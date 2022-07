Η άγνωστη σχέση της Νταϊάνα με την πριγκίπισα Μαργαρίτα- Ο λόγος που τα «έσπασαν» - iefimerida.gr

Η αδερφή της βασίλισσας Ελισάβετ βοήθησε στη προσαρμογή της Νταϊάνα στα βασιλικά ανάκτορα, αλλά στη πορεία απομακρύνθηκαν και δεν μίλησαν ποτέ ξανά.

Αν υπάρχει μία βασιλική οικογένεια στην Ευρώπη που ξέρει πώς να βρίσκεται συνεχώς στο κέντρο της δημοσιότητας τροφοδοτώντας ειδήσεις, αναμφισβήτητα, είναι της Αγγλίας. Η ζωή της βασίλισσας Ελισάβετ, που πλέον έχει καταφέρει να γίνει η μακροβιότερη μονάρχης στην ιστορία της Γεραιάς Αλβιώνας, όσο και των μελών της, έχουν πάντα ενδιαφέρον καταφέρνοντας να τραβούν πάνω τους τα βλέμματα της δημοσιότητας.

Τον ερχόμενο Αύγουστο συμπληρώνονται εικοσιπέντε χρόνια από τότε που η πριγκίπισσα της Ουαλίας, η Νταϊάνα, έχασε τη ζωή σε σε τροχαίο δυστύχημα, σε ηλικία37 ετών στο Παρίσι και μέχρι σήμερα η επιρροή της είναι μεγάλη με τον Τύπο να βρίσκει αφορμές να τη φέρνει στο προσκήνιο.

Πώς ήρθαν κοντά Νταϊάνα και πριγκίπισσα Μάργκαρετ

Αυτή τη φορά το βιβλίο του Άντριου Μόρτον, βασιλικού βιογράφου, με τίτλο «Elizabeth & Margaret: The Intimate World of the Windsor Sisters» έφερε ξανά στο φως την άγνωστη σχέση της πριγκίπισσας Μάργκαρετ με την Νταϊάνα και αποκάλυψε το λόγο που οι δύο γυναίκες σταμάτησαν να έχουν την παραμικρή επαφή.

Θα μπορούσαμε να πούμε πως η πριγκίπισσα Μάργκαρετ και η Νταϊάνα ήταν από τα πιο γοητευτικά μέλη της βασιλικής οικογένειας η καθεμία στη γενιά της. Ο Τύπος της εποχής λάτρευε να ασχολείται μαζί τους, να τις φωτογραφίζει και να ανακαλύπτει διάφορα σκάνδαλα γύρω από το πριγκιπικό τίτλο που έφερε η καθεμία ξεχωριστά. Οπότε το να ενώσουν τις δυνάμεις τους, οι δύο επαναστάτριες πριγκίπισσες, ήταν κάτι αναμενόμενο. Και μπορεί να ήρθαν πολύ κοντά με την πριγκίπισσα Μάργκαρετ να πιάνει το χέρι της μέλλουσας βασίλισσας της Αγγλίας, όμως στη πορεία η σχέση τους ράγισε και δεν μίλησαν ποτέ ξανά.

Μάλιστα, ο συγγραφέας του βιβλίου Άντριου Μόρτον, σε συνέντευξη του στο αμερικανικό People, σχολίασε, μεταξύ άλλων, για τις δύο πριγκίπισσες πως «Καμία από τις δύο δεν ήταν τύπος που κυνηγούσε, πυροβολούσε ή ψάρευε. Η Μάργκαρετ έβαλε το χέρι της γύρω από την Νταϊάνα. Μπορούσε να δει ότι ήταν δύο μητροπολιτικές πριγκίπισσες».

Όταν, λοιπόν, η πριγκίπισσα Νταϊάνα παντρεύτηκε με τον πρίγκιπα της Ουαλίας και διάδοχο του θρόνου, Κάρολο, το 1981, το νιόπαντρο ζευγάρι μετακόμισε σε ένα διαμέρισμα στο παλάτι του Κένσινγκτον, γεγονός που τους έκανε γείτονες της πριγκίπισσας Μαργαρίτας, η οποία είχε τότε χωρίσει από τον σύζυγό της λόρδο Σνόουντον. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα εκείνης της εποχής λέγεται ότι η Μάργκαρετ είχε πάρει τη νεαρή Νταϊάνα υπό την προστασία της, συνοδεύοντάς την στα ψώνια, στο θέατρο ή απλώς σε κοινωνικές υποχρεώσεις. Όπως φέρεται να είπε η Νταϊάνα στον Μόρτον: «Πάντα λάτρευα τη Μάργκο. Την αγαπώ πάρα πολύ, και ήταν υπέροχη μαζί μου από την πρώτη μέρα».



