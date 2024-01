Σεξ, σύφιλη και ταχύτητα: Η αληθινή ιστορία του βασιλιά των σπορ αυτοκινήτων Enzo Ferrari - iefimerida.gr

Στην ταινία Ferrari του Michael Mann, ο Adam Driver αναλαμβάνει το ρόλο του Enzo Ferrari, του πρώην οδηγού αγώνων και ιδρυτή μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες αυτοκινητοβιομηχανίες στον κόσμο.

Στην ταινία συμπρωταγωνιστούν οι Penélope Cruz, Shailene Woodley και Patrick Dempsey.

Βασισμένη στο βιβλίο του Brock Yates του 1991, Enzo Ferrari: The Man and the Machine, η ταινία εξερευνά μια ιδιαίτερα ταραχώδη περίοδο στη ζωή του ιδρυτή, καθώς αντιμετωπίζει προσωπικές και επαγγελματικές τραγωδίες.

Δείτε τι πρέπει να ξέρετε για την αληθινή ιστορία πίσω από την τελευταία ταινία του Adam Driver, Ferrari.

«Η μητέρα του Enzo Ferrari έλεγε ότι ο Θεός πήρε το λάθος παιδί»

Ο Enzo Anselmo Ferrari γεννήθηκε στη Μόντενα της Ιταλίας -

η οποία έγινε η πρωτεύουσα των ιταλικών αγώνων αυτοκινήτων - στις 18 Φεβρουαρίου 1898 και ήταν ο δεύτερος γιος της Adalgisa και του Alfredo Ferrari. Ο μεγαλύτερος αδελφός του Enzo πέθανε από γρίπη το 1916 και η Adalgisa δεν έκρυψε τον γιο που προτιμούσε.

«Η μητέρα του συνήθιζε να κυκλοφορεί στο σπίτι, χτυπώντας το στήθος της, λέγοντας ότι ο Θεός πήρε το λάθος παιδί», είπε ο John Nikas, ειδικός στη Ferrari και συν-συγγραφέας του "Badass", μιας βίβλου για τον σχεδιασμό των αυτοκινήτων. «Ο Enzo είναι σε μεγάλο βαθμό μια ελληνική τραγωδία τυλιγμένη σε ένα πακέτο μηχανοκίνητου αθλητισμού».

Ως μικρό παιδί, ο Ferrari ερωτεύτηκε την οδήγηση αγωνιστικών αυτοκινήτων, αφού παρακολούθησε έναν αγώνα αυτοκινήτων στην Μπολόνια με τον πατέρα του. Ωστόσο, ο Ferrari θα αντιμετώπιζε πολλές τραγωδίες ως νεαρός άνδρας, αφού τόσο ο πατέρας του όσο και ο αδελφός του πέθαναν το 1916 από γρίπη. Ο Ferrari, επίσης, θα αναπτύξει μια σοβαρή περίπτωση γρίπης, η οποία οδήγησε στην τιμητική απόλυσή του από τον ιταλικό στρατό το 1917, σημειώνει το Biography.

Πριν αναπτύξει την ομώνυμη μάρκα του, ο Ferrari ξεκίνησε την καριέρα του ως οδηγός αγωνιστικών αυτοκινήτων το 1919, εντασσόμενος στην ομάδα της Alfa Romeo τον επόμενο χρόνο, με την οποία κέρδισε πολλούς αγώνες Grand Prix.

Το 1924, ενώ ήταν ακόμα οδηγός για την Alfa Romeo, ο Enzo επιλέχθηκε για να συμμετάσχει στο πολύ γνωστό Grand Prix της Ευρώπης, έναν δύσκολο αγώνα στους ανώμαλους δρόμους γύρω από τη Λυών της Γαλλίας.

Η τρέχουσα έκδοση του βιβλίου «Enzo Ferrari», αφηγείται ότι ο μελλοντικός τιτάνας του αυτοκινήτου εμφανίστηκε με την ομάδα της Alfa, εξασκήθηκε όπως τον περίμεναν και ξαφνικά, «χωρίς προειδοποίηση επιβιβάστηκε σε ένα τρένο και επέστρεψε στην Ιταλία». Ο Enzo απέδωσε αργότερα την ξαφνική έξοδο στην εξάντληση. Άλλοι εικάζουν νευρικό κλονισμό. Και υπήρξαν εκείνοι που το απέδωσαν στη σεξουαλικά μεταδιδόμενη ασθένεια της σύφιλης.

Ο Francesco Baracca, πιλότος μαχητικών της Ιταλίας, ποζάρει δίπλα στο μαχητικό αεροπλάνο SPAF S.XIII. Το άλογο στο αεροπλάνο του ενέπνευσε το διακριτικό που έγινε συνώνυμο της Ferrari.

