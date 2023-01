Όταν ο Φρανκ Σινάτρα συνελήφθη για αποπλάνηση παντρεμένης γυναίκας -H ιστορική φωτό από την κράτησή του - iefimerida.gr

O Φρανκ Σινάτρα είχε προβλήματα με τον νόμο και μια φωτογραφία του, από όταν συνελήφθη, είχε γίνει περιζήτητη.

Ο Φρανκ Σινάτρα εκτός από το γεγονός ότι με τη μουσική του έφτασε στην κορυφή, κέρδισε δικαιωματικά το βραβείο Όσκαρ Best Supporting Actor με την ταινία «From Here To Enternety» του 1953 και πολλά ακόμη βραβεία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Φρανκ Σινάτρα ήταν και είναι ένας από τους πλέον επιτυχημένους καλλιτέχνες όλων των εποχών. Βέβαια, το ταλέντο του δεν περιορίστηκε μόνο στη μουσική σκηνή.

Ό,τι κι αν άγγιζε Φρανκ Σινάτρα γινόταν χρυσός. Με έναν μοναδικό τρόπο, τρύπωσε στα καλλιτεχνικά δρώμενα -και τις καρδιές των θαυμαστών του.

Δείτε τη φωτογραφία του Φρανκ Σινάτρα, όταν συνελήφθη για αποπλάνηση παντρεμένης γυναίκας στο Bovary.gr