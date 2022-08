Grease: Το φλερτ του Travolta με την Olivia Newton-John, το φιλί τους και ο ρόλος που απέρριψε ο Elvis Prisley - iefimerida.gr

Άγνωστες ιστορίες από το μιούζικαλ που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή.

Ο καλοκαιρινός έρωτας του «Ντάνι Ζούκο» με την ντροπαλή και συνεσταλμένη «Σάντι» έχει αφήσει εποχή. Το ρομαντικό τους ειδύλλιο το έχουμε αναπολήσει πολλά καλοκαίρια ακούγοντας το τραγούδι «Summer nights» ή έχουμε βάλει στη διαπασών το «Hopelessley Devoted to You» έπειτα από ένα χωρισμό.

Το ρομαντικό μιούζικαλ κυκλοφόρησε μια καλοκαιρινή ημέρα, στις 16 Ιουνίου του 1978, σημειώνοντας μεγάλη εμπορική επιτυχία και απογειώνοντας την καριέρα των δύο πρωταγωνιστών, της Olivia Newton John και του John Travolta. Επιπλέον, το album με τα soundtrack βγήκε δεύτερο άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις της χροιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες, πίσω από το soundtrack του Saturday Night Fever -στο οποίο πρωταγωνίστησε ο Travolta.

Σαράντα τέσσερα χρόνια μετά την τεράστια επιτυχία του το Grease εξακολουθεί να παραμένει μια ευχάριστη ρομαντική ταινία με τραγούδια που σε ξεσηκώνουν και τα έχεις συνδέσει με τους καλοκαιρινούς έρωτες. Εξάλλου, ποιος δεν έχει ζήσει έναν καλοκαιρινό έρωτα που τον έχει συνδέσει με τα τραγούδια που ακούγονται στο ρομαντικό μιούζικαλ;

Όπως κάθε ταινία που έχει καταφέρει να θριαμβεύσει στο box office, έτσι και το Grease, κρύβει άγνωστες ιστορίες από την περίοδο των γυρισμάτων. Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Randal Kleiser, αποκάλυψε σε συνέντευξη που έδωσε στην Αυστραλία για πράγματα που συνέβησαν στα backstage, ενώ ένας από τους ηθοποιούς είχε αναφέρει παλαιότερα στη Daily Mail για τον ερωτισμό που υπήρξε ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές και την σκηνή που φιλήθηκαν στη πραγματικότητα.

Επιπλέον, όταν οι δύο πρωταγωνιστές ρωτήθηκαν για το τι συνέβαινε μεταξύ τους στα παρασκήνια παραδέχτηκαν πως υπήρξε σεξουαλική ένταση.

Άγνωστες στιγμές από το Grease

Το δοκιμαστικό που ζήτησε η Olivia Newton-John και η χημεία από την πρώτη συνάντηση με τον Travolta

Όταν στην Olivia Newton John προτάθηκε ο ρόλος της «Sandy» από τον ανερχόμενο σκηνοθέτη, Randal Kleiser, η ίδια ήταν ήδη γνωστή τραγουδίστρια έχοντας κάνει σημαντικά βήματα στην καριέρα της. Ωστόσο, ως ηθοποιός απογειώθηκε με το «Grease», στο ρόλο της αθώας μαθήτριας λυκείου, χαρίζοντας της μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα.

Μια από τις πιο εμβληματικές ατάκες της ταινίας το «Tell me about it, stud» δεν υπήρχε στο αρχικό σενάριο και όπως ανέφερε σκηνοθέτης σε αυστραλιανή εφημερίδα το σκέφτηκε κατά το γύρισμα της σκηνής η Olivia Newton John. «Και όταν το είπε όλοι σταμάτησαν στο πλατό. Ήταν σαν η «Sandy», ο χαρακτήρας που υποδυόταν να είχε πάρει τη θέση της Olivia, της ηθοποιού» θυμάται ο ίδιος στη πρόσφατη συνέντευξη του.

Ο σκηνοθέτης είχε αρχικά επιφυλάξεις για τη μεταμόρφωση της ηθοποιού από την ντροπαλή μαθήτρια σε σέξι γυναίκα με δερμάτινα ρούχα. «Ανησυχούσα, μόνος μου, αν η Olivia θα ήταν σε θέση να πραγματοποιήσει αυτή την τόσο διαφορετική μεταμόρφωση. Φυσικά, δεν χρειαζόταν να ανησυχώ».

