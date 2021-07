Γιατί ο Ερντογάν θέλει να «τραγουδήσει» ξανά στη Eurovision -Το φλερτ της Τουρκίας με τον διαγωνισμό 9 χρόνια μετά την ηχηρή αποχώρηση | STORIES | iefimerida.gr

Η Τουρκία του Ερντογάν συζητά την επιστροφή της στον διαγωνισμό της Eurovision, σε μια ακόμη επιχείριση ανάδειξης του φιλοευρωπαϊκού προφίλ της χώρας.

Μπορεί να ακούγεται κάπως κωμικοτραγικό, ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC αυτό το ξαφνικό ενδιαφέρον της Τουρκίας για την Eurovision, από την οποία αποχώρησε με τυμπανοκρουσίες πριν από 9 χρόνια, εντάσσεται στην προσπάθεια του Ερντογάν να δείξει πως η χώρα του προσεγγίζει και πάλι την ευρωπαϊκή της προοπτική.

«Δεν βλέπουμε τους εαυτούς μας οπουδήποτε αλλού παρά στην Ευρώπη. Σκοπεύουμε να χτίσουμε το μέλλον μας μαζί με την Ευρώπη» δήλωνε τον περασμένο Νοέμβριο ο Ερντογάν. «Θέλουμε μια ισχυρότερη συνεργασία με τους φίλους και συμμάχους μας» συνέχιζε.

Η αποχώρηση της Τουρκίας από τη Eurovision

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η Τουρκία συμμετείχε τελευταία φορά στη Eurovision το 2012 και αποχώρησε κατηγορώντας τον διαγωνισμό για άδικο σύστημα ψηφοφορίας. Ήταν τότε που στον θεσμό επέστρεψαν οι επιτροπές, που απένειμαν το 50% της βαθμολογίας.

Ακολούθησαν τρανσοφοβικά σχόλια από επίσημα χείλη της τουρκικής τηλεόρασης, που σχολίαζε πως η Τουρκία δεν θα συμμετείχε ποτέ σε μια Eurovision που συμπεριλαμβάνει στους διαγωνιζόμενούς του τρανς άτομα, αναφερόμενος στην Κοντσίτα, που κέρδισε τον διαγωνισμό για την Αυστρία το 2014.

Η Χαντισέ είχε καταλάβει την τέταρτη θέση για την Τουρκία το 2009

Η σχέση του καθεστώτος Ερντογάν, μιας πολιτικής δύναμης με βαθιές ρίζες στο Ισλάμ που ονειρεύεται μια οπισθοδρόμηση του κοσμικού κράτους της Τουρκίας, με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ουδέποτε υπήρξε αγαστή. Τρανό παράδειγμα, οι επιθέσεις σε συμμετέχοντες στο Pride της Κωνσταντινούπολης, το οποίο μάλιστα το 2018 είχε απαγορευτεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα της Τουρκίας, όπως και σε όλη την Ευρώπη, αποτελεί ένα μεγάλο ποσοστό των θαυμαστών της Eurovision.

Οι δηλώσεις των Τούρκων υπευθύνων του TRT

Ο γενικός διευθυντής του κρατικού τηλεοπτικού σταθμού της Τουρκίας, TRT, Ιμπραήμ Ερέν, δήλωσε πριν από δύο εβδομάδες πως «ένα πολύ καλό άτομο από τη βόρεια Ευρώπη ανέλαβε τη Eurovision.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η διοργάνωση του Μαΐου από το Ρότερνταμ ήταν πολύ επιτυχής. «Έπειτα από καιρό είχαμε μια ωραία διοργάνωση. Οι φίλοι μας ξεκίνησαν συναντήσεις με τον νέο υπεύθυνο» συνέχισε ο ίδιος χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το συγκρότημα των Athena τραγούδησε στην έδρα του και βγήκε επίσης τέταρτο το 2004

Λίγο αργότερα, η EBU, η ένωση που είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση της Eurovision αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στην πιθανότητα επιστροφής της Τουρκίας στον διαγωνισμό.

«Παρότι το μέλος της EBU, TRT δεν συμμετείχε στην Eurovision από το 2012, γνωρίζουμε πως υπάρχει ακόμη τεράστιο ενδιαφέρον στην Τουρκία για τον διαγωνισμό, κάτι που υπογραμμίζεται από τον μεγάλο αριθμό συμμετοχής Τούρκων θαυμαστών στα social media» σημείωσε η ένωση των ευρωπαϊκών τηλεοπτικών σταθμών. «Με αυτό κατά νου, είμαστε σε επικοινωνία με το TRT με σκοπό να τους φέρουμε πίσω στον διαγωνισμό» συνέχιζε η ανακοίνωση.

Επιστροφή 19 χρόνια μετά τη νίκη στη Eurovision

Αν η Τουρκία πει τελικά το μεγάλο «ΝΑΙ», τότε θα διαγωνιστεί στη Eurovision από την Ιταλία το 2022, 19 χρόνια μετά την σαρωτική της νίκη στον διαγωνισμό με τη Sertab και το Every Way That I Can, το 2003.

Το κομμάτι που κέρδισε το τρόπαιο της Eurovision για την Τουρκία το 2003

Η γειτονική χώρα έχει λάβει μέρος στον διαγωνισμό 34 φορές και αρκετές από αυτές έχει καταφέρει να διακριθεί μεταξύ των δεκάδων συμμετοχών της Eurovision.

Η τουρκική τηλεόραση θα πρέπει να πάρει μια απόφαση ως τον προσεχή Οκτώβρη, αν θέλει να προλάβει το τρένο της Eurovision του 2021, η οποία και θα διεξαχθεί στην Ιταλία.

