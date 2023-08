Εντ Γκέιν: Ο κατά συρροή δολοφόνος που ενέπνευσε το Χόλιγουντ -Έφτιαχνε φρικιαστικά τρόπαια από τα θύματά του - iefimerida.gr

Μια νέα σειρά αληθινών εγκλημάτων πρόκειται να αποκαλύψει τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες του διαβόητου κατά συρροή δολοφόνου που έφτιαχνε «δερμάτινη στολή» από τα θύματά του και ενέπνευσε δεκάδες σύγχρονες ταινίες τρόμου.

Η σειρά τεσσάρων επεισοδίων με τίτλο «Psycho: The Lost Tapes Of Ed Gein» θα εμβαθύνει στις σαδιστικές πράξεις του διαβόητου πλέον δολοφόνου και νεκρόφιλου Εντ Γκέιν (Ed Gein), ο οποίος στάλθηκε σε ψυχιατρική κλινική μετά τα σαδιστικά του εγκλήματα.

Ο Gein, ο οποίος έδρασε στο Plainfield του Wisconsin στα τέλη της δεκαετίας του 1950, ονομάστηκε The Plainfield Ghoul και The Mad Butcher λόγω των αποτρόπαιων πράξεών του, οι οποίες λέγεται ότι ενέπνευσαν ένα σωρό ταινίες - όπως το Psycho, το The Texas Chainsaw Massacre και το The Silence of the Lambs.

Η ζωή του Ed Gein

Ο Ed Gein και ο μεγαλύτερος αδελφός του, Henry, μεγάλωσαν σε μια ταραχώδη ατμόσφαιρα με τους γονείς τους - τον George και την Augusta - να διαφωνούν συνεχώς, αλλά να αρνούνται να χωρίσουν λόγω των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων.

Η Augusta, που ήταν ένθερμη Λουθηρανή, αφιέρωνε χρόνο κάθε απόγευμα για να διαβάζει στους γιους της αποσπάσματα από τη Βίβλο - συνήθως επιλέγοντας γραφικούς στίχους που αφορούσαν το θάνατο και τη θεία τιμωρία.

Η μητέρα των δύο παιδιών φρόντιζε επίσης να τους κρατήσει μακριά από εξωτερικές επιρροές, επιτρέποντάς τους να βγουν από το σπίτι μόνο για να πάνε στο σχολείο και επιπλήττοντάς τους αν έκαναν φίλους. Όμως, παρά τα αυστηρά της μέτρα, ο Ed ιδίως, εξακολουθούσε να είναι πρόθυμος να ευχαριστήσει τη μητέρα του.

Ο κατά συρροή δολοφόνος Ed Gein / Φωτογραφία: AP Photo/Edward Kitch

Ο πατέρας του πέθανε από καρδιακή προσβολή το 1940 και μόλις τέσσερα χρόνια αργότερα ο αδελφός του σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς - με ορισμένους ερευνητές να αναρωτιούνται αν ο Ed είχε ανάμειξη.

Ο θάνατός τους σήμαινε ότι ο Ed έμενε μόνος με την Augusta μέχρι το θάνατό της το 1945 μετά από μια σειρά εγκεφαλικών επεισοδίων.

Λέγεται ότι έβαλε σανίδες σε όλα τα δωμάτια που χρησιμοποιούσε η μητέρα του μετά το θάνατό της για να τα αφήσει ανέγγιχτα - και περιορίστηκε σε ένα μόνο δωμάτιο.

Ο νεαρός δήλωσε τότε ότι «έχασε τον μοναδικό του φίλο και τη μοναδική του αληθινή αγάπη. Και ήταν απολύτως μόνος στον κόσμο».

Η νοσηρή γοητεία του για τα πτώματα

Αφημένος όμως μόνος του, ο Gein ανέπτυξε μια νοσηρή γοητεία για τα πτώματα και άρχισε να ληστεύει τάφους και να αρπάζει πτώματα.

Αφού ξέθαψε πτώματα από τα τοπικά νεκροταφεία, άρχισε να κατασκευάζει φρικιαστικά τρόπαια από το δέρμα και τα οστά.

Και η έκταση των διεστραμμένων εγκλημάτων του άρχισε να ξετυλίγεται, όταν τον ονόμασαν ως τον κύριο ύποπτο για την εξαφάνιση της ιδιοκτήτριας καταστήματος σιδηρικών Bernice Worden το 1957.

Η άτυχη Bernice Worden

Ο γιος της είπε στην αστυνομία ότι ο Gein είχε πάει στο κατάστημα την προηγούμενη μέρα και είχε επιστρέψει το επόμενο πρωί για να αγοράσει αντιψυκτικό - η οποία ήταν η τελευταία απόδειξη που είχε γράψει η Worden.

