχισε να πρωταγωνιστεί στο άλλο spinoff της I Love Lucy, που ονομάζεται Here's Lucy.

Η κόρη της Λουσίλ Μπολ, Λούσι / Φωτογραφία: Owen Sweeney/Invision/AP

Μετά από αυτό, έπαιξε σε μια σειρά από ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων Who Is the Black Dahlia?, Death Scream, Billy Jack Goes to Washington, The Jazz Singer, The Mating Season, Washington Mistress, Second Thoughts, Who Gets the Friends; , Sons and Daughters, Abduction of Innocence, Down to you, Wild Seven, The Pack, Smocking Nonsmoking, Henry & Me, και πολλά άλλα.

Η Λουσίλ Μπολ ως Λούσι Ρικάρντο σε σκηνή από το «I Love Lucy», τον Μάρτιο του 1956 / Φωτογραφία: AP Photo



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έκανε επίσης το δικό της talk show το 1985 και ξεκίνησε μια μεγάλη καριέρα στο θέατρο. Πιο πρόσφατα, έπαιξε ως guest-star σε ένα επεισόδιο του Will & Grace.

Όσο για την προσωπική της ζωή, η Λούσι παντρεύτηκε τον ηθοποιό Φιλ Βάντερβορτ Μενεγκό το 1971, αλλά χώρισαν πέντε χρόνια αργότερα. Στη συνέχεια παντρεύτηκε ξανά τον ηθοποιό και συγγραφέα Λόρενς Λάκινμπι το 1980 και από τότε είναι μαζί. Απέκτησα τρία παιδιά: δύο γιους, τον Σάιμον και τον Τζόζεφ, και μια κόρη, την Κάθριν.

Μαζί με τους δύο γιους του Λόρενς από τον προηγούμενο γάμο του - τον Νίκολας και τον Μπέντζαμιν Λάκινμπιλ - ζουν όλοι στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τώρα, αφιερώνει μεγάλο μέρος του χρόνου της στη διατήρηση της κληρονομιάς της μαμάς της. Και όπως αποδεικνύεται, τα παιδιά της Λουσίλ Μπολ - η Λούσι κι ο Ντέσι Τζούνιορ - συμμετείχαν πολύ στη νέα ταινία και υπηρέτησαν και οι δύο ως εκτελεστικοί παραγωγοί για αυτήν.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα και σκηνοθέτη, ήταν η έγκριση της Λούσι που τον ώθησε πραγματικά να αναλάβει την ταινία εξαρχής. «Η κόρη της Λουσίλ και του Ντέσι, Λούσι Αρνάζ, μου είπε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια [πριν συμφωνήσω να κάνω την ταινία]: «Άκου, η μητέρα μου δεν ήταν εύκολη γυναίκα», είπε σε μια πρόσφατη συνέντευξη ο Άαρον Σόρκιν. «Και αυτού του είδους η άδεια πραγματικά με εκτόξευσε στο ναι».

Η Νικόλ Κίντμαν σε σκηνή από την ταινία "Being the Ricardos" / Φωτογραφία: Glen Wilson/Amazon via AP

Όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά η είδηση ότι έκαναν την ταινία, έλαβε κάποια αντίδραση από τους μακροχρόνιους θαυμαστές της Λουσίλ Μπολ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και η κόρη της, Λούσι, απάντησε στην κριτική μέσω ενός βίντεο στο Facebook. Σε αυτό, εξήγησε ότι η ταινία είχε την πλήρη υποστήριξή της.

«Ακούστε τι συμβαίνει. Θα πρέπει να καταλάβετε. Δεν κάνουμε remake του I Love Lucy», είπε. «Κανείς δεν χρειάζεται να υποδύεται τη Λούσι Ρικάρντο. Είναι η ιστορία της Λουσίλ Μπολ, της πραγματικής μου μητέρας, όχι της Λούσι Ρικάρντο, και του συζύγου της, Ντέσι Αρνάζ, του πατέρα μου, όχι του Ρίκι Ρικάρντο. Θα υπάρχει χιούμορ στην ταινία, αλλά είναι μια ιστορία των δυο τους και πώς γνωρίστηκαν και τι πήγε καλά με την εύρεση της σειράς, τι πήγε στραβά, τη σχέση τους, τον έρωτά τους».

