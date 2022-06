«Κοιμήθηκε με 5.000 γυναίκες, έκανε σεξ με 35 αεροσυνοδούς πριν από αγώνα» -Οι φήμες για τον playboy της F1 Τζέιμς Χαντ - iefimerida.gr

Ο Τζέιμς Χαντ, ο playboy της Formula 1, έμεινε στην ιστορία για τις ικανότητές του στην πίστα και τη θρυλική γοητεία του εκτός αυτής.

Ο Βρετανός οδηγός έγινε διάσημος τόσο ως πρωταθλητής όσο και ως playboy κατά τη διάρκεια της λαμπρής του πορείας τις δεκαετίας του 1970 και του 1980.



Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Μιλάμε για μια τελείως διαφορετική εποχή τότε και τώρα. Σήμερα οι οδηγοί της Formula 1 είναι κάτι σαν δεκαθλητές. Σίγουρα υπεραθλητές για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε ένα άθλημα που έχει τρομακτική σωματική καταπόνηση και κατά τη διάρκεια του οποίου δέχονται τρομακτικές δυνάμεις και πιέσεις. Η ζωή τους σαφέστατα κοσμοπολίτικη, αλλά πάντα, για όσους κάνουν πρωταθλητισμό, ασκητική, προσεκτική και μετρημένη. Σε όλα, όχι μόνο στο φαγητό και στις κακές συνήθειες που δεν χωρούν άλλωστε σε αυτού του επιπέδου τον πρωταθλητισμό. Μετρημένη καθώς αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ως πρότυπα, η Formula 1 είναι μια πλατφόρμα με τεράστιο κοινό, οι 20 οδηγοί είναι σταρ-αθλητές με εκατομμύρια φαν, ενώ το σπορ, ενιαία επιλέγει να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα αυτή για να περάσει τα μηνύματά του σε έναν κόσμο που έχει προ πολλού αλλάξει. Ενα από τα κορυφαία παραδείγματα το BLM για το οποίο η Formula 1 βγήκε με σύνθημα We Race as One, ή το pride month που τρέχει τώρα και πολλές ομάδες και αθλητές θα προβάλλουν το ουράνιο τόξο μιλώντας και διεκδικώντας το αυτονόητο, δηλαδή ίσα δικαιώματα για όλους. Αυτή είναι λίγο πολύ η εικόνα της F1 σήμερα. Ενα σπορ με 20 υπερθλητές και ένα σπορ με κοινωνική ενσυναίσθηση.



Την εποχή ωστόσο που ο Τζέιμς Χαντ κηνυγούσε στα σιρκουί τον Νίκι Λάουντα τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Ποτά, ναρκωτικά, τσιγάρα και ατελείωτο σεξ μάλλον χωρούσαν στην F1 με βάση τα όσα περιγράφει ο γιος του. Οσοι έχουν διαβάσει ή έστω δει το Rush έχουν πάρει μια γεύση.



Ο Τζέιμς Χαντ λοιπόν υπήρξε πρωταθλητής της F1 άλλα σε μια άλλη εποχή και ζώντας μια ζωή -αυτά τουλάχιστον που φημολογούνται για τις ατελείωτες κραιπάλες- που δεν μπορεί κανείς καν να διανοηθεί για τους οδηγούς της σύγχρονης εποχής της Formula 1.

Με αυτά τα δεδομένα οι μύθοι που τον ακολουθούν μπορεί σήμερα να φαίνονται παράλλογοι αλλά εν μέρει -εκείνη την εποχή- μπορεί να ήταν αληθινοί. Για όλους αυτούς τους μύθους που κουβαλά το όνομα του Χαντ μίλησε ο γιος του.



Τζέιμς Χαντ, ο καρδιοκατακτητής της F1

Ο Τζέιμς Χαντ έφυγε από τη ζωή το 1993 σε ηλικία μόλις 45 ετών μετά από καρδιακή προσβολή έχοντας ζήσει στα άκρα από κάθε άποψη.



Μεγάλος καρδιοκατακτητής της εποχής, οι φήμες που συνοδεύουν το όνομα του Χαντ θέλουν να έχει κοιμηθεί με 5.000 γυναίκες, και με 35 αεροσυνοδούς της British Airways πριν από έναν και μόνο αγώνα και συγκεκριμένα εκείνον που του χάρισε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλήματος της F1 το 1976. Το όνομά του Χαντ δεν συνοδεύτηκε, όμως μόνο με τον τίτλο του playboy, αλλά και με τον αλκοολισμό και τα ναρκωτικά.



Ο Τζέιμς Χαντ υπήρξε ένας από τους διασημότερους οδηγούς της F1



Ο γιος του Χαντ, Φρέντι, μιλώντας στους The Times, αναφέρθηκε στην υποτιθέμενη χρήση ναρκωτικών του πατέρα του, αλλά και στις φήμες για τις γυναίκες στη ζωή του. «Δεν μπορώ να εγγυηθώ για τον αριθμό των γυναικών, αλλά ξέρω ότι ο μπαμπάς μου δεν ήταν ναρκωμανής. Απλά του άρεσε να χαλαρώνει στα πάρτι. Έπαιρνε κοκαΐνη, αλλά δεν ήταν κοκαϊνομανής».



Δεν κρατούσε λογαριασμό από τις γυναίκες που είχε πάει

Όσο για τις φήμες για τον εξωφρενικό αριθμό των 5.000 γυναικών που συνδέθηκαν ερωτικά μαζί του, ο γιος του Τζέιμς Χαντ λέει: «Δεν είμαι σίγουρος ότι ο αριθμός των 5.000 γυναικών είναι ακριβής – είναι πολύ μεγάλος ακόμη και για εκείνον. Και δεν είμαι σίγουρος ότι θα κρατούσε λογαριασμό. Αλλά είμαι σίγουρος ότι ήταν εκατοντάδες ή ίσως και χιλιάδες. Ήταν ένας όμορφος άνδρας και αγαπούσε πραγματικά τη ζωή».



Τζέιμς Χαντ και Νίκι Λάουντα

Οι 35 αεροσυνοδοί που πέρασαν από το κρεβάτι του Τζέιμς Χαντ

Ο Φρέντι προσθέτει επίσης πως δεν έχει καμία αμφιβολία για την ιστορία με τις 35 αεροσυνοδούς της British Airways με τις οποίες κοιμήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton του Τόκιο πριν υο ιαπωνικό γκραν πρι του 1976 – τον αγώνα που θα του χάριζε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Όπως λέει ο γιος του: «Υπήρχαν μάρτυρες. Ερχονταν στο ξενοδοχείο, σταματούσαν και μετά έμπαιναν στο αεροπλάνο την επόμενη μέρα. Υπήρχε μία διαφορετική κάθε βράδυ».



Φήμες θέλουν τον Τζέιμς Χαντ να έχει πάει με χιλιάδες γυναίκες

Κλείνοντας, λέει για τις σκληρές συνήθειες του πατέρα του: «Κάπνιζε πολύ, έπινε πολύ και έκανε πολύ χόρτο. Και έπαιρνε και λίγη κόκα ή ένα χάπι σε κάποιο πάρτι. Έκανε κάποια πράγματα για τα οποία δεν ήταν περήφανος, αλλά όλοι μας δεν το κάνουμε; Και λοιπόν; Δεν ντρέπομαι καθόλου για τη συμπεριφορά του, στην πραγματικότητα είμαι πολύ περήφανος για τον πατέρα μου. Αρκεί οι άνθρωποι να λένε την αλήθεια γι’ αυτόν».