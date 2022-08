Λάνα Τέρνερ: Η θρυλική ιστορία της πρώτης διάσημης κινηματογραφικής σταρ του Χόλιγουντ- Είχε 7 συζύγους, την στιγμάτισαν σκάνδαλα - iefimerida.gr

Έζησε μια ταραχώδη ζωή με 7 συζύγους και έγινε αντικείμενο εμμονής από τις ταμπλόιντ της εποχής. Ωστόσο κατάφερε να επιβιώσει. Ποια είναι η θρυλική Λάνα Τέρνερ.

«Θα ήθελες να παίξεις στον κινηματογράφο;» ρωτάει ένας άγνωστος το 15χρονο κορίτσι που πίνει ένα αναψυκτικό σε μια καφετέρια κοντά στο σχολείο της στο Χόλιγουντ. «Δεν ξέρω. Θα πρέπει να ρωτήσω τη μητέρα μου» απαντά εκείνη με αφέλεια. Έτσι, σύμφωνα με την ίδια, ξεκίνησε η Λάνα Τάρνερ την καριέρα της.



Η πρώτη σεξοβόμβα του Χόλιγουντ

Διεκδικεί τον τίτλο της πρώτης σύγχρονης σταρ του κινηματογράφου

Η Τάρνερ (1921 – 1995) διεκδικεί με αξιώσεις τον τίτλο της πρώτης σύγχρονης διάσημης σταρ του κινηματογράφου και η ιδιωτική της ζωή ήταν εξίσου ταραχώδης και πολύχρωμη με τις πλοκές των ταινιών στις οποίες πρωταγωνιστούσε.



Πολύ πριν από την φρενίτιδα των σκανδαλοθηρικών περιοδικών για σταρ όπως η Αντζελίνα Τζολί. Η Λάνα Τέρνερ είχε γίνει αντικείμενο εμμονής από τους αρθρογράφους κουτσομπολιών όσο και από τους κριτικούς κινηματογράφου, οι οποίοι συχνά την περιγελούσαν.



Όπως και η σχεδόν σύγχρονη της, Μέριλιν Μονρόε, η Τέρνερ ήταν το δημιούργημα ενός καταχρηστικού συστήματος του Χόλιγουντ που δεν νοιαζόταν ιδιαίτερα για την ευημερία της. Αναγκάστηκε επίσης να αλλάξει το όνομά της (από Τζούλια σε Λάνα) και να βάψει τα μαλλιά της ξανθά.



Λάνα Τέρνερ και Σον Κόνερι το 1957

Η Μέριλιν πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών σε ηλικία μόλις 36 ετών μετά από χρόνια εκμετάλλευσης από το Χόλιγουντ και τους άνδρες. Η Τέρνερ όμως, κατάφερε να επιβιώσει από τις ανατροπές στην επαγγελματική και προσωπική της ζωή, διατηρώντας μια καριέρα 50 ετών.

Η ανακάλυψη της Λάνα Τέρνερ και τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική

Από τη σημερινή οπτική γωνία, η ιστορία της «ανακάλυψής» της μοιάζει ανατριχιαστική. Ο άγνωστος που την πλησίασε σε εκείνη την καφετέρια του Χόλιγουντ ήταν ο Μπίλι Γουίλκερσον, επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης νυχτερινών

Ο Γουίλκερσον άφησε την κάρτα του. Ένας οικογενειακός φίλος είπε στην μητέρα της Τέρνερ ότι φαινόταν «νόμιμος». Εκείνη τότε τον κάλεσε και συναντήθηκαν. Ο Γουίλκερσον έφερε την Τέρνερ σε επαφή με έναν ατζέντη, τον Ζέπο Μαρξ και λίγους μήνες αργότερα είχε συμβόλαιο με τον σκηνοθέτη Μάρβιν Ληρόι και πρωταγωνιστούσε την πρώτη της ταινία με τίτλο « They Won't Forget» (1937).



Η Λάνα Τέρνερ στον πρώτο της ρόλο - έπαιξε για μόλις 12 λεπτά

Μπορεί η Τέρνερ να μην είχε παίξει ποτέ στο παρελθόν, αλλά η πρώην μαζορέτα διέθετε αυτό που ο Ληρόι αποκαλούσε «αντίκτυπο της σάρκας». Της έβαλε λοιπόν ένα στενό πουλόβερ και την παρουσίασε στο κοινό ως «την σεξουαλική υπόσχεση, το αντικείμενο του πόθου». (Ήταν ενδεικτικό, ωστόσο, ότι ο χαρακτήρας της, μια αισθησιακή νεαρή φοιτήτρια σε μια ρατσιστική πόλη του Νότου, δολοφονήθηκε μετά από λίγα μόλις λεπτά στην οθόνη).