Ο Ντέζι κρατά αγκαλιά την αγαπημένη του Λουσίλ / Φωτογραφία: ΑΡ



«Ο Άαρον έχει κάνει μια υπέροχη δουλειά ζωντανεύοντας αυτούς τους χαρακτήρες και είναι απλώς ένα μικρό ψήγμα. Είναι ένα μικρό κομμάτι ζωής στο ταξίδι τους. Δεν είναι όλη η ιστορία. Δεν είναι μια βιογραφική ταινία από την κούνια μέχρι τον τάφο. Είναι μια δίωρη ταινία μεγάλου μήκους για αυτούς τους δύο ανθρώπους και μερικά από τα αξιοσημείωτα πράγματα που έζησαν», πρόσθεσε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφού πέθανε η μητέρα της, η οποία φέρεται να είχε αξία 40 εκατομμυρίων δολαρίων, η Λούσι ονομάστηκε εκτελεστής του καταπιστεύματός της, του Lucille Ball Morton Trust. Μοίρασε την περιουσία της μεταξύ της, του αδελφού της και του δεύτερου συζύγου της Λουσίλ, Γκάρι.

Ο Ντέσι Τζούνιορ και η Λούσι κληρονόμησαν επίσης το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του πατέρα τους μετά το θάνατό του (άφησε 250.000 δολάρια στη μαμά του, αλλά τα υπόλοιπα μοιράστηκαν στα παιδιά). Σύμφωνα με πληροφορίες, η αξία του ήταν 20 εκατομμύρια δολάρια όταν πέθανε.

Η Λούσι χρησιμοποίησε μερικά από τα χρήματα που πήρε από τη μαμά της για να αγοράσει ένα διαμέρισμα ενός εκατομμυρίου δολαρίων το 2007 που βρίσκεται κοντά στο Columbus Circle στη Νέα Υόρκη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γιος της Λουσίλ Μπολ, Ντέσι Τζούνιορ

Το ταραγμένο παιδί αστέρι που πολιορκείται από σκάνδαλα: Ο γιος της Λουσίλ, Ντέσι Τζούνιο, έγινε διάσημος όταν ήταν ακόμα μωρό, πριν παλέψει με τις εφηβικές εγκυμοσύνες, τους εθισμούς στα ναρκωτικά και την απώλεια της αγαπημένης του συζύγου.

Ακόμη και πριν από τη γέννησή του, ο Ντέσι, 68 ετών σήμερα, είχε τα βλέμματα του κόσμου πάνω του. Η Λουσίλ Μπολ έμεινε έγκυος με τον Ντέσι ενώ γύριζε την τρίτη σεζόν του I Love Lucy και εκείνη την εποχή, το CBS είπε ότι δεν τους επιτρεπόταν να εμφανίσουν μια έγκυο γυναίκα στην εκπομπή.

Χαβιέ Μπαρδέμ και Νικόλ Κίντμαν σε σκηνή από την ταινία "Being the Ricardos" / Φωτογραφία: Glen Wilson/Amazon via AP

Αλλά μετά από διαβούλευση «με πολλές θρησκευτικές προσωπικότητες», το δίκτυο συμφώνησε να προσθέσει την εγκυμοσύνη της στην ιστορία - γράφοντας ιστορία εκείνη την εποχή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα επεισόδιο της σειράς, με τον χαρακτήρα της Λουσίλ να γεννά ένα αγοράκι, τον Μικρό Ρίκι, προβλήθηκε το ίδιο βράδυ που υποδέχτηκε τον Ντέσι Τζούνιορ στην πραγματική ζωή. Γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 1953. Ο Μικρός Ρίκι έγινε τεράστιος ρόλος της σειράς και τον έπαιξε ο Κιθ Τιμποντό.

Η Λουσίλ Μπολ με τον σύζυγό της Ντέσι Αρναζ και τα δύο τους παιδιά, Ντέσι Τζούνιορ και Λούσι, στο Λος Άντζελες, το 1955 / Φωτογραφία: AP

Όπως και η αδερφή του, έτσι και ο Ντέσι Τζούνιορ άρχισε να παίζει σε νεαρή ηλικία. Έπαιξε κι αυτός ρόλους στο spinoff του I Love Lucy, The Lucy Show και Here's Lucy. Με τα χρόνια, εμφανίστηκε επίσης σε διάφορους άλλους μεγάλους τίτλους, όπως The Carol Channing Show, The Mothers-In-Law, Red Sky at Morning, Voyage of the Yes, She Lives!, Marco, Billy Two Hats, Having Babies, Flight σε Ολοκαύτωμα, Joyride, Black Market Baby, To Kill a Cop, A Wedding, Gridlock, Fake-Out, Automan, The Mambo Kids και άλλα.

