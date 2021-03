Πέθανε η Ελσα Περέτι, η διάσημη σχεδιάστρια του Tiffany & Co -Εφτιαξε θρυλικά κοσμήματα, έζησε σαν αληθινή ροκ σταρ, υπήρξε «βασίλισσα» του Studio 54 | STORIES | iefimerida.gr

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών, η Έλσα Περέτι, θαμώνας του Studio 54 τις δεκαετίες ‘60 και ‘70 και μία από τις πιο διάσημες σχεδιάστριες κοσμημάτων στον κόσμο, της Tiffany & Co.



Η Περέτι πέθανε στον ύπνο της την περασμένη Πέμπτη στο σπίτι της σε ένα μικρό χωριό έξω από την Βαρκελώνη της Ισπανίας. Τα μανικετόκουμπα που είχε σχεδιάσει και τα μενταγιόν σε σχήμα καρδιάς που ανοίγει για την Tiffany & Co, είναι από τα πιο διάσημα έργα της.



Δάνεισε επίσης, την κλασική αισθητική της σε λειτουργικά είδη, συμπεριλαμβανομένων μπολ, μεγεθυντικών φακών, ξυραφιών αλλά και ένα εργαλείο κοπής πίτσας σε ασήμι 925, ένα μέταλλο το οποίο λάτρεψε και βοήθησε στη διάδοση ως μια πολυτελής επιλογή.



«Η Έλσα δεν ήταν μόνο σχεδιάστρια αλλά και τρόπος ζωής» ανέφερε ο οίκος Tiffany & Co σε δήλωση μετά το θάνατό της. «Η Έλσα εξερεύνησε τη φύση με το πνεύμα ενός επιστήμονα και το όραμα ενός γλύπτη».



Η Έλσα Περέτι με τον σχεδιαστή Χάλστον

Γεννήθηκε στη Φλωρεντία της Ιταλίας, από πλούσιους, συντηρητικούς γονείς και σπούδασε στη Ρώμη και την Ελβετία, ενώ μετακόμισε στη Βαρκελώνη στα 20 της και άρχισε να εργάζεται ως μοντέλο. Αποκομμένη οικονομικά από την οικογένειά της, εισχώρησε σε μια κοινότητα καλλιτεχνών, που περιελάμβανε μεταξύ άλλων τον Σαλβαντόρ Νταλί, σύμφωνα με ένα προφίλ στο περιοδικό Wall Street Journal.



Όταν το μόντελινγκ μπήκε στη ζωή της: Έκανε δικό της το φόρεμα που φορούσε ως μοντέλο

Λίγο καιρό αργότερα, έφτασε στη Νέα Υόρκη, όπου ξεκίνησε το μόντελινγκ για κορυφαίους σχεδιαστές, συμπεριλαμβανομένου του Χάλστον, ο οποίος έγινε στενός φίλος της. «Έφτασα στη Νέα Υόρκη με ένα μαυρισμένο μάτι, από τον σύντροφό μου, που δεν ήθελε να φύγω από την Ισπανία» είπε στο Vanity Fair το 2014. «Η Νέα Υόρκη ήταν στο μέσο μιας απεργίας σκουπιδιών. Μετακόμισα στο ξενοδοχείο Franconia. Δεν είχα τίποτα. Ήμουν φτωχή, αλλά με την καλή έννοια».



Η Έλσα Περέτι είπε πως το μόντελινγκ την τρόμαζε, αλλά χάρη στη δουλειά αυτή, πλήρωνε τους λογαριασμούς της, με αποτέλεσμα να γίνει ένα αγαπημένο μοντέλο των σχεδιαστών που την ήθελαν για την ψηλή κορμοστασιά της και την κομψή εμφάνισή της.



«Η Έλσα ήταν διαφορετική από τα άλλα μοντέλα» λέει ο Χάλστον. «Τα άλλα ήταν απλά κρεμάστρες ρούχων – τα έντυνες, τους έφτιαχνες τα μαλλιά και μετά ξαναφορούσαν τα τζιν παντελόνια τους, τελειώνοντας τη δουλειά. Αλλά η Έλσα είχε στυλ: έκανε δικό της το φόρεμα που φορούσε ως μοντέλο».

Όταν στη ζωή της μπήκε ο σχεδιασμός κοσμημάτων

Εκείνη την εποχή περίπου άρχισε να κατασκευάζει κοσμήματα, προσπαθώντας να πείσει τους σχεδιαστές για τους οποίους εργαζόταν να τα ενσωματώσουν στα σόου τους. Μάλιστα, ο Χάλστον ήταν αυτός που την σύστησε στα ανώτερα κλιμάκια της Tiffany & Co.

