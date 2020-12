Τένις: Τα βραβεία για το 2020 -Οι υποψηφιότητες

Η ATP ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τα βραβεία που δίνει συνολικά για τη σεζόν που μας αφήνει στο τένις.

Οι υποψηφιότητες ανά κατηγορία:

Stefan Edberg Sportsmanship Award: ο παίκτης που, καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, συμπεριφέρθηκε με τον μεγαλύτερο δυνατό επαγγελματισμό και με ακεραιότητα, που ανταγωνίστηκε τους αντιπάλους του με το μεγαλύτερο αίσθημα δικαιοσύνης, προωθώντας με τον καλύτερο τρόπο το τένις εκτός κορτ.

Ραφαέλ Ναδάλ

Ντιέγο Σβάρτσμαν

Τζον Μίλμαν

Ντομινίκ Τιμ

Comeback Player of the Year: ο παίκτης που, προερχόμενος από μακρά περίοδο τραυματισμού, θεμελίωσε ξανά τη θέση του ως ένας εκ των κορυφαίων στο άθλημα.

Κέβιν Άντερσον

Αντρέι Κουζνέτσοφ

Βάσεκ Πόσπισιλ

Μίλος Ράονιτς

Most Improved Player of the Year: ο παίκτης που ολοκλήρωσε τη σεζόν με σημαντική άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη, παίζοντας ποιοτικά καλύτερο τένις στη διάρκειά της.

Ούγκο Ουμπέρ

Αντρέι Ρούμπλεφ

Ντιέγο Σβάρτσμαν

Γιανίκ Σίνερ

Newcomer of the Year: ο παίκτης της νέας γενιάς που έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα του Τοπ 150 και ψηλότερα, κάνοντας τη μεγαλύτερη αίσθηση στο τουρ.

Κάρλος Αλκαράζ

Σεμπάστιαν Κόρντα

Λορέντσο Μουσέτι

Γιούρι Ροντιόνοφ

Εμίλ Ρουσουβουόρι

Τιάγο Σέιμποθ Γουάιλντ

Coach of the Year: έχοντας κερδίσει την υποψηφιότητα από τη γνώμη των συναδέλφων προπονητών, είναι ο προπονητής που βοήθησε τα μέγιστα τον παίκτη του να φτάσει στο καλύτερο δυνατό επίπεδο απόδοσης.

Ζιλ Σερβάρα (Ντανίλ Μεντβέντεφ)

Χουάν Ιγκνάσιο Τσέλα (Ντιέγο Σβάρτσμαν)

Νίκολας Μασού (Ντομινίκ Τιμ)

Ρικάντρο Πιάτι (Γιανίκ Σίνερ)

Φερνάντο Βισέντε (Αντρέι Ρούμπλεφ)

Η κατηγορία Fan Favorite δεν έχει υποψηφιότητες και θα τεθεί στη διαθεσιμότητα του κοινού τις επόμενες μέρες. Σε αυτήν ο Φέντερερ έχει 17 πρωτιές.