Αγκαθα Κρίστι: Το δημοφιλέστερο βιβλίο μυστηρίου όλων των εποχών αλλάζει όνομα 81 χρόνια μετά -Τέρμα οι «Δέκα Μικροί Νέγροι»

Το μπεστ σέλερ της Άγκαθα Κρίστι, «Δέκα μικροί νέγροι» αλλάζει όνομα 81 χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

Το αστυνομικό μυθιστόρημα που συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο εμπορικών βιβλίων όλων των εποχών, φαίνεται πως αλλάζει τίτλο στα πλαίσια μιας παγκόσμιας απαίτησης να εξαλειφθούν οι ρατσιστικές αναφορές από έργα της λογοτεχνίας, μνημεία και φιλμ στον κινηματογράφο.

Παλιότερη έκδοση του βιβλίου «Δέκα Μικροί Μήτσοι» στην αγγλική γλώσσα

Το μυθιστόρημα «Δέκα μικροί νέγροι» θα τιτλοφορείται στο εξής «Ήταν δέκα», έπειτα από απόφαση του δισέγγονου της συγγραφέα Αγκάθα Κρίστι, Τζέιμς Πρίτσαρντ.

Όπως λέει ο Πρίτσαρντ, παρότι ο τίτλος του βιβλίου σε ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία ήταν διαφοροποιημένος εδώ και χρόνια, από τούδε και στο εξής, το μυθιστόρημα της Αγκάθα Κρίστι θα αλλάξει τίτλο παγκοσμίως. «Όταν γράφτηκε το βιβλίο, οι γλωσσικές εκφράσεις ήταν διαφορετικές και χρησιμοποιούνταν λέξεις που σήμερα έχουν ξεχαστεί» σημείωσε ο δισέγγονος της συγγραφέως.

Το τελευταίο διάστημα, παρακολουθήσαμε ψηφιακές πλατφόρμες να αποσύρουν το κλασικό δράμα «Όσα παίρνει ο άνεμος» με την αιτιολογία πως περιλαμβάνει εικόνες ρατσιστικού περιεχομένου. Το φιλμ των δεκάδων Όσκαρ, που συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο εμβληματικών ταινιών του αμερικανικού κινηματογράφου επέστρεψε στην ταινιοθήκη των υπηρεσιών, με την επισήμανση πως περιλαμβάνει τέτοιο περιεχόμενο, ενδεχομένως προσβλητικό για ορισμένους θεατές.

Ο δισέγγονος της Αγκάθα Κρίστι για την απόφαση να αλλάξει ο τίτλος του βιβλίου

«Η γνώμη μου είναι πως η Αγκάθα Κρίστι ήταν εκεί, πέραν των υπολοίπων, για να υπηρετήσει τη διαφορετικότητα και δεν θα ήθελε να πληγωθεί κανείς από κάποια φράση της. Σήμερα, ευτυχώς μπορούμε να διαφοροποιηθούμε χωρίς να προδώσουμε (το έργο) και μένοντας αποδεκτοί για όλους» συνέχισε ο Πρίτσαρντ. Όπως υποστήριξε ο δισέγγονος της Άγκαθα Κρίστι: «Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε όρους που ρισκάρουν να πληγώσουν. Αυτή είναι η συμπεριφορά που πρέπει να κρατήσουμε για το 2020».

Το βιβλίο Δέκα Μικροί Νέγροι κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 1939 και σύμφωνα με την Άγκαθα Κρίστι υπήρξε το μυθιστόρημα που δυσκόλεψε περισσότερο την συγγραφέα. Η αμερικανική έκδοση του, το 1940, κυκλοφόρησε με τον διαφοροποιημένο τίτλο, «And Then There Were None» (και ύστερα δεν έμεινε κανείς), ενώ και στη Βρετανία το βιβλίο κυκλοφόρησε με αλλαγμένο τίτλο.

Εξώφυλλο του βιβλίου «Δέκα Μικροί Νέγροι» της Αγκάθα Κρίστι

Από το 1964 ως και το 1986, το βιβλίο της Αγκάθα Κρίστι κυκλοφορούσε στις ΗΠΑ και με τον τίτλο «Δέκα μικροί Ινδιάνοι», ενώ στην Ελλάδα, το μυθιστόρημα κυκλοφόρησε με τον πρωτότυπο τίτλο, «Δέκα Μικροί Νέγροι».

Το πιο δημοφιλές βιβλίο μυστηρίου όλων των εποχών

Δέκα άνθρωποι που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, θα λάβουν μια πρόσκληση που θα κεντρίσει το ενδιαφέρον τους και θα βρεθούν μια ορισμένη μέρα -στις 8 Αυγούστου- στο μικρό σταθμό του Όουκλαντ, με προορισμό το νησί του Νέγρου, σε μικρή απόσταση απ' τις γραφικές ακτές του Ντέβον. Μέσα από μια σειρά των παράξενων και ανατριχιαστικών γεγονότων που θα επακολουθήσουν, οι δέκα καλεσμένοι στο νησί του Νέγρου, θα βρεθούν γυμνοί απ' τα κοινωνικά τους προσωπεία και αντιμέτωποι με έναν πανούργο μα πάντα αόρατο εχθρό!

Το βιβλίο είναι το δημοφιλέστερο βιβλίο της Αγκάθα Κρίστι και το δημοφιλέστερο στο είδος (μυστηρίου) όλων των εποχών, καθώς έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια αντίτυπα. Είναι επίσης, ένα από τα εμπορικότερα βιβλία όλων των εποχών και συγκεκριμένα, κατατάσσεται ως το 6ο κατά σειρά βιβλίο με τις περισσότερες πωλήσεις.