Όπως αποκάλυψε, ο ίδιος, η Olivia Newton- John είχε τις δικές της ανησυχίες και επιφυλάξεις για τον συγκεκριμένο ρόλο προκειμένου να υπογράψει για το Grease. «Αυτή ήταν η πρώτη μου ταινία που σκηνοθετούσα και δεν ήταν σίγουρη ότι ήθελε να το κάνει. Η Olivia είχε γυρίσει μια ταινία μερικά χρόνια πριν στην Αγγλία και είχε μια κακή εμπειρία, οπότε φοβόταν ότι και αυτή μπορεί να μην πήγαινε καλά. Ζήτησε ένα δοκιμαστικό, οπότε μας έκανε ένα είδος οντισιόν για να δει αν θα μπορούσαμε να την κάνουμε να φαίνεται καλή και πώς θα συνδεόταν με τον John Travolta. Τα υπόλοιπα, όπως λένε, είναι ιστορία» ανέφερε ο 76χρονος σήμερα σκηνοθέτης.

Ως «Danny» και «Sandy», ο Travolta και η Newton-John αποτέλεσαν ένα από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια του Χόλιγουντ στην ιστορία. Η χημεία τους επί της οθόνης βοήθησε το Grease να σημειώσει μεγάλη εμπορική επιτυχία, αποτελώντας την πιο κερδοφόρα μουσική ταινία όλων των εποχών.

«Η χημεία τους ήταν άμεση, απλά την είχαν. Συναντήθηκαν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια ενός δοκιμαστικού, η Olivia ήταν πολύ αγχωμένη και από εκείνο το σημείο, ο Travolta και εγώ την θέλαμε πραγματικά για τον ρόλο. Προσπαθήσαμε τόσο πολύ να την κάνουμε να νιώσει άνετα, ο Τζον της φερόταν περισσότερο σαν μικρή αδελφή, και μπορούσες να καταλάβεις ότι είχαν αυτή τη σύνδεση από την αρχή- γελούσαν με αστεία που οι υπόλοιποι δεν καταλάβαιναν ή απλά μοιράζονταν ένα βλέμμα και καταλάβαιναν ο ένας τον άλλον- ήταν υπέροχο να το βλέπεις» εξηγεί ο σκηνοθέτης.

Είναι δύσκολο να αρνηθεί κανείς ότι η χημεία μεταξύ Travolta και Newton-John ήταν σημαντικός παράγοντας για τη διαχρονική κληρονομιά του «Grease». Ακόμα και ο σκηνοθέτης παραδέχεται ότι χωρίς τη μαγεία μεταξύ του ζευγαριού, το «Grease» ίσως να μην είχε φτάσει ποτέ στα ύψη που έφτασε.

«Νόμιζα ότι θα ήταν μια καλοκαιρινή ταινία που θα έκανε μεγάλη επιτυχία το 1978 και αυτό θα ήταν όλο. Και να 'μαστε 40 και πλέον χρόνια αργότερα, και το «Grease» έχει αυτή τη μακροχρόνια κληρονομιά, και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο πώς αγκάλιασε το κοινό πραγματικά αυτές τις δύο πλευρές της «Sandy». Δεν νομίζω ότι το «Grease» θα ήταν αυτό που ήταν χωρίς την Olivia» αναφέρει.

Μάλιστα, το 2019 ο σκηνοθέτης ενώθηκε ξανά με το πρωταγωνιστικό δίδυμο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Meet n' Grease singalong» στη Φλόριντα, όπου το ζευγάρι αναπαρήγαγε τους αντίστοιχους ρόλους του από την ταινία.

«Αυτή ήταν η τελευταία φορά που είδα την Olivia. Πήγαμε σε τρεις πόλεις και στη συνέχεια φιλοξένησα ένα Q&A για την ταινία, και κυριολεκτικά χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούσαν να έρχονται για να τους δουν», λέει ο Kleiser.

«Αυτό που θα θυμάμαι πάντα για την Olivia δεν είναι ότι έπαιξε στο «Grease», μια από τις μεγαλύτερες ταινίες όλων των εποχών, αλλά ότι συμφώνησε να γυρίσει έναν ρόλο σε μια μικρή προσωπική μου ταινία με τίτλο «It's My Party». Ήταν το 1996, και εκείνη ήταν ακόμα ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια στον κόσμο και δούλεψε για το τίποτα για να παίξει στην ταινία μου. Αυτό είναι το είδος του ανθρώπου που ήταν η Olivia» αναφέρει με συγκίνηση ο σκηνοθέτης. «Έκανε αυτή τη συναισθηματική σκηνή με τον Έρικ Ρόμπερτς και τα κατάφερε με την πρώτη λήψη- αυτό έδειξε πόσο καλή ηθοποιός ήταν» πρόσθεσε.

