Adelaide Cottage: Η σκανδαλώδης ιστορία του σπιτιού που μετακόμισαν ο Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον - iefimerida.gr

Η σκανδαλώδης ιστορία που κρύβει το Adelaide Cottage το σπίτι όπου πολύ πρόσαφατα μετακόμισαν η Κέιτ Μίντλετον με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και τα παιδιά τους.

Ήταν 22 Αυγούστου όταν το παλάτι του Κένσινγκτον επιβεβαίωσε ότι το βασιλικό ζεύγος και τα τρία του παιδιά μετακομίζουν στο Γουίνδσορ της Αγγλίας.

Ο Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον οι οποίοι μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ έχουν τον τίτλο «πρίγκιπας» και «πριγκίπισσα της Ουαλίας», σύμφωνα με μια ανώτερη βασιλική πηγή που επικαλέστηκε το ABC news προτίμησαν να μετακομίσουν στο Adelaide Cottage έτσι ώστε τα τρία τους παιδιά να έχουν όσο το δυνατόν μια φυσιολογική ζωή και τη σχετική ιδιωτικότητα που τους προσφέρει το προάστιο. Επιπλέον, ένας άλλος λόγος ήταν για να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση με τη βασίλισσα Ελισάβετ, καθώς το ζευγάρι είχε αναλάβει αυξημένο ρόλο και πλήρη απασχόληση για το «Στέμμα».

Από το φετινό εορτασμό του Ιωβηλαίου της βασίλισσας Ελισάβετ. Φώτο: AP Images

Ο φωτογραφικός φακός είχε συλλάβει τον Γουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον να πηγαίνουν τα τρία τους παιδιά την πρώτη ημέρα στο σχολείο τους. Αρχές φθινοπώρου ο πρίγκιπας και δεύτερος στη σειρά (πλέον) διάδοχος του θρόνου πρίγκιπας Τζορτζ, η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούις γράφτηκαν στο Lambrook School στο Berkshire, 15 λεπτά με το αυτοκίνητο από το νέο τους σπίτι, το Adelaide Cottage.

Φώτο:AP Images

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν έφυγαν οριστικά από το Λονδίνο. Σύμφωνα με τα ξένα δημοσιεύματα, θα διατηρήσουν το σπίτι τους και τα γραφεία τους στο παλάτι του Κένσινγκτον, καθώς και την εξοχική τους κατοικία Anmer Hall στο Νόρφολκ.

Ωστόσο, μόλις 17 ημέρες μετά τη μετακόμιση της οικογένειας στο «αγροτόσπιτο» η βασίλισσα Ελισάβετ πέθανε ειρηνικά στο αγαπημένο της κάστρο, στο Balmoral στη Σκωτία.

Η ιστορία που κρύβει το σπίτι των Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον

Το νέο σπίτι στο οποίο μετακόμισαν ο Γουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον και τα τρία τους παιδιά, το Adelaide Cottage, βρίσκεται στους χώρους του Windsor Great Park.



Σύμφωνα με το δημοσίευμα της βρετανικής Vogue, το ακίνητο τεσσάρων υπνοδωματίων έχει πλούσια και λίγο σκανδαλώδη ιστορία. Χτισμένο το 1831 από τον sir Jeffry Wyatville, το cottage ήταν αρχικά ένα τεϊοποτείο για τη βασίλισσα Αδελαΐδα. Κατά τη διάρκεια βασιλείας της Βικτωρίας έγινε ένας ειδυλλιακός, πολυτελής ξενώνας - μια φήμη που έχει και το σπίτι του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στο Frogmore Cottage.

«Αρχικά, το Adelaide Cottage είχε παρόμοιο καθεστώς με το Frogmore House. Σημαντικοί επισκέπτες στο Γουίνδσορ το 1830 περιγράφουν τακτικά επισκέψεις πρώτα στο ένα και μετά στο άλλο βασιλικό «καλοκαιρινό καταφύγιο», γράφει η Jane Roberts στο βιβλίο της «Royal Landscape του 1997: The Gardens and Parks of Windsor». Αποτελεί, επίσης, παράδειγμα αγροτικής αρχιτεκτονικής που πήρε το όνομά του από τα γαλλικά για το «διακοσμημένο εξοχικό σπίτι», το αρχιτεκτονικό κίνημα ορίστηκε από σκόπιμα ασύμμετρα αγροτικά σπίτια, συχνά με παιχνιδιάρικα στολίδια στην οροφή.