Ο τελευταίος του ρόλος ήταν στην ταινία Aunt Heather's Magical Kidchen, η οποία κυκλοφόρησε το 2010. Εκτός από την υποκριτική, έπαιζε επίσης ντραμς στο συγκρότημα Dino, Desi, & Billy για πολλά χρόνια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 1968, όταν ήταν μόλις 15 ετών, μαζί με την τότε κοπέλα του, Σούζαν Κάλαχαν -Χόου, ένα μοντέλο που ήταν επίσης 15 ετών – απέκτησαν ένα κοριτσάκι που ονομαζόταν Τζούλια Αρνάζ.

Η Λουσίλ Μπολ έγραψε τη δική της ιστορία στο Χόλιγουντ / Φωτογραφία: Getty Images

Αργότερα έγινε πρωτοσέλιδο για τη σχέση του με την ηθοποιό Πάτι Ντιουκ - με την οποία έβγαινε όταν ήταν 17 ετών και εκείνη 23. Λόγω της διαφοράς ηλικίας τους, τα μέσα ενημέρωσης ασχολήθηκαν πολύ με τη σχέση τους.

Αφού χώρισαν, η Πάτι συνέχισε με τον συγγραφέα και μουσικό παραγωγό Μάικλ Τελ, αλλά όταν καλωσόρισε στον κόσμο ένα αγοράκι, το οποίο ονόμασε Σον Άστιν, εννέα μήνες αργότερα, ισχυρίστηκε ότι το μωρό ήταν του Ντέσι Τζούνιορ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και οι γενετικές εξετάσεις αποκάλυψαν αργότερα ότι ο Μάικλ ήταν στην πραγματικότητα ο πατέρας του, ο Σον και ο Ντέσι Τζούνιορ ανέπτυξαν στενή σχέση.

Ο Ντέσι Τζούνιορ είχε επίσης μια σύντομη σχέση με τη Λάιζα Μινέλι και φημολογείται ότι η μαμά του δεν ενέκρινε το ειδύλλιό τους.

Η Λάιζα Μινέλι με τον Ντέσι Αρνάζ Τζούνιορ / Φωτογραφία: AP Photo/JLR

Το 1979 παντρεύτηκε την ηθοποιό Λίντα Περλ, ωστόσο, χώρισαν ένα χρόνο αργότερα. Στη συνέχεια παντρεύτηκε μια γυναίκα που ονομαζόταν Έιμι Λόρα Μπάργκιελ το 1987 και μαζί απέκτησαν μια κόρη, την Χέιλι. Δυστυχώς, η Έιμι πέθανε από καρκίνο το 2015.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντέσι πάλεψε με τον εθισμό στα ναρκωτικά και το αλκοόλ λόγω των πιέσεων που αντιμετώπιζε για να ανταποκριθεί όπως παιδί της μαμάς του στη σειρά, τον Μικρό Ρίκι.

«Ακόμα θυμάμαι ότι παρακολουθούσα τη σειρά όταν ήμουν περίπου τριών και αναρωτιόμουν ποιο ήταν το μωρό με τη μαμά και τον μπαμπά», είπε.

Η Λουσίλ Μπολ σε ένα εστιατόριο στη Νέα Υόρκη το 1979 / Φωτογραφία: ΑΡ



«Όταν οι γονείς μου είπαν ότι ήμουν εγώ, μπερδεύτηκα, γιατί ήξερα ότι δεν ήταν έτσι. Είχα αυτό το πρόβλημα ταυτότητας και δεν με βοήθησε που οι άνθρωποι με αποκαλούσαν Μικρό Ρίκι, ένα όνομα που έμαθα να περιφρονώ. Θυμάμαι ότι ήθελα απεγνωσμένα να γίνω καλύτερος σε κάτι – σε οτιδήποτε – από το αγόρι που έπαιζε τον Μικρό Ρίκι. Για λίγο, φαινόταν σαν τα πάντα στη ζωή να ήταν συνδεδεμένα με τον Μικρό Ρίκι».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τελικά, μπήκε σε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης, το οποίο είπε ότι η μαμά του ήταν πολύ υποστηρικτική. «Η μαμά ήταν καθοριστικός ρόλος στην ανάρρωσή μου. Υπέμεινε θεραπεία οικογενειακής αντιπαράθεσης με άλλες πέντε οικογένειες», θυμάται.

«Η μαμά μίλησε για τα αισθήματα ενοχής της. “Σκέφτομαι συνέχεια ότι έπρεπε να είχα καταφέρει να αποτρέψω τα προβλήματά σου”, είπε. Περιέγραψε πόσο φοβόταν όταν με είδε να καταστρέφω τον εαυτό μου. Ξαφνικά, είδα πόσο την πλήγωσα. Συνειδητοποίησα ότι δεν ήμουν χωρισμένος ή απομονωμένος».