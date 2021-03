Απολύθηκε και με τα λεφτά της αποζημίωσης έφτιαξε επιχείρηση -Εγινε εκατομμυριούχος από την κρεβατοκάμαρά του | STORIES | iefimerida.gr

Ο Άνταμ Φρίσμπι είναι απτό παράδειγμα αυτοδημιούργητου επιχειρηματία. Από απλός εργαζόμενος σε φαστφουντάδικο, κατάφερε να γίνει εκατομμυριούχος, χρησιμοποιώντας τα λεφτά της αποζημίωσης από την απόλυσή του.

Τώρα, ο νεαρός επιχειρηματίας, με περιουσία που φτάνει το ποσό των 40 εκατομμυρίων λιρών, στέλνει ένα μήνυμα στους νέους ανθρώπους να μην τα βάζουν κάτω και να κυνηγούν τα όνειρά τους.

Ο Άνταμ Φρίσμπι αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο την αποζημίωση των 1.000 λιρών από την απόλυσή του, ξεκινώντας την online επιχείρηση μόδας με το όνομα In The Style από την κρεβατοκάμαρά του πριν από οκτώ χρόνια.

Ο 33χρονος Βρετανός, που κατάγεται από το Γκρέιτ Γιάρμουθ, σε ηλικία μόλις 15 ετών έφυγε από το σπίτι του στο Νότιγχαμ, όπου ζούσε η οικογένειά του εκείνη την εποχή, και επέστρεψε πίσω στο Γκρέιτ Γιάρμουθ. Εκεί ζούσε ακόμα η γιαγιά του, Νόρμα. Ο Άνταμ δεν είχε λεφτά και χρησιμοποίησε τις τελευταίες 50 πένες του για να την καλέσει από έναν τηλεφωνικό θάλαμο.



Παράτησε το σχολείο χωρίς να έχει κάποια ιδιαίτερα προσόντα και έκανε διάφορες δουλειές, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας του στο Burger King. Κάποια στιγμή, εγκατέλειψε τη δουλειά για να φροντίσει τον αδερφό του, Πίτερ, στην Κορνουάλη, αφού έχασε την όρασή του.

Ο νεαρός επιχειρηματίας γιορτάζει την επιτυχία του / Φωτογραφία: fr15by / Instagram

«Είχε ένα πολύ σοβαρό αυτοκινητικό ατύχημα και ήταν τυχερός που βγήκε ζωντανός», λέει ο Άνταμ. «Ήταν στο νοσοκομείο για έξι μήνες, οπότε εγκατέλειψα τη δουλειά μου για να τον φροντίσω», έχει πει ο ίδιος.



Αυτή η εμπειρία τον ενέπνευσε να εργαστεί για μια φιλανθρωπική οργάνωση, αλλά αργότερα απολύθηκε. Με τα χρήματα από την απόλυση και άλλες οικονομίες που είχε, σκέφτηκε την ιδέα να φτιάξει μια ιστοσελίδα.



«Ήμουν μάλλον λίγο αφελής, αλλά είδα μια ευκαιρία με τον συνδυασμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της μόδας», είπε στη Mirror.

Αρχικά αγόρασε έξι φορέματα από έναν χονδρέμπορο και τα πούλησε σε τριπλάσια τιμή μέσω των social media. Στη συνέχεια, κατάφερε να πείσει τη celebrity του ριάλιτι «The Only Way Is Essex», Λόρεν Πόουπ, να συνεργαστεί μαζί του και από εκεί και πέρα η επιχείρησή του μεγάλωνε και σημείωνε συνεχώς επιτυχίες. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες εισήχθη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

«Και έτσι... Το In The Style είναι μια ανώνυμη εταιρεία 105 εκατομμυρίων λιρών. Δεν ξέρω καν πώς να το γράψω, είμαι εντελώς συγκλονισμένος», ανέφερε σχολιάζοντας την επιτυχία του στα social media.

Η γιαγιά του Άνταμ πέθανε πριν από έναν χρόνο. «Θυμάμαι να μιλάω μαζί της πριν πεθάνει και να της λέω τους στόχους μου. Συνήθιζε να αστειεύεται ότι θα τη φρόντιζα όταν αρρώσταινε και ότι θα την έβαζα σε ένα ωραίο σπίτι. Πάντα αστειευόταν με αυτό, αλλά δεν ήταν ποτέ αστείο για μένα», δήλωσε ο νεαρός επιχειρηματίας.

«Όλα αυτά δεν ήταν στο σχέδιό μου, αλλά να την κάνω περήφανη ήταν και ελπίζω πραγματικά να το νιώθει αυτό κοιτάζοντας προς τα κάτω», προσθέτει.

Ο Άνταμ λέει ότι δεν ξέρει τι σκοπεύει να κάνει με τον νέο του πλούτο και επικεντρώνεται στη διαχείριση της επιχείρησης.

Αλλά έχει ένα μήνυμα για τον κόσμο και ειδικά για τους νέους, που μπορεί να περνούν δύσκολες στιγμές. «Κάντε ό,τι στο καλό θέλετε στη ζωή σας», είπε.



«Ποτέ μην αφήνετε κανέναν να σας πει ότι δεν μπορείτε. Πρέπει πάντα να το προσπαθείτε και να πιστεύετε στον εαυτό σας. Είμαι περήφανος που τα κατάφερα από το τίποτα, οπότε μην αμφιβάλλετε ποτέ για τον εαυτό σας».

