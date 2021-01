UFC: Ο Πουαριέ συνέτριψε τον ΜακΓκρέγκορ -Τον έβγαλε νοκ άουτ στον 2ο γύρο [εικόνες & βίντεο]

Ο Ντάστιν Πουαριέ ήταν ο μεγάλος νικητής του UFC 257 στο Αμπου Ντάμπι, καθώς επικράτησε με νοκ άουτ του Κόνορ ΜακΓκρέγκορ στο 2ο γύρο του αγώνα, 2:32 πριν από τη λήξη του.

Ο Αμερικανός μαχητής κατάφερε με μία αντεπίθεση να φτάσει στη σπουδαία νίκη, ενώ όλα έδειχναν πως ο Ιρλανδός έχει το πάνω χέρι, αφού στον πρώτο γύρο είχε κερδίσει στα σημεία 10-9.

Ο Πουαριέ κατάφερε να πάρει το… αίμα του πίσω, αφού είχε χάσει στο 27/9 του 2014 στο Λας Βέγκας από τον ΜακΓκρέγκορ.

Πλέον ο Ντάστιν Πουαριέ έχει 27 νίκες, οι 13 με νοκ άουτ και 6 ήττες σε 34 αγώνες, ενώ ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ μετράει 22 νίκες και 5 ήττες μετά από 27 ματς.

“I want to make him humble”- Khabib Nurmagomedov #McGregorPoirier #UFC257 #khabib pic.twitter.com/HUOM5PH1g6