Ενώ η σύφιλη μπορεί να είναι απόκρυφη, η ίδια η φήμη ήταν ευρέως διαδεδομένη. Σύμφωνα με το βιβλίο, «θα τον έφερνε στον τάφο του». Αν ο Enzo ήξερε για τους ψιθύρους, πιθανότατα δεν θα τους είχε δώσει σημασία. «Ο Εnzo δεν ντρεπόταν και δεν νοιαζόταν τι σκέφτονταν οι άνθρωποι», είπε ο Nikas.

Μέχρι το 1929, ο Ferrari είχε ιδρύσει τη δική του αγωνιστική ομάδα, την οποία ονόμασε Scuderia Ferrari. Παρά την μεγάλη επιτυχία της ομάδας του, ο Ferrari αποφάσισε να αποσυρθεί από τους αγώνες το 1931, αν και συνέχισε να διευθύνει τη Scuderia Ferrari για αρκετά χρόνια, καθώς και να εργάζεται για την Alfa Romeo.

Ο Ferrari ίδρυσε τη δική του εταιρεία

Σε συνέντευξή του στους Times του Λονδίνου, ο Ferrari μοιράστηκε το πάθος του για την οδήγηση, λέγοντας: «Οι αγώνες είναι μια μεγάλη μανία στην οποία πρέπει να θυσιάζει κανείς τα πάντα, χωρίς συστολή, χωρίς δισταγμό».

Μέχρι το 1939, ο Ferrari είχε εγκαταλείψει την Alfa Romeo και είχε ξεκινήσει τη δική του εταιρεία, η οποία αρχικά ήταν γνωστή ως Auto Avio Costruzioni (AAC) και αργότερα θα μετονομαζόταν σε Ferrari SpA, όπως αναφέρει η Brittanica. Η εταιρεία προμήθευε οχήματα στον ιταλικό στρατό κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, παράλληλα με την κατασκευή και επισκευή αυτοκινήτων. Μετά από μερικές λανθασμένες εκκινήσεις, τα αυτοκίνητα της Ferrari βρήκαν σύντομα επιτυχία στις πίστες αγώνων, ιδιαίτερα μετά την έναρξη της Formula 1, σύμφωνα με την Brittanica.

Η ταινία Ferrari διαδραματίζεται το 1957, μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά στη ζωή του Enzo. Παρόλο που οι οδηγοί του σημείωσαν επιτυχία στην πίστα με τα οχήματα της Ferrari, η ομάδα αντιμετώπισε επίσης πολλαπλές τραγωδίες. Το 1955, ο οδηγός Alberto Ascari σκοτώθηκε ενώ οδηγούσε ένα σπορ αυτοκίνητο της Ferrari, και τρεις ακόμη οδηγοί - ο Eugenio Castellotti, ο Luigi Musso και ο Peter Collins - πέθαναν ενώ χρησιμοποιούσαν αυτοκίνητα της Ferrari Formula 1 μεταξύ 1957 και 1958.

Κάτω από το σύμβολο του αλόγου των αγωνιστικών του αυτοκινήτων, ο Enzo Ferrari, 80 ετών στις 12 Νοεμβρίου 1977, στο Μαρανέλο της Ιταλίας / Φωτογραφία: AP Photo/Trovati

Η τραγωδία του Mille Miglia άλλαξε τα πάντα

Ενώ αγωνιζόταν στο Mille Miglia (σσ: ένας αγώνας αντοχής σε ανοιχτό δρόμο, μηχανοκίνητου αθλητισμού που ιδρύθηκε το 1927) το 1957, ο οδηγός της Ferrari, Alfonso de Portago ενεπλάκη σε ένα θανατηφόρο ατύχημα, όταν ένα ελαστικό έσκασε, στέλνοντας το αυτοκίνητο στον αέρα, όπου χτύπησε σε έναν τηλεφωνικό στύλο. Σε μια πραγματικά καταστροφική τροπή των γεγονότων, το αυτοκίνητο προσγειώθηκε σε ένα πλήθος θεατών που είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν τον αγώνα, σκοτώνοντας τουλάχιστον εννέα ανθρώπους, μαζί με τον Portago και τον συνεπιβάτη του, Edmund Nelson.

Ως αποτέλεσμα του φρικτού ατυχήματος, οι αγώνες σε δημόσιους δρόμους τέθηκαν εκτός νόμου από την ιταλική κυβέρνηση, ενώ ο ίδιος ο Ferrari κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία, αν και αργότερα αθωώθηκε.

Ο Βρετανός οδηγός John Surtees, αριστερά, και ο Ιταλός κατασκευαστής αγωνιστικών αυτοκινήτων Enzo Ferrari / Φωτογραφία: ΑΡ

Ένας άλλος οδηγός της Ferrari, ο 50χρονος Piero Taruffi (τον οποίο υποδύεται ο Patrick Dempsey), κέρδισε τον αγώνα, εγκαταλείποντας την απόσυρση για να οδηγήσει για τον Enzo. Στην πραγματικότητα, οι Ferrari αποτελούσαν τα οκτώ από τα δέκα πρώτα αυτοκίνητα που πέρασαν τη γραμμή του τερματισμού, αποδεικνύοντας ότι η εταιρεία βρισκόταν στην κορυφή του παιχνιδιού της με πολλούς τρόπους, σύμφωνα με το Vault. Ωστόσο, η απώλειες που σημειώθηκαν κατά τη σύγκρουση του Portago επηρέασε αναμφισβήτητα τον Enzo και όλους στην εταιρεία Ferrari.