Το σκάνδαλο που στιγμάτισε τη ζωή της - Όταν η κόρη της μαχαίρωσε τον εραστή της

Η καλύτερη ταινία της πάντως ήταν το «Imitation of Life», η οποία θα προβληθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο τον επόμενο μήνα. Η ηθοποιός ξεκίνησε τα γυρίσματα της ταινίας το καλοκαίρι του 1957, σε ηλικία 37 ετών, λίγους μόλις μήνες μετά το μεγαλύτερο σκάνδαλο σε μια ήδη σκανδαλώδη καριέρα. Την Μεγάλη Παρασκευή, 4 Απριλίου 1958, η 14χρονη κόρη της Σέριλ μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον εραστή της Τέρνερ, τον μικρομαφιόζο και πρώην σωματοφύλακα γκάνγκστερ, Τζόνι Στομπανάτο.

Η Λάνα Τέρνερ με τον Τζόνι Στομπανάτο

Η δολοφονία έλαβε χώρα στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού της Τέρνερ στο Μπέβερλι Χιλς. Η Σέριλι προστάτευε τη μητέρα της – ο θάνατος του Στομπανάτο κρίθηκε ως δικαιολογημένη ανθρωποκτονία. Παρ’ όλα αυτά, αυτή ήταν η πιο «μαύρη περίοδος» της ζωής της Τέρνερ. Το μαχαίρωμα μπορεί να έλαβε χώρα πολύ πριν την έλευση των social media αλλά καλύφθηκε εξαντλητικά από τις εφημερίδες όλου του κόσμου. Ήταν μια περίοδος κατά την οποία η Τέρνερ και η κόρη της (όπως έγραψε η ίδια η ηθοποιός) έγιναν «στόχος αρρωστημένων αστείων, χυδαίων φημών και κακόβουλων εικασιών».

Η κόρη της Λάνα Τέρνερ, Σέριλ, φεύγοντας από το αστυνομικό τμήμα μετά την δολοφονία του εραστή της μητέρας της

Απόπειρες αυτοκτονίας, αποβολές, διαλυμένες σχέσεις: Όλα τα είχε η ζωή της Λάνα Τέρνερ

Τα απομνημονεύματα της Τέρνερ του 1982 «Lana: The Lady, The Legend, The Truth», είναι εντυπωσιακά για τον ζωηρό, ξεκάθαρο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τόσο την απίθανη άνοδό της στο προσκήνιο όσο και τις συμφορές που τη βρήκαν: τις απόπειρες αυτοκτονίας, τις αποβολές, τις αμβλώσεις, τις διαλυμένες σχέσεις και, φυσικά, το σκάνδαλο Στομπανάτο.



Όταν ήταν παιδί, ο πατέρας της Τέρνερ δολοφονήθηκε από κακοποιούς αφότου κέρδισε ένα σημαντικό ποσό στον τζόγο (Σχεδίαζε να ξοδέψει τα χρήματα, τα οποία έκρυβε στην κάλτσα του, σε ένα ποδήλατο για εκείνη).



Η μελλοντική σταρ προερχόταν από ένα ταπεινό περιβάλλον στο Αϊντάχο, αλλά είναι γνωστό πως είχε ακριβά γούστα. Όταν άρχισε να βγάζει χρήματα από την καριέρα της ως ηθοποιός, ξόδεψε μεγάλο μέρος τους σε παπούτσια. «Κάποτε τα μέτρησα και είχα 698 ζευγάρια» θυμόταν.



Η... συλλογή ανδρών - Απέκτησε 7 άνδρες

Μαζί με τη συλλογή υποδημάτων, η Τέρνερ έκανε και συλλογή συζύγων. Είχε ένα καταστροφικό ρεκόρ με τους άνδρες, παντρεύτηκε επτά φορές. «Υπάρχει κάτι γελοίο σε μια γυναίκα που παντρεύεται επτά συζύγους. Σαν να είχε ψάξει στα συρτάρια του ανδρισμού και να είχε βρει επτά νάνους» σχολίασε ο συγγραφέας Τζον Απντάικ στο «Legendary Lana», ένα δοκίμιο για την ηθοποιό στο New Yorker το 1996.



Οι 6 από τους 7 συζύγους της Λάνα Τέρνερ

Και η Τέρνερ φαίνεται να συμφωνούσε. «Περίμενα να έχω έναν σύζυγο και πετά μωρά. Αντ’ αυτού, είχα επτά συζύγους και ένα ζωντανό μωρό» έγραψε στην αυτοβιογραφία της. Αυτοί λοιπόν, οι σύζυγοι της συμπεριφέρονταν άσχημα, την ξεζούμιζαν οικονομικά και την απατούσαν. Οι περισσότεροι από αυτούς, όπως αποκάλυψε η ίδια, με τη συνήθη αφοπλιστική ειλικρίνειά της, ήταν άθλιοι εραστές.

Οι κριτικοί κινηματογράφου ήταν αδίστακτοι με την Λάνα Τέρνερ

Κι αν οι σύζυγοι της συμπεριφέρονταν άσχημα, το ίδιο έκαναν και οι κριτικοί. Πολλοί ήταν ανοιχτά σεξιστές στον τρόπο με τον οποίο κατέκριναν την Τέρνερ. Στο βιογραφικό λεξικό του για τον κινηματογράφο, ο Ντέιβιντ Τόμσον, την συνέκρινε με μια σερβιτόρα μιας μικρής πόλης… έτοιμη να την μαζέψει ένας πωλητής οδοντόβουρτσας». Ο κριτικός κινηματογράφου Ντέιβιντ Σίπμαν, στο βιβλίο του «The Great Movie Stars», έγραψε ότι «ακόμη και οι θαυμαστές της θα παραδεχόντουσαν ότι δεν μπορούσε καν να υποκριθεί όπως θα έπρεπε».



