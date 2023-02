Η τραγική ιστορία της εγγονής του Έρνεστ Χέμινγουεϊ, Μάργκο -Σούπερ μόντελ που αυτοκτόνησε σε ηλικία 42 ετών - iefimerida.gr

Η εγγονή του Έρνεστ Χέμινγουεϊ, Μαργκό Χέμινγουεϊ πάλεψε με τη φήμη που απέκτησε, αφού έγινε διάσημη εν μία νυκτί και το πρώτο σούπερ μόντελ του κόσμου με συμβόλαιο ενός εκατομμυρίου δολαρίων τη δεκαετία του 1970.

Στις 2 Ιουλίου 1996, κυκλοφόρησε η είδηση ότι το σούπερ μόντελ (Μαργκό Χέμινγουεϊ) Margaux Hemingway πέθανε από υπερβολική δόση σε ηλικία 42 ετών. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η δεκαετής καριέρα της είχε αμαυρωθεί από μια δημόσια μάχη με τον εθισμό. Αλλά μετά το θάνατό της, ήταν η ομορφιά και το ταλέντο της που ο κόσμος θυμόταν περισσότερο.

Η εγγονή του Έρνεστ Χέμινγουεϊ, η εντυπωσιακή Μαργκό Χέμινγουεϊ εμφανίστηκε στη σκηνή της μόδας το 1975, όταν ήταν μόλις 21 ετών. Μέσα σε λίγα χρόνια, θα διαπραγματευόταν το πρώτο συμβόλαιο μοντέλου στον κόσμο, ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων, θα πρωταγωνιστούσε στις πρώτες της κινηματογραφικές ταινίες και θα γινόταν βασική διασημότητα στο Studio 54.

Αλλά η φήμη την βάρυνε. Από έφηβη, πάλευε με την κατάθλιψη, τις διατροφικές διαταραχές και την κατάχρηση αλκοόλ. Καθώς η φήμη της αυξανόταν, το ίδιο συνέβαινε και με τους αγώνες της με την ψυχική υγεία.

Και με τραγικό τρόπο, όταν έβαλε τέλος στη ζωή της μέσα στο μικρό της διαμέρισμα στη Σάντα Μόνικα, έγινε το πέμπτο μέλος της οικογένειας Χέμινγουεϊ που το έκανε - συμπεριλαμβανομένου του διάσημου παππού της, ο οποίος αυτοκτόνησε ακριβώς 35 χρόνια πριν το κοινό μάθει για το θάνατο της Μαργκό Χέμινγουεϊ.

Η Margaux Hemingway με το "Soleil d'Or", ένα διαμάντι 105 καρατίων που δάνεισε ο κοσμηματοπώλης Fred το 1977 / Φωτογραφία: Alain Dejean/Sygma via Getty Images

Η επιτυχία από νωρίς στο μόντελινγκ

Γεννημένη ως Margot Louise Hemingway στις 16 Φεβρουαρίου 1954 στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, το μελλοντικό σούπερ μόντελ ήταν το μεσαίο παιδί της Byra Louise και του Jack Hemingway, τον εγγονό του αγαπημένου συγγραφέα Ernest Hemingway.

Όταν η Μάργκο Χέμινγουεϊ ήταν μικρή, η οικογένειά της μετακόμισε από το Όρεγκον στην Κούβα. Μετά από λίγο καιρό, μετακόμισαν σε διάφορα νέα μέρη, μεταξύ των οποίων το Σαν Φρανσίσκο και το Άινταχο, φαινομενικά για να ζήσουν σε κάθε μέρος που έζησε κάποτε ο διάσημος παππούς της.

Όμως πέρασε δύσκολα εφηβικά χρόνια και έζησε με διάφορες ιατρικές διαταραχές, όπως κατάθλιψη, βουλιμία και επιληψία. Συχνά «αυτοθεραπευόταν» με αλκοόλ.

Η Margaux Hemingway και ο κινηματογραφικός παραγωγός Bernard Foucher, στο κέντρο, συνομιλούν με τον σχεδιαστή μόδας Halston, το 1979 / Φωτογραφία: AP Photo/Richard Drew

Όταν έμαθε ότι οι γονείς της την ονόμασαν έτσι από το κρασί Chateau Margaux από τη Γαλλία, η Margot άλλαξε την ορθογραφία του μικρού της ονόματος για να ταιριάζει. Η νεοφώτιστη "Margaux Hemingway" ξεκίνησε να κάνει καριέρα στο μόντελινγκ μετά από προτροπή του συζύγου της, του Νεοϋορκέζου κινηματογραφικού παραγωγού Errol Wetson, σύμφωνα με τους New York Times.

Η Χέμινγουεϊ είχε ύψος 1,82 μ. και ήταν πολύ λεπτή, γεγονός που την καθιστούσε ιδανική φιγούρα για την πασαρέλα στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Στα πρώτα χρόνια της καριέρας της, είχε συμβόλαιο ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων για το άρωμα Babe της Fabergé - το πρώτο συμβόλαιο αυτού του μεγέθους που υπέγραψε ποτέ μοντέλο.

