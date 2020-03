UEFA: Αναβλήθηκαν οι τελικοί του Champions και του Europa League

Η UEFA ανακοίνωσε την αναβολή των ευρωπαϊκών τελικών τόσο του Champions αλλά και του Europa League λόγω του κορωνοϊού.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα η UEFA, μετά το ξέσπασμα του κορωνοϊού και την αναβολή της αγωνιστικής δράσης σε όλα τα πρωταθλήματα, αποφασίστηκε και η αναβολή όλων των Ευρωπαϊκών τελικών που ήταν προγραμματισμένοι για τον Μάιο του 2020. Ωστόσο λόγω της πανδημίας, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα οι ημερομηνίες που θα διεξαχθούν οι τελικοί με όλα τα ενδεχόμενα να εξετάζονται.

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague



No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.