Σύντομα οι αρχές έκαναν έφοδο στο σπίτι του και ο δολοφόνος, 51 ετών τότε, ομολόγησε γρήγορα τη δολοφονία της Worden καθώς και μιας άλλης γυναίκας, της ιδιοκτήτριας ταβέρνας Mary Hogan, το 1954.

Τα ανατριχιαστικά ευρήματα

Τίποτα όμως δεν μπορούσε να προετοιμάσει τους αστυνομικούς για το τι θα έβρισκαν στην ερειπωμένη αγροικία του Gein, που ήταν γεμάτη ακαταστασία και σάπια σκουπίδια.

Η αστυνομία βρήκε το αποκεφαλισμένο σώμα της Worden κρεμασμένο ανάποδα στο υπόστεγο του, ενώ το σώμα της ήταν ξεκοιλιασμένο.

Το κεφάλι της, μαζί με αυτό της Hogan, ήταν μέσα στο σπίτι του.

Δυστυχώς, οι αποτρόπαιες ανακαλύψεις δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς οι αρχές φέρεται να βρήκαν επίσης μπολ φτιαγμένα από ανθρώπινα κρανία, ανθρώπινο δέρμα που κάλυπτε καθίσματα καρέκλας, μια ζώνη από γυναικείες θηλές και ένα αμπαζούρ από το δέρμα ενός ανθρώπινου προσώπου - για να αναφέρουμε μόνο μερικά από αυτά.

Τίποτα δεν θα μπορούσε να προετοιμάσει τους αστυνομικούς για το τι θα έβρισκαν στην ερειπωμένη αγροικία του

Ο Gein συνελήφθη αμέσως και, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, αποκάλυψε ότι είχε κάνει έως και 40 ταξίδια στα τρία τοπικά νεκροταφεία για να ανασύρει πρόσφατα θαμμένα πτώματα.

Ήταν επίσης ύποπτος για τη δολοφονία άλλων τεσσάρων θυμάτων, αλλά αυτό δεν αποδείχθηκε ποτέ.

Τι απέγινε ο Gein μετά τη σύλληψή του

Ο Gein δικάστηκε και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, αλλά, αφού κρίθηκε «νομικά παράφρων», πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του σε ψυχιατρική εγκατάσταση.

Το «σπίτι του τρόμου» κάηκε ολοσχερώς το 1958, ενώ ήταν υπό κράτηση, ενώ την ίδια χρονιά το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε για να μεταφέρει τα πτώματα των θυμάτων του στο σπίτι του πουλήθηκε σε δημόσιο πλειστηριασμό.

Mary Hogan, ένα από τα θύματα του Gein

Έλαβε 15 προσφορές προτού αγοραστεί για 760 δολάρια (που αντιστοιχούν σε περίπου 8.000 δολάρια σήμερα) από τον υπεύθυνο θεαμάτων λούνα παρκ Bunny Gibbons, από το Rockford του Ιλινόις, ο οποίος αργότερα χρέωσε στους επισκέπτες 25 σεντς είσοδο για να το δουν.

Ο Gein πέθανε το 1984 από αναπνευστική και καρδιακή ανεπάρκεια λόγω καρκίνου.

Θάφτηκε δίπλα στη μητέρα του, πριν βάνδαλοι βεβηλώσουν αργότερα τον τάφο του δολοφόνου.

Ο κατά συρροή δολοφόνος που ενέπνευσε το Χόλιγουντ

Οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες των εγκλημάτων του Gein ενέπνευσαν μια ολόκληρη σειρά από κακοποιούς που βρέθηκαν στο επίκεντρο των blockbusters του Χόλιγουντ - κυρίως τον Norman Bates στο Psycho, τον Leatherface στο The Texas Chainsaw Massacre (Ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι) και τον Buffalo Bill στο The Silence of the Lambs (Η Σιωπή των Αμνών).

O Anthony Perkins ως Norman Bates στην ταινία Pshycho

Και τώρα το Psycho: The Lost Tapes Of Ed Gein θα χρησιμοποιήσει «ηχογραφήσεις που θα ακουστούν για πρώτη φορά» για να εξερευνήσει την «ανατροφή και τη διεστραμμένη σχέση του δολοφόνου με τη μητέρα του, τις πρώτες ληστείες τάφων, τους φόνους που οδήγησαν στη σύλληψή του και την ανακάλυψη από την αστυνομία του τρομακτικού σπιτιού των φρικαλεοτήτων».

Η docuseries θα προβληθεί στο MGM+ τον Σεπτέμβριο.