Η Έλσα Περέτι άρχισε να σχεδιάζει για την εταιρεία το 1974 και επρόκειτο για μια αποκλειστική συνεργασία που θα διαρκούσε καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας της.



Το Bone Cuff της Περέτι για το Tiffany's που είχε εμπνευστεί από ανθρώπινα οστά που είχε δει σε εκκλησία του 17ου αιώνα.

Το μενταγιόν Diamonds by the Yard πωλείται σε τιμές από 400 έως 75.000 δολάρια.

Βασίλισσα του Studio 54

Η Περέτι και ο Χάλστον ήταν επίσης θαμώνες μαζί στο Studio 54, τη δεκαετία του ‘70, εκεί όπου σύχναζαν μεταξύ άλλων, ο Άντι Γουόρχολ. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παραδέχτηκε ότι επέζησε κυρίως με χαβιάρι, κοκαΐνη, βότκα και τσιγάρα.



Με τα κοντά μαλλιά της και τα ξεχωριστά γυαλιά της, η Έλσα Περέτι ήταν γνωστή για το φλογερό ταμπεραμέντο της. Κάποτε είχε μαλώσει τόσο με τον Χάλστον που έφτασε στο σημείο να ρίξει ένα γούνινο παλτό, που μόλις της είχε κάνει δώρο, σε ένα τζάκι.



Η δουλειά της στο Tiffany την έκανε διάσημη, τα σχέδιά της πωλούνται ακόμη

Αλλά εκείνη την εποχή, ήταν ήδη διάσημη. Τα σχέδιά της για την Tiffany & Co το 2009, αντιπροσώπευαν περίπου το 10% όλων των πωλήσεων της εταιρείας. Η εταιρεία μάλιστα την έδωσε 47,3 εκατομμύρια δολάρια το 2012 για να πάρει τα δικαιώματα των σχεδίων της για τα επόμενα 20 χρόνια.



«Η έμπνευσή της αντλείται συχνά από καθημερινά αντικείμενα – ένα φασόλι, ένα κόκαλο, ένα μήλο θα μπορούσε να μετατραπεί σε μανικετόκουμπα, βραχιόλια, βάζα ή αναπτήρες» ανέφερε σε δήλωσή της η οικογένειά της. «Οι σκορπιοί και τα φίδια μετατράπηκαν σε ελκυστικά κολιέ και δαχτυλίδια, συχνά σε ασήμι, που ήταν ένα από τα υλικά που προτιμούσε. Όπως έλεγε η ίδια: ‘Δεν υπάρχει νέο σχέδιο, γιατί οι καλές γραμμές και τα σχήματα είναι διαχρονικά’».

Οι συλλογές της Περέτι για την Tiffany & Co, την καθιέρωσαν στον τομέα της πολυτέλειας, αλλά η ίδια αντιλήφθηκε αμέσως την ανάγκη για ευελιξία του προϋπολογισμού των καταναλωτών. Εξάλλου ήταν εκείνη που λάνσαρε την σειρά Diamonds by the Yard της Tiffany & Co που ξεκίνησε το 1974, βασισμένη στην ιδέα της τοποθέτησης πολύτιμων λίθων σε μια απλή αλυσίδα και της προσφοράς σε μια ευρεία γκάμα τιμών. Σήμερα, αυτή η σειρά κυμαίνεται σε κόστος από 325 έως 75.000 δολάρια.



«Πρέπει να είσαι σε θέση να μπορείς να βγεις έξω στο δρόμο φορώντας τα κοσμήματά σου» είχε πει στην Wall Street Journal. «Οι γυναίκες δεν μπορούν να κάνουν βόλτες φορώντας κοσμήματα αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων».

Η αγάπη της για την Καταλονία

Η Περέτι ήταν επίσης φιλάνθρωπος, ιδρύοντας μια οργάνωση προς τιμή του πατέρα της το 2000. Υποστηρίζει μια σειρά έργων, από ανθρώπινα και αστικά δικαιώματα έως ιατρική έρευνα και διατήρηση της άγριας ζωής. Το μικρό χωριό Σαν Μαρτί Βελ, όπου πέθανε στην Καταλονία, ήταν πάντα ένα αγαπημένο της μέρος, ανέφερε η δήλωση της οικογένειάς της.



Το 1968 αγόρασε εκεί ένα μουσταρδί σπίτι και το αποκατέστησε με αγάπη. Συνέχισε επίσης την αναστήλωση και αποκατάσταση ολόκληρων τμημάτων του χωριού, συντηρώντας κτίρια, συμπεριλαμβανομένης μιας εκκλησίας. Υποστήριξε επίσης την ανασκαφή ρωμαϊκών ερειπίων και την αρχειοθέτηση της ιστορίας του χωριού και δημιούργησε έναν αμπελώνα που παράγει κρασιά με την ετικέτα Eccocivi από το 2008.