Ο Ferrari είχε μια περίπλοκη προσωπική ζωή

Εκτός από την καριέρα του Enzo Ferrari, η βιογραφική ταινία του Michael Mann επικεντρώνεται και στην προσωπική ζωή του ιδρυτή της Ferrari. Εκτός από τη διερεύνηση του προβληματικού γάμου του Enzo με τη σύζυγό του Laura Ferrari, την οποία υποδύεται η Penélope Cruz, η ταινία περιγράφει επίσης λεπτομερώς τη ρομαντική του σχέση με τη Lina Lardi, την οποία υποδύεται η Shailene Woodley.

Ο Enzo παντρεύτηκε τη Laura Garello το 1923 και ο γιος του ζευγαριού, Alfredo "Dino" Ferrari, ήρθε στον κόσμο το 1932. Ο Dino μοιράστηκε το ενδιαφέρον του πατέρα του για τα αυτοκίνητα, αλλά διαγνώστηκε με μυϊκή δυστροφία, η οποία οδήγησε στον πρόωρο θάνατό του σε ηλικία 24 ετών. Καθώς ήταν ο υποτιθέμενος κληρονόμος της αυτοκρατορίας της Ferrari, ο θάνατος του Dino ήταν μια συντριπτική στιγμή στη ζωή του Enzo. Σύμφωνα με το Biography, ο επιχειρηματίας έγινε κάτι σαν ερημίτης μετά το θάνατο του γιου του.

Στην ταινία Ferrari, η Shailene Woodley υποδύεται τη νούμερο ένα ερωμένη του Enzo Ferrari, Lina Lardi. Ο Άνταμ Ντράιβερ, είναι ο Ένζο.

Όπως σημειώνει το Biography, η σχέση του Enzo και της Laura επιδεινώθηκε μετά το θάνατο του Dino, ενώ οι εξωσυζυγικές σχέσεις του Enzo κατέστρεφαν τον γάμο τους. Ο Enzo και η Lardi φέρονται να ήταν μαζί για δεκαετίες ενώ ήταν παντρεμένος, λόγω του γεγονότος ότι το διαζύγιο ήταν παράνομο στην Ιταλία μέχρι το 1970. Ακόμα και όταν άλλαξε ο νόμος, ο Enzo παρέμεινε παντρεμένος με τη σύζυγό του Laura μέχρι το θάνατό της το 1978, σημειώνει ο Guardian.

Το 1945, ο Enzo καλωσόρισε έναν γιο, τον Piero, με τη Lardi, αν και δεν του επιτράπηκε να φέρει το όνομα Ferrari μέχρι μετά το θάνατο της Laura, λόγω των αυστηρών νόμων περί διαζυγίων στην Ιταλία εκείνη την εποχή. Τελικά, ο Piero θα ονομαζόταν ως ο κληρονόμος της δυναστείας Ferrari.

Ο Piero Ferrari, γιος του ιδρυτή της Ferrari, Enzo Ferrari / Φωτογραφία: AP Photo/Richard Drew

Ο θάνατος του Ferrari και η κληρονομιά της εταιρείας

Ο Enzo Ferrari πέθανε στις 14 Αυγούστου 1988, σε ηλικία 90 ετών. Στα τελευταία του χρόνια, ο Enzo πούλησε το 90% των μετοχών της εταιρείας του στη Fiat, όπως αναφέρουν οι New York Times. Το δημοσίευμα σημειώνει επίσης ότι ο Piero διατήρησε το υπόλοιπο 10%, διατηρώντας παράλληλα τον ρόλο του ως αντιπρόεδρος της εταιρείας.

Σχετικά με τον κρίσιμο ρόλο του στην αυτοκρατορία της Ferrari, ο Piero δήλωσε στη Motor Sport το 2014: «Ποτέ δεν είδα τον εαυτό μου να επαναλαμβάνει αυτό που είχε κάνει ο πατέρας μου«. Και συνέχισε: «Αυτό θα ήταν αδύνατο. Δεν ήθελα να είμαι ο βασιλιάς, δεν είναι στη φύση μου».

Η ταινία Ferrari φαίνεται να υποστηρίζει την κινηματογραφική αναπαράσταση του Michael Mann μιας προβληματικής περιόδου στη ζωή και την καριέρα του Enzo. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο κόκκινο χαλί, ο Piero εξήρε την ταινία, λέγοντας: «Είναι μια ωραία οικογενειακή ιστορία σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής με τραγωδίες, αλλά ο πατέρας μου ήταν νικητής, πέτυχε και πραγματοποίησε τα όνειρά του».