Τσιτσιπάς για το χτύπημα με ρακέτα στον πατέρα του: «Ισως με κλείσει τρεις μέρες στο δωμάτιο για τιμωρία»

Για τους λάθος λόγους έγινε viral στο διαδίκτυο ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Ελληνας τενίστας στην διάρκεια του αγώνα με τον Νικ Κύργιο για το ATP Cup, από τα νεύρα του, χτύπησε άθελά του τον πατέρα του, που εκτελούσε χρέη προπονητή. Ο ίδιος όπως φάνηκε στο βίντεο, δεν το αντιλήφθηκε, αλλά ρωτήθηκε για το περιστατικό από τους δημοσιογράφους. Μάλιστα, με διάθεση για χιούμορ, είπε πως ελπίζει να μην τον κλείσει τιμωρία στο δωμάτιό του.

Here's the moment Stefanos Tsitsipas injured his Dad Apostolos when he smashed his racket!!



(@ATPMedia @primevideosport 📹) pic.twitter.com/QDLgJlbrOh