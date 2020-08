«Θηρίο στο κλουβί» ο Αντετοκούνμπο: Με 36 πόντους οδήγησε τους Μπακς σε νίκη επί των Σέλτικς

Στους 36 πόντους σταμάτησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, οδηγώντας τους Μπακς στη νίκη επί των Σέλτικς, στον πρώτο αγώνα μετά την επανεκκίνηση του ΝΒΑ.

O "Greek Freak" ήταν ασταμάτητος και έχοντας 36 πόντους (7/12 βολές, 13/17, δίποντα, 1/3 τρίποντα), 15 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 2 λάθη σε μόλις 32 λεπτά στο παρκέ ήταν ο κορυφαίος των Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη με 119-112 επί των Μπόστον Σέλτικς.

Άξιοι συμπαραστάτες οι Κρις Μίντλετον με 18 καιΜπρουκ Λόπεζ με 14 πόντους, ενώ για τους πρωτοπόρους της Ανατολής, που έπαιξαν χωρίς Μπλέντσο και Κόνατον.

Double double from the bubble. pic.twitter.com/cPfoGyR93o

Καθοριστική ήταν η φάση όταν το σκορ ήταν στο 107-107, με ενάμιση λεπτό να απομένει, όταν ένα γκολ-φάουλ του Giannis αποδείχτηκε καθοριστικό.

The best plays from today’s WIN over the Celtics!! pic.twitter.com/u7G2Mb5Cim