Σύντομα, βρέθηκε στα εξώφυλλα όλων των κορυφαίων περιοδικών, όπως το Cosmopolitan, το Elle και το Harper's Bazaar. Στις 16 Ιουνίου 1975, το περιοδικό Time την αποκάλεσε «το σούπερ μοντέλο της Νέας Υόρκης». Τρεις μήνες αργότερα, η Vogue την έβαλε για πρώτη φορά στο εξώφυλλο.

Σχεδόν εν μία νυκτί, η Margaux Hemingway έγινε διεθνής διασημότητα. Και μάλιστα με «το πρόσωπο μιας ολόκληρης γενιάς, τόσο αναγνωρίσιμο και αξιομνημόνευτο όσο η Lisa Fonssagrives και η Jean Shrimpton», δήλωσε στους New York Times ο εικονογράφος μόδας Joe Eula. Είχε ύψος 1,82 μ., ένιωθε άνετα μπροστά στην κάμερα και είχε μάτια και χαμόγελο που θύμιζαν στους φωτογράφους μόδας την Grace Kelly.

Η ζωή ως «Supermodel της Νέας Υόρκης»

Παρά την άμεση επιτυχία της, η Margaux Hemingway πάλεψε με τη φήμη της. Σύμφωνα με τη Vogue, κάποτε παρομοίασε τη διασημότητα με το «να βρίσκεσαι στο μάτι ενός τυφώνα». Και για τη γυναίκα που είχε μεγαλώσει σε μεγάλο βαθμό στο αγροτικό Idaho, η σκηνή της Νέας Υόρκης ήταν εντελώς συντριπτική. Ήταν εντελώς απροετοίμαστη για τις πιέσεις της φήμης και τη σκοτεινή πλευρά της βιομηχανίας της μόδας

«Ξαφνικά, ήμουν ένα διεθνές κορίτσι για εξώφυλλο. Όλοι καταβρόχθιζαν τη Hemingwayness μου», είπε. «Ακούγεται γοητευτικό, και ήταν. Περνούσα πολύ καλά. Αλλά ήμουν επίσης πολύ αφελής όταν εμφανίστηκα στη σκηνή. Νόμιζα πραγματικά ότι οι άνθρωποι με συμπαθούσαν για τον εαυτό μου - για το χιούμορ και τις καλές μου ιδιότητες. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα συναντούσα τόσες πολλές επαγγελματικές βδέλλες».

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και μοντέλο Margaux Hemingway (1954 - 1996) σε διαφημιστικό στιγμιότυπο για την ταινία "Lipstick", σε σκηνοθεσία Lamont Johnson, 1976 / Φωτογραφία από Silver Screen Collection/Getty Images

Ωστόσο, αγαπούσε επίσης τα πάρτι και τους ανθρώπους που περιστρέφονταν γύρω από τον κόσμο της τέχνης στις δεκαετίες του 1970 και του 1980. Σύντομα, έγινε σταθερό μέλος του Studio 54 του Andy Warhol, όπου διασκέδαζε με τις Bianca Jagger, Grace Jones, Halston και Liza Minnelli.

Στη συνέχεια, με την επιτυχία ως μοντέλο στο ενεργητικό της, η Margaux Hemingway στράφηκε στο Χόλιγουντ. Η πρώτη της ταινία ήταν το Lipstick και πρωταγωνίστησε μαζί με την αδελφή της Mariel Hemingway και την Anne Bancroft. Η ταινία, με θέμα ένα μοντέλο μόδας που εκδικείται τον βιαστή της, χαρακτηρίστηκε ως έργο εκμετάλλευσης και είχε οριακή επιτυχία προτού γίνει κλασσικό cult.

Όμως η έλλειψη ενός blockbuster δεν πτόησε τη Χέμινγουεϊ και ακολούθησαν τα Killer Fish, They Call Me Bruce? και Over The Brooklyn Bridge. Οι ταινίες, όλες διαφορετικού είδους, απέδειξαν ότι η Χέμινγουεϊ ήταν τόσο ευέλικτη ως ηθοποιός όσο και σε μια φωτογράφηση μόδας.

Η Margaux Hemingway στην Αβάνα / Φωτογραφία: Getty Images

Στη συνέχεια, το 1984, η Χέμινγουεϊ υπέστη πολυάριθμους τραυματισμούς σε ατύχημα στο σκι. Η ανάρρωσή της οδήγησε σε σημαντική αύξηση του βάρους της, και η απραξία επιδείνωσε την υπάρχουσα κατάθλιψή της. Θέλοντας να γίνει καλά και να επιστρέψει στη ζωή και την καριέρα της, πέρασε κάποιο διάστημα στο κέντρο Betty Ford για να ξεπεράσει την κατάθλιψή της, σύμφωνα με το Entertainment Weekly.

