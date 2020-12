Συμφώνησε με Ποκετίνο η Παρί Σεν Ζερμέν

Ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο είναι ο νέος προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν.

Αμεσα η αλλαγή προπονητή στην Παρί Σεν Ζερμέν, με τον Μαουρίτσιο Ποκετίνο να είναι ο νέος της τεχνικός καθώς ήρθε σε συμφωνία με την διοίκησή της, λίγη ώρα μετά την απόφαση για το διαζύγιο με τον Τόμας Τούχελ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρι και απλώς αυτή την στιγμή ετοιμάζονται τα συμβόλαια που θα υπογραφούν και τακτοποιούνται ορισμένες λεπτομέρειες.

Θυμίζουμε πως ο Ποτσετίνο είχε μείνει χωρίς δουλειά εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο όταν είχε λυθεί το συμβόλαιό του με την Τότεναμ.

