Ξεκίνησε προετοιμασία ο Τσιτσιπάς- Πότε κάνει πρεμιέρα

Την προετοιμασία του για τη νέα χρονιά ξεκίνησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο κορυφαίος αθλητής της χρονιάς, όπως τον ανέδειξε η ψηφοφορία στα βραβεία του ΠΣΑΤ, άρχισε τις προπονήσεις στο Ντουμπάι, εν όψει της νέας σεζόν. Ο Στέφανος μετά την κατάκτηση του ATP Finals, χαλάρωσε κάνοντας διακοπές σε Ισλανδία και Κύπρο και πλέον έπεσε και πάλι με τα μούτρα στη δουλειά.

Το Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης, θα κάνει μία μίνι προετοιμασία στο Ντουμπάι και στη συνέχεια θα ταξιδέψει για το Αμπου Ντάμπι, όπου θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση για την νέα σεζόν, στις 19 Αυγούστου. Εκεί θα συμμετέχει σε τουρνουά επίδειξης και αντίπαλός του θα είναι ο Γκαέλ Μονφίς.

