Σε ρόλο... Τόνι Μοντάνα στο Ντουμπάι o Στέφανος Τσιτσιπάς -Το βίντεο μέσα από την μπανιέρα - iefimerida.gr

O Στέφανος Τσιτσιπάς φαίνεται να απολαμβάνει τα ταξίδια του ακόμα και όταν είναι για τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και θέλει να το μοιράζεται με τον κόσμο.

Με τον προσωπικό του λογαριασμό στο youtube, ο πρωταθλητής του τένις αφιερώνει χρόνο στο να ετοιμάζει καλοφτιαγμένα βίντεο με επίκεντρο τη ζωή του, τα ταξίδια του, τα οποία είναι πολλά λόγω των αγωνιστικών του υποχρεώσεων.

Τελευταίος ταξιδιωτικός σταθμός είναι το Ντουμπάι, μια πολή που φαίνεται ότι αγάπησε πολύ και παρά την ένταση της προπόνησης και το πυκνό του πρόγραμμα, δεν έχασε χρόνο να την δει και να μάθει για την ιστορία της.

Παράλληλα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δίνει την ευκαιρία στους οπαδούς του να πάρουν μια γεύση από το πλούσιο πρόγραμμα προετοιμασίας που ακολουθεί, συνοδεία της οικογένειάς του, για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του πρωταθλητισμού.

Είναι γνωστό επίσης ότι ο Έλληνας τενίστας είναι λάτρης των ταινιών, της σκηνοθεσίας.

Το βίντεο του Στέφανου Τσιτσιπά στο Ντουμπάι

Το βίντεό του για την προετοιμασία του στο Ντουμπάι έχει τίτλο

«Ξεπερνώντας τα όρια στην Πόλη του Χρυσού!» και προφανώς παραπέμπει στην περίφημη φράση και μότο ζωής «Push It to the Limit» της ταινίας «ο Σημαδεμένος» (Scarface) με πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο, στον ρόλο του γκάνγκστερ Τόνι Μοντάνα.

Υπάρχει δε και μια χαρακτηριστική σκηνή όπου ο διάσημος πρωταγωνιστής βρίσκεται σε μια μπανιέρα απολαμβάνοντας το πούρο του και όχι τυχαία και ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει επιλέξει για φόντο φωτογραφία όπου και αυτός βρίσκεται στην μπανιέρα, όχι όμως καπνίζοντας πούρο αλλά κάνοντας αποθεραπεία με παγάκια.

Η χαρακτηριστική σκηνή από το Scarface