Το 1941 το Adelaide Cottage έγινε γνωστό ως κατοικία χάριτος και εύνοιας - όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα σπίτια που ανήκουν στη βασίλισσα και τα οποία δανείζει σε μέλη της βασιλικής οικογένειας ή στο προσωπικό. Ένας από τους πρώτους ενοίκους του Adelaide ήταν ο συνταγματάρχης Peter Townsend - ο μεγάλος έρωτας της πριγκίπισσας Μαργαρίτας, η αποκάλυψη της σχέσης του οποίου με τη νεαρή πριγκίπισσα και αδερφή της βασίλισσας Ελισάβετ προκάλεσε σκάνδαλο.

«Τυλιγόμουν με παλτό και κασκόλ μέσα στο Adelaide Cottage»





Ο Townsend είχε ανάμεικτα συναισθήματα σχετικά με τη διαμονή του στο ιστορικό σπίτι, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως ιστορικό σπίτι βαθμού ΙΙ και το οποίο εκείνη την εποχή χρειαζόταν ανακαίνιση. «Την άνοιξη του 1945, περιμένοντας το δεύτερο παιδί μας, ο βασιλιάς πρότεινε να μεταφέρουμε την κατοικία μας σε ένα μικρό σπίτι "χάριτος και εύνοιας", το Adelaide Cottage, στο home park του κάστρου του Ουίνδσορ» έγραψε ο Townsend στα απομνημονεύματά του «Time and Chance». «Ήταν μια γενναιόδωρη χειρονομία για την οποία ένιωθα βαθιά ευγνωμοσύνη, παρά τις περιορισμένες ανέσεις του σπιτιού».





Περιέγραψε το σπίτι ως «παγοθήκη» τον χειμώνα, καθώς διέθετε μόνο δύο καλοριφέρ. «Στο σαλόνι, που περιβάλλεται από γαλλικά παράθυρα, ήταν μερικές φορές απαραίτητο να τυλίγομαι με παλτό και κασκόλ», έγραψε ο Townsend. Ωστόσο, το καλοκαίρι, θυμάται, ήταν «απολαυστικό». Ο ίδιος έζησε εκεί μέχρι το 1952.





Το Adelaide Cottage έχει σίγουρα εκσυγχρονιστεί από τις ημέρες της βασίλισσας Βικτωρίας και του Peter Townsend. Ο τελευταίος, όπως φαίνεται, είχε επίσης να αντιμετωπίσει την κακή χρονική συγκυρία όσον αφορά τα αιτήματά του για αναβάθμιση: Η Roberts διαπίστωσε ότι όταν ο ένοικος του Adelaide Cottage ζήτησε κεντρική θέρμανση στα μέσα της δεκαετίας του 1940 για τη νεαρή οικογένειά του -πιθανότατα ο Townsend-, το Γραφείο Έργων απάντησε ότι ήταν αδύνατον να σκεφτεί τέτοια έργα επί του παρόντος, «ενώ όλες οι προσπάθειές μας κατευθύνονται στην αποκατάσταση των ζημιών από τις βόμβες στο Λονδίνο».

Φώτο:AP Images

Η Adelaide δέχτηκε αρκετές αναβαθμίσεις το 1955, αφού ο Townsend μετακόμισε, και οι εργασίες συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια των δεκαετιών. Για παράδειγμα, η Roberts διαπιστώνει μέσα από τις σελίδες του βιβλίου της ότι «για πολλά χρόνια (μέχρι το 1963) ένας καταρράκτης κατέβαινε στον λόφο μέσω ενός βραχόκηπου πίσω από το σπίτι - αφαιρέθηκε σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι συνθήκες υγρασίας στο εσωτερικό του». Περισσότερες εργασίες αναφέρθηκαν τη δεκαετία του 1990, και το 2015 λέγεται ότι στο ακίνητο έγινε εκτεταμένη ανακαίνιση.

Σύμφωνα με τον ξένο Τύπο, είναι πιθανό να παραμένουν ακόμα κάποιες πινελιές του παλιού κόσμου. Μεγάλο μέρος του εξοχικού σπιτιού ήταν αρχικά επιπλωμένο με αυτό που σε μια δημοσίευση του 1831 αποκαλείται «αγνότατα κομψό» έπιπλο από το κοντινό Royal Lodge, και οι χώροι περιλάμβαναν έναν εκτεταμένο κήπο.