Αποφασισμένη να επιστρέψει στην κινηματογραφική οθόνη, η Μαργκό Χέμινγουεϊ εμφανίστηκε σε αρκετές B-movies και direct-to-video ταινίες στα μέσα της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Δυστυχώς, οι κινηματογραφικοί ρόλοι δεν συνέχισαν να έρχονται και τελικά σταμάτησε να παίζει.

Η Χέμινγουεϊ επέστρεψε στο μόντελινγκ για να αναζωογονήσει την καριέρα της και να ανακοινώσει την επίσημη επιστροφή της. Ο Hugh Hefner της έδωσε το εξώφυλλο του Playboy το 1990 και εκείνη ζήτησε από τον παλιό της φίλο Zachary Selig να κάνει το δημιουργικό σχεδιασμό στο Μπελίζ.

Με μια σειρά αποτυχημένων ταινιών, η Χέμινγουεϊ κατέφυγε σε εμφανίσεις και υπογραφές αντιγράφων των φωτογραφιών της στο Playboy για να τα βγάλει πέρα. Λειτούργησε επίσης ως το πρόσωπο της τηλεφωνικής γραμμής ψυχικών συμβουλών του ξαδέλφου της.

Οι δυσκολίες στην προσωπική της ζωή

Αντιμετωπίζοντας τα παιδικά της τραύματα και βρίσκοντας τη δική της καριέρα, η Χέμινγουεϊ πάλευε στην προσωπική της ζωή. Στα 21 της παντρεύτηκε τον πρώτο της σύζυγο, τον Errol Wetson, αφού τον γνώρισε όταν ήταν μόλις 19 ετών, και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να ζήσει μαζί του.

Αν και ο γάμος έληξε, ήταν στη Νέα Υόρκη όπου γνώρισε τον Zachary Selig, ο οποίος τη σύστησε στον στενό του κύκλο στον κόσμο της μόδας. Εκείνος σύστησε τη Χέμινγουεϊ στη Μάριαν ΜακΈβοϊ, την αρχισυντάκτρια μόδας στο Women's Wear Daily, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της.

Το 1979, η Margaux Hemingway παντρεύτηκε τον Γάλλο σκηνοθέτη Bernard Faucher και έζησε μαζί του στο Παρίσι για ένα χρόνο, αλλά χώρισαν μετά από έξι χρόνια γάμου.

Οι κόρες Hemingway, από αριστερά, Muffet, Margaux και Mariel, ποζάρουν με τον πατέρα τους Jack στη Νέα Υόρκη σε φωτογραφία της 16ης Μαΐου 1986 / Φωτογραφία: AP Photo/David Bookstaver

Η Χέμινγουεϊ δεν είχε καμία επαφή με τη μητέρα της μέχρι μια σύντομη συμφιλίωση, όταν εκείνη πέθανε το 1988. Ανταγωνιζόταν με την αδελφή της για πολυάριθμους ρόλους ηθοποιών και η σχέση της με τον πατέρα της επιδεινώθηκε δημοσίως.

Σε μια συνέντευξη στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Χέμινγουεϊ ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας της την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά όταν ήταν παιδί. Ο Τζακ Χέμινγουεϊ και η σύζυγός του αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς και διέκοψαν τις επαφές μαζί της για αρκετά χρόνια. Το 2013, η αδελφή της, Mariel Hemingway, επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς, σύμφωνα με το CNN.

Η αυτοκτονία

Την 1η Ιουλίου 1996, φίλος της Χέμινγουεϊ βρήκε το πτώμα της στο διαμέρισμά της στην Καλιφόρνια και τα στοιχεία έδειξαν ότι είχε πεθάνει αρκετές ημέρες πριν. Μια θανατηφόρα δόση φαινοβαρβιτάλης κρίθηκε ως ο κύριος παράγοντας της αυτοκτονίας της.

Η οικογένεια Χέμινγουεϊ δυσκολεύτηκε με την ιδέα ότι η Μαργκό Χέμινγουεϊ αυτοκτόνησε, και είναι ακόμη άγνωστο πώς ακριβώς ήταν η ζωή της τις ημέρες που προηγήθηκαν του θανάτου της. Αν και αρκετές αναφορές έδωσαν παραπληροφόρηση για τις τελευταίες ημέρες της, η μόνη πραγματική επιβεβαίωση που έλαβε η οικογένεια ήταν η τοξικολογική έκθεση.

Σύμφωνα με τους Los Angeles Times, η έκθεση έδειξε ότι είχε καταπιεί τόσα πολλά χάπια που ο οργανισμός της δεν πρόλαβε καν να τα χωνέψει όλα πριν πεθάνει.

Παρόλο που η ζωή της κόπηκε σύντομα, η Margaux Hemingway έγινε η ίδια κάτι σαν κλασσικό cult. Οι φωτογραφίες της στο μόντελινγκ εξακολουθούν να θεωρούνται μερικές από τις καλύτερες και οι ταινίες της έχουν φανατικούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.