40 χρόνια μετά φόρεσαν ξανά τα κοστούμια τους. Φώτο:AP Images

«Υπήρξε σεξουαλική ένταση στα γυρίσματα» παραδέχτηκαν οι δύο πρωταγωνιστές

Οι δύο πρωταγωνιστές της ταινίας ακολούθησαν εξαιρετικά επιτυχημένες καριέρες, αλλά διατήρησαν και μια φιλία που διήρκεσε πάνω από τέσσερις δεκαετίες.

Παρά τις πολυάριθμες φήμες για το αντιθέτο και μερικές καυτές φωτογραφίες του ζευγαριού να φιλιούνται σε ένα πάρτι το 1978 δεν υπήρξε κανένα ειδύλλιο μεταξύ των δύο αστέρων.

Μιλώντας στο podcast «Mamma Mia No Filter» το 2018, η Olivia Newton-John αποκάλυψε γιατί δεν μπορούσε να βγει με τον John Travolta κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και γιατί αυτό βοήθησε τη χημεία στην οθόνη.

Η Olivia ήταν 28 ετών και ο John 23 ετών όταν γύρισαν το «Grease». «Νομίζω ότι ήταν καλό, γιατί νομίζω ότι κράτησε την ένταση και τη χημεία. Θα μπορούσε να ήταν πραγματική καταστροφή αν είχαμε αποφασίσει να βγούμε ραντεβού ή αν είχαμε τσακωθεί ή κάτι τέτοιο» είχε αναφέρει η ηθοποιός που «έφυγε» στην καρδιά του φετινού καλοκαιριού.

«Ήμασταν και οι δύο με άλλους ανθρώπους όταν γυρίζαμε την ταινία και νομίζω, με όλο το σεβασμό, ότι απλά δεν συνέβη. Οπότε νομίζω ότι ήταν καλύτερα που δεν συνέβη. Αλλά εξακολουθούμε να είμαστε πολύ καλοί φίλοι» είχε προσθέσει.

Ο ίδιος ο John Travolta έχει μιλήσει από τότε για τη χημεία που είχε στην πραγματική ζωή με την Olivia Newton-John.

Το 2019, όταν το ζευγάρι γύριζε μια ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων, η απάντησή του ήταν ένα σταθερό «ναι!» όταν ρωτήθηκε αν υπήρχε σεξουαλική ένταση στα γυρίσματα.

«Νομίζω ότι το είδατε αυτό στο «You're the One That I Want»», είπε ο Travolta, αναφερόμενος στο ιδιαίτερα φορτισμένο ντουέτο που ερμήνευσαν η «Sandy« και ο «Danny» στο τέλος του «Grease». «Υπάρχει σχεδόν η λύση αυτής της έντασης ακριβώς εκεί».

Το φλερτ του Travolta με την Olivia Newton-John και το πραγματικό φιλί που αντάλλαξαν σε σκηνή της ταινίας

Ένα άλλο μέλος του καστ της ταινίας αποκάλυψε ότι επειδή δεν βγήκαν ραντεβού, αυτό δεν εμπόδισε τον John Travolta να έχει ένα τεράστιο φλερτ με την Olivia Newton-John.

Ο Didi Conn, πιο γνωστός ως «Frenchy» στο «Grease», αποκάλυψε ότι ο πρωταγωνιστής του «Saturday Night Fever» ήταν ερωτευμένος με τη συμπρωταγωνίστριά του. «Ω ναι, του άρεσε», δήλωσε στην Daily Mail το 2018.

«Αυτό που είχε τόση πλάκα ήταν ότι οι περισσότεροι από εμάς ήμασταν μεγαλύτεροι από τους χαρακτήρες που υποδυόμασταν, οπότε απλά μέναμε στους ρόλους μας όλη μέρα. Οπότε συνέβαινε ένας συνεχής αυτοσχεδιασμός, οπότε το φλερτ... ήταν μια χαρά».