Αυτοί οι κριτικοί έβλεπαν τις ερμηνείες της μέσα από το πρίσμα της ιδιωτικής της ζωής. Η Λάνα Τέρνερ ήταν το αντίστοιχο του Χόλιγουντ με σύγχρονες μορφές όπως η Μπρίτνεϊ Σπίαρς και η Τζένιφερ Λόπεζ. Ήταν εργατική, οικονομική και δεν την έπαιρνε κανείς στα σοβαρά. Οι κριτικοί έγραφαν περισσότερο για τις καμπύλες της πατά για τις υποκριτικές της ικανότητες. Και οι αρθρογράφοι κουτσομπολιών, «είχαν μια σπουδαία μέρα» όπως το έθεσε η ίδια, με την ιδιωτική της ζωή.

Όταν ο Μέλβιν Ληρόι έφυγε από την Warner Bros για την MGM, πήρε μαζί του της Λάνα Τέρνερ. Σε ηλικία 17 ετών, υπέγραψε εκεί συμβόλαιο, όπου συμπρωταγωνίστηκε με την Τζούντι Γκάρλαντ σε δύο ταινίες.



Η σκληρή πραγματικότητα των κινηματογραφικών στούντιο την εποχή εκείνη

Η αφήγηση της Τέρνερ για την εποχή της στην MGM είναι αποκαλυπτική. Το στούντιο ήταν αδίστακτο. Έγραψε για την σεξουαλική κακοποίηση νεαρών στάρλετ, τις οποίες «περιέφεραν στα γραφεία διευθυντών», αλλά ποτέ δεν τους έδιναν ουσιαστικούς ρόλους. Ως προστατευόμενη του Ληρόι, βέβαια, της φερόταν με περισσότερο σεβασμό. Το στούντιο εξάλλου, εκτιμούσε τα μεγάλα αστέρια και εκείνη ήταν μία από την ελίτ.



Λάνα Τέρνερ και Άβα Γκάρντνερ

Παρ’ όλα αυτά, η δουλειά ήταν εξαντλητική και οι άνδρες σκηνοθέτες μπορούσαν να γίνουν βίαιοι. Όταν κάποτε καθυστέρησε τα γυρίσματα μιας ταινίας το 1941 επειδή δεν μπορούσε να κλάψει όταν της έλεγαν, ο σκηνοθέτης Βίκτορ Φλέμινγκ θύμωσε τόσο πολύ, που άρπαξε το χέρι της Τέρνερ, το έστριψε απότομα και το κράτησε πίσω από την πλάτη της μέχρι που «τα δάκρυα κύλησαν στο πρόσωπό μου».

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εξήγησή της για το γιατί φορούσε τόσο μακριά γάντια όταν γύριζε το μιούζικαλ The Merry Widow του 1952. «Τα γυρίσματα ξεκίνησαν μόλις λίγες ημέρες μετά την απόπειρα αυτοκτονίας μου και οι κομμένοι μου καρποί έπρεπε να είναι δεμένοι για το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων» εξηγεί με τον συνήθη τρόπο της, σαν να επρόκειτο για ένα τυπικό φαινόμενο στα κινηματογραφικά πλατό της εποχής.



Παρά τις δοκιμασίες, η Λάνα Τέρνερ κατάφερνε πάντα να στέκεται ξανά στα πόδια της

Στα μέσα της δεκαετίας του ‘50μ η MGM έλυσε το συμβόλαιό της. Είχε αρχίσει να δείχνει αναχρονιστική, μια φιγούρα από άλλη εποχή. Η χρυσή εποχή των στούντιο είχε τελειώσει – η τηλεόραση έκλεβε το κοινό από τους κινηματογράφους.

Σε αυτό το σημείο ήταν που υποδύθηκε την φαινομενικά αξιοσέβαστη μητέρα με το σκοτεινό παρελθόν στη μεταφορά του Peyton Place στη μεγάλη οθόνη (1957). Και της χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ. Η ταινία βρισκόταν ακόμη σε κυκλοφορία όταν έγινε η δολοφονία Στομπανάτο και οι πωλήσεις εισιτηρίων εκτοξεύτηκαν. Η δημοτικότητά της αντί να μειωθεί αυξήθηκε ως αποτέλεσμα του σκανδάλου.



Η Λάνα Τέρνερ το 1965

Εάν ζούσε σήμερα η σκληρή και ρεαλίστρια Λάνα Τέρνερ, τα social media και τα ταμπλόιντς θα είχαν λατρέψει την ανθεκτικότητά της. «Η ζωή μου ήταν μια σειρά από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης» συνήθιζε να λέει, αλλά ποτέ δεν άφησε τίποτα να την ρίξει.

Φωτογραφίες: AP