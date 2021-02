Τσιτσιπάς: Ανετη πρόκριση στους «16» του Open Αυστραλίας

Στη φάση των «16» πέρασε, για δεύτερη φορά στην καριέρα του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Ελληνας τενίστας κέρδισε με 3-0 σετ (6-4, 6-1, 6-1) τον Μίκαελ Ίμερ και εξασφάλισε την συμμετοχή του στους «16» του πρώτου Major της χρονιάς. Επόμενος αντίπαλος του Τσιτσιπά ο νικητής του αγώνα Μπερετίνι-Κατσάνοφ.

Σε δηλώσεις του μετά την πρόκριση ο Ελληνας πρωταθλητής εξέφρασε την ελπίδα να καταφέρει σ να κατακτήσει το πρώτο του grand slam τίτλο.

Για την απουσία του κόσμου από τα γήπεδα, αν και το τουρνουά ξεκίνησε με κόσμο στην Αυστραλία: «Είμαι πολύ χαρούμενος με το παιχνίδι μου. Ήταν ένα ποιοτικό ματς από την πλευρά μου. Γνωρίζω καλά τον Μάικ και εκπροσωπούμε τη νέα γενιά του τένις. Δυστυχώς δεν είχαμε θεατές σήμερα. Ήταν εντελώς απροσδόκητο για εμένα. Είναι δύσκολο να μην έχεις τον κόσμο στην κερκίδα. Είμαι πολύ σίγουρος πως όταν ολοκληρωθούν αυτές οι 5 μέρες και πάνε όλα καλά τα πράγματα, ο κόσμος θα επιστρέψει στις κερκίδες ».

