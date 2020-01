Συντριβή για Αντετοκούνμπο και Μπακς- Εχασαν με 126-104 στο Σαν Αντόνιο

Δύσκολη νύχτα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μιλγουόκι Μπακς που ηττήθηκαν με μεγάλη διαφορά από τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Τα «σπιρούνια» επικράτησαν με 126-104 των «Ελαφιών», σε ένα ματς όπου ο Αντετοκούνμπο ήταν κυριολεκτικά μόνος του. Σε 34 σχεδόν λεπτά είχε 24 πόντους (10/22 σουτ, 4/4 βολές), 12 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 τάπα, με τους υπόλοιπους όμως να υστερούν.

A near triple-double from The Greek Freak:



24 PTS | 12 REB | 8 AST | 3 STL pic.twitter.com/xZNL6MxSFt