Από την άλλη, η πριγκίπισσα Μάργκαρετ φέρεται να βοήθησε την Νταϊάνα όταν υπέφερε από το βάρος του βασιλικού της ρόλου, και ιδιαίτερα από την προσοχή του Τύπου που τον συνόδευε, προτρέποντας τη βασίλισσα να της δώσει μια ευκαιρία και να την «αφήσει λίγο χαλαρή», σύμφωνα πάντα με τους ισχυρούς του Μόρτον.

Ο λόγος που απομακρύνθηκαν μεταξύ τους

Όπως είναι λογικό, μετά τον πικρό χωρισμό της Νταϊάνα και του Καρόλου, υπήρξε συμπάθεια από την πλευρά της Μάργκαρετ, η οποία είχε περάσει κάτι παρόμοιο με τον πρώην σύζυγό της, λόρδο Σνόουντον. Ωστόσο, η συμπάθειά της εξαντλήθηκε, ιδιαίτερα μετά τη συζήτηση της Νταϊάνα με τον Martin Bashir σε εκείνη τη διαβόητη πλέον συνέντευξη στο Panorama. Αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τη σχέση του Καρόλου με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, καθώς και για τους αγώνες της στη βασιλική οικογένεια και την πεποίθησή της ότι ο Κάρολος δεν θα έπρεπε να είναι βασιλιάς, θεωρήθηκε επίθεση στη μοναρχία - και η Μάργκαρετ αισθάνθηκε πώς πάει να βλάψει τη Βασίλισσα Ελισάβετ.

Όπως εξήγησε ο Μόρτον στο Town & Country, «ένιωθε ότι η Νταϊάνα απογοήτευσε την αδελφή της. Ήταν η πραιτοριανή φρουρά της αδελφής της». Η Μάργκαρετ φέρεται να έγραψε στην Νταϊάνα μια κάπως ταπεινωτική επιστολή, γράφοντας ότι η Νταϊάνα ήταν «ανίκανη να κάνει ακόμη και την παραμικρή θυσία».

Στα χρόνια μετά το διαζύγιο και πριν από το θάνατο της Νταϊάνα, οι κάποτε σταθερές φίλες σταμάτησαν να μιλούν μεταξύ τους. Σύμφωνα με τον Μόρτον, η Μάργκαρετ έκαψε την αλληλογραφία μεταξύ της Νταϊάνα και πέταξε όλα τα περιοδικά που την είχαν στο εξώφυλλο. Η Μάργκαρετ δεν είχε συγχωρήσει την Νταϊάνα για την θεωρούμενη προδοσία της ακόμη και μέχρι την κηδεία της το 1997, με τον Μόρτον να γράφει στο Town & Country: «Δεν συγχώρησε ποτέ την Νταϊάνα για αυτό που θεωρούσε προδοσία της βασιλικής οικογένειας, ούτε καν στο θάνατο».

Ωστόσο, δεν είναι μόνο ο Morton που πίστευε πως οι δύο γυναίκες δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να τα ξανά βρουν μεταξύ τους. Σύμφωνα με τον συγγραφέα Craig Brown, ο οποίος έγραψε το βιβλίο «Ninety-Nine Glimpses of Princess Margaret», η πριγκίπισσα Μάργκαρετ δεν θα μιλούσε με την αείμνηστη πριγκίπισσα της Ουαλίας «ακόμη και αν η Νταϊάνα ζούσε για άλλα 30 χρόνια» λόγω της διαβόητης συνέντευξης της Νταϊάνα στο BBC Panorama.

Πολλά δημοσιεύματα της εποχής έγραφαν πως η πριγκίπισσα Μάργκαρετ σχολίασε στην αδερφή της, βασίλισσα Ελισάβετ, να γίνει μια μικρή σεμνή τελετή για να αποχαιρετήσουν την Νταϊάνα. Όμως, η Ελισάβετ δεν εισάκουσε το αίτημα της αδερφή της.

Η πριγκίπισσα Μάργκαρετ παρακολούθησε την κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνα μαζί με τον γιο της λόρδο Λίνλεϊ και τη σύζυγό του λαίδη Σερένα Λίνλεϊ. Η Μάργκαρετ απεβίωσε τεσσερισήμισι χρόνια μετά τη πριγκίπισσα Νταϊάνα, τον Φεβρουάριο του 2002 από εγκεφαλικό επεισόδιο.