Τελικός Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν-Μπάγερν Μονάχου την Κυριακή στις 22:00

Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου θα διεκδικήσουν το φετινό τρόπαιο του Champions League.

Οι Παριζιάνοι κέρδισαν χθες 3-0 την Λειψία, ενώ απόψε η Μπάγερν Μονάχου νίκησε και αυτή με το ίδιο σκορ την Λιόν. Και έτσι θα συναντηθούν την Κυριακή στις 22:00 στον μεγάλο τελικό του Champions League στο στάδιο «Ντα Λουζ» της Λισαβόνας.

Η Μπάγερν Μονάχου πάει σε τελικό μετά από 7 χρόνια, για 11η φορά στην ιστορία της και διεκδικεί το 6ο τρόπαιο Πρωταθλητριών ή Champions League, ενώ η Παρί για πρώτη φορά είναι φιναλίστ στον θεσμό. Παράλληλα, θα είναι η πρώτη φορά μετά από 44 χρόνια που θα αναμετρηθούν Γάλλοι με Γερμανούς στον τελικό.

🤩🤩🤩 Who will win the 2020 #UCLfinal❓ pic.twitter.com/4sTJ7s8QFR