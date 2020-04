UEFA: Aγώνες και Ιούλιο-Αύγουστο, αναβολή στα ματς των Εθνικών

Η ολοκλήρωση των εθνικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου τέθηκε ως ύψιστη προτεραιότητα από την UEFA, κατά την τηλεδιάσκεψη με τους γενικούς γραμματείς των εθνικών ομοσπονδιών της Ευρώπης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, αν και αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε κάθε χώρα, ανάλογα με το βαθμό εξάπλωσης της πανδημίας, θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να ξαναρχίσουν και να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα, όσο κι αν χρειαστεί να επιμηκυνθεί η τρέχουσα σεζόν.

Σε ό,τι αφορά το Champions League και το Europa League, πρόθεση της UEFA παραμένει να βρεθεί τρόπος να συνεχιστούν, εδώ όμως το πρόβλημα είναι πολυσύνθετο, καθώς υπεισέρχεται και η παράμετρος των μετακινήσεων, με πολλές χώρες της Ευρώπης να έχουν κλείσει τα σύνορά τους. Για το λόγο αυτό, υπάρχει η σκέψη να «τραβήξει» η χρονιά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ακόμη και ως τον Αύγουστο, ενώ για τα εθνικά πρωταθλήματα υπάρχει ελπίδα ότι θα μπορούσαν να τελειώσουν μέσα στο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου.

