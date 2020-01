Ο Τσιτσιπάς θα παίξει με Φέντερερ, Ναδάλ και Κύργιο για τους πυρόπληκτους στην Αυστραλία

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί σε ένα μίνι τουρνουά επίδειξης, με φιλανθρωπικό σκοπό στην Αυστραλία.

Ο Ελληνας τενίστας, μαζί με τους Ρότζερ Φέντερερ, Ράφαελ Ναδάλ και Νικ Κύργιο, θα παίξουν φιλικά παιχνίδια στη Μελβούρνη, λίγο πριν το Αυστραλιανό όπεν, όπου από τα εισιτήρια θα συγκεντρωθούν χρήματα για την οικονομική ενίσχυση όσων έχουν καταστραφεί από τις πυρκαγιές στην Αυστραλία.

Οπως ανακοινώθηκε από την ομοσπονδία τένις της Αυστραλίας και το Αυστραλιανό όπεν, το τουρνουά θα γίνει στην Rod Laver Arena στις 15 Ιανουαρίου, όπου τα χρήματα θα πάνε για καλό σκοπό. Μάλιστα, θα παίξουν και φιλικό ματς η Σερένα Γουίλιαμς, η Ναόμι Οσάκα και η Κάρολιν Βοσνιάκι για τον ίδιο σκοπό.

So excited to announce the world's best players will be at AO Rally for Relief.



Grab your tickets to see @rogerfederer, @RafaelNadal, @serenawilliams, @naomiosaka, @CaroWozniacki, @NickKyrgios, @StefTsitsipas and more!#Aces4BushfireRelief https://t.co/ioWWblwN3E pic.twitter.com/TsS2sQXIbb