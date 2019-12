Το απίστευτο χριστουγεννιάτικο μήνυμα που έστειλαν πριν πενήντα χρόνια ο Τζον Λένον και Γιόκο Ονο

Πενήντα χρόνια πριν, τον Δεκέμβριο του 1969 ο Τζον Λένον και η Γιόκο Όνο έστελναν ένα χριστουγεννιάτικο αλλά αινιγματικό μήνυμα σε όλο τον κόσμο.

Διαθέτοντας ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, τύπωσαν γιγαντοαφίσες και εκατοντάδες άλλες μικρότερες, που έγραφαν Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ (WAR IS OVER).

Οι γιγαντοαφίσες του Τζον Λένον και της Γιόκο Ονο

Αυτή την χαρούμενη «είδηση», διάβαζαν απορημένοι οι άνθρωποι, σε δώδεκα μεγάλες πόλεις σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Ο Τζον και η Γιόκο, είχαν πληρώσει αδρά, για να αναρτηθεί το μήνυμα σε κεντρικούς δρόμους στη Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζελες, στο Τορόντο, στη Ρώμη, στην Αθήνα, στο Άμστερνταμ, στο Βερολίνο, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στο Τόκιο, στο Χονγκ Κονγκ και στο Ελσίνκι!

Τζον Λένον και Γιόκο Όνο με αφίσα τους με το WAR IS OVER (Δεκέμβριος 1969).

Το μήνυμα αποτελούσε μέρος της εκστρατείας διαμαρτυρίας των δύο καλλιτεχνών, κατά του πολέμου στο Βιετνάμ. Βεβαίως, τον Δεκέμβριο του 1969, αυτός ο πόλεμος δεν είχε τελειώσει. Τι ήθελαν λοιπόν να πουν γράφοντας Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ;

Η ευχή του Τζον Λένον και της Γιόκο Ονο

Η εξήγησε φαινόταν, αν διάβαζες κάτω από τα τεράστια αυτά γράμματα, κάποια άλλα μικρότερα, που έγραφαν: Αν το θελήσετε (If you want it). Ο Πόλεμος είναι παρελθόν, αρκεί οι λαοί να το θελήσουν!

Στο κάτω μέρος της κάθε αφίσας υπήρχε και η ευχή: Καλά Χριστούγεννα από τον Τζον και τη Γιόκο (Happy Christmas from John and Yoko).

Αφίσα του Τζων και της Γιόκο, γραμμένη στη γαλλική γλώσσα, και τοιχοκολλημένη στο Παρίσι (Φωτ Σίμος Τσαπνίδης, Δεκέμβριος 1969)

Μία φωτογραφία που τραβά ο Σίμος Τσαπνίδης τον Δεκέμβριο του 1969 απαθανατίζει το περίφημο αυτό χριστουγεννιάτικο μήνυμα σε αφίσα τοιχοκολλημένη σε δρόμο στο Παρίσι. LA GUERE EST FINIE – SI E VOULEZ.

Δεν κατάλαβαν όλοι τότε τι ακριβώς σήμαινε εκείνο το War Is Over. Ο Τζων Σίνκλερ, σπουδαίος ακτιβιστής της εποχής και αρχηγός των Λευκών Πανθήρων, δήλωσε «Είναι ηλίθιο να λέτε στους ηρωικούς Βιετναμέζους “ο πόλεμος τελείωσε αν το θελήσετε”, όταν καίγονται και βομβαρδίζονται…». Ο Τζων Σίνκλερ, δεν είχε πιάσει το νόημα. Το μήνυμα δεν απευθυνόταν στους Βιετναμέζους, αλλά στους Αμερικάνους και κάθε άλλον σε Ευρώπη και Ασία που αδιαφορούσε (ή ανησυχούσε αλλά δεν έκανε τίποτα) για τον πόλεμο που συνεχιζόταν.

Τεράστια διαφημιστική πινακίδα στην Times Square (Νέα Υόρκη) με το WAR IS OVER (Δεκέμβριος 1969)

Δυο χρόνια αργότερα, ο Λένον βάσισε σε αυτό το μήνυμα, το χριστουγεννιάτικο τραγούδι του Happy Xmas (War Is Over).

Οι τελευταίοι στίχοι του τραγουδιού είναι:

War is over, if you want it

War is over now

Ο Πόλεμος τελείωσε αν το θελήσετε

Ο Πόλεμος τελείωσε τώρα!