Ο ηθοποιός έκανε επίσης μια απίστευτη αποκάλυψη- ότι ένα από τα φιλιά του John και της Olivia στην οθόνη ήταν 100% αληθινό. «Και πετούν στον ουρανό και αντί να κοιτάξει πίσω, ο «Danny» κοιτάζει τη «Sandy» και την τραβάει πιο κοντά του και της δίνει το πιο ζουμερό φιλί και την Ολίβια. Βλέπετε για μια στιγμή ότι είναι έκπληκτη και μετά ανταποκρίνεται. Είναι ζουμερό και είναι υπέροχο» ανέφερε και πρόσθεσε πως «Δεν ενεργούσαν εκείνη τη στιγμή, ήταν σαν να είχε την ευκαιρία του και θα την εκμεταλλευόταν. Ήταν αληθινό, ήταν πραγματικά αληθινό».

Ποιος ήταν να υποδυθεί τον «Danny» και η τραγική σύμπτωση με τον Elvis Prisley

Η ταινία βασίστηκε σε ένα μιούζικαλ που ανέβηκε στο Μπρόντγουεϊ τον Φεβρουάριου του 1972. Αφού η ταινία έγινε μεγάλη είχε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία το θεατρικό μιούζικαλ αναβίωσε το 1994 και το 2007.

Ο Henry Winkler, γνωστός και ως «Fonzie» από το «Happy Days» - δήλωσε ότι του προσφέρθηκε ο ρόλος για τον «Danny», αλλά αποφάσισε να αρνηθεί επειδή ήταν ευτυχισμένος στην κωμική σειρά. «Ήταν μια από τις σπουδαιότερες αποφάσεις της ζωής μου, επειδή ο Travolta ήταν τόσο κατάλληλος για την ταινία» θα εξομολογηθεί αργότερα σε συνέντευξη του.

Ίσως έχετε παρατηρήσει ότι ο «Marty» δεν είχε κανένα χορευτικό στο χορό του λυκείου, αλλά στεκόταν δίπλα στον «Vince Fontaine» (Edd Byrnes). Λοιπόν, αυτό δεν ήταν σύμπτωση, καθώς αποδεικνύεται ότι ο ηθοποιός Dinah Manoff δεν μπορεί να χορέψει καθόλου και έτσι έμεινε έξω από τις σκηνές.

Σύμφωνα με το Vanity Fair, οι Beach Boys υποτίθεται ότι θα τραγουδούσαν το «Greased Lightnin» ως guest stars. Και ο «Danny» δεν ήταν καν δεύτερος στη σειρά, καθώς αρχικά προοριζόταν να είναι το τραγούδι του «Kenickie», αλλά ο John Travolta ήθελε το τραγούδι για τον εαυτό του. Ο ίδιος είχε δηλώσει στο παρελθόν: «Πρέπει να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Ήθελα το νούμερο. Και επειδή είχα επιρροή, μπορούσα να πάρω το νούμερο».

Ο Έλβις Πρίσλεϊ προσφέρθηκε για το ρόλο του φύλακα αγγέλου του Φρέντσι. Στον Elvis Presley προσφέρθηκε ο ρόλος του Έφηβου Αγγέλου, αλλά τον απέρριψε και αργότερα πρωταγωνίστησε ο Frankie Avalon.

Οι θαυμαστές της ταινίας θα θυμούνται επίσης την αναφορά στον Elvis στο «Look at me, I'm Sandra Dee». Αυτό το τραγούδι ηχογραφήθηκε την ίδια μέρα που πέθανε ο Elvis.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Randal Kleiser, δήλωσε στη συνέχεια: «Ήταν σε όλες τις ειδήσεις, οπότε όλοι το ήξεραν. Κάναμε αυτό το νούμερο και όλοι κοιτάχτηκαν μεταξύ τους λέγοντας: «Ναι, αυτό είναι ανατριχιαστικό».

Ο John Travolta εξασφάλισε στην αδελφή του έναν μικρό ρόλο στην ταινία. Υποδύθηκε τη σερβιτόρα του εστιατορίου που λέει «Ω, να ο Danny και η Sandy», ενώ παρακολουθούσε τον χορό του High School στην τηλεόραση.

Το «Grease» είχε αρχικά μια συμφωνία τοποθέτησης προϊόντων με γνωστή εταιρεία αναψυκτικών, αλλά όταν αυτή ακυρώθηκε κατά τη διάρκεια του post-production, τα πλάνα των προϊόντων και των διαφημίσεων έπρεπε να αφαιρεθούν ψηφιακά ή να θολώσουν.

Οι «T-Birds» αρχικά ονομάζονταν «Burger Palace Boys». Εκτός από την αλλαγή κάποιων τραγουδιών από το μιούζικαλ, οι παραγωγοί της ταινίας άλλαξαν και το όνομα της ομάδας των αγοριών από «Burger Palace Boys» σε «T-Birds».