Τένις: Δεν τα κατάφερε η Σάκκαρη, έχασε και αποκλείστηκε από τον τελικό στην Μελβούρνη

Με ήττα αποχαιρέτησε το τουρνουά της Μελβούρνης η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια το πάλεψε μέχρι τέλους, ωστόσο ηττήθηκε σε 1.16′ με 6-2, 3-6, 9-11 από την Ανέτ Κονταβέιτ στα ημιτελικά του Grampians Trophy. Να σημειώσουμε πάντως, πως και να κέρδιζε η Μαρία Σάκκαρη δε θα έπαιζε στον τελικό, καθώς οι διοργανωτές αποφάσισαν να τον ακυρώσουν.

Η Μαρία Σάκκαρη ήταν κυρίαρχη στο πρώτο σετ. Με το σερβίς της θα προηγηθεί με 4-2 και θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ. Με άσο έκλεισε το 1ο σετ στο 6-2 σε 14′. Στο δεύτερο σετ, η Κονταβέιτ έκανε το μπρέικ για το 5-3, με αποτέλεσμα να ισοφαρίσει σε 1-1 (6-3).

Τα πάντα κρίθηκαν στο σούπερ τάι μπρέικ. Η Σάκκαρη προηγήθηκε με 4-1, η Κονταβέιτ έκανε μεγάλη επιστροφή για το 4-5 αλλά η Ελληνιδα τενίστρια φτάνει σε διπλό ματς πόιντ στο 9-7. Παρόλα, αυτά η Εσθονή… έσβησε και τα δύο. Ετσι εκμεταλλεύτηκε το μοναδικό της ματς πόιντ για το 11-9.

🗣️ As the crowd chants, @mariasakkari takes the opening set in just 14 minutes, 6-2.#GrampiansWTA pic.twitter.com/qO08CcxVO1