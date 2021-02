Στέφανος Τσιτσιπάς: Γιουχαΐσματα από το κοινό για δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα [βίντεο]

Γέλια, επιφωνήματα και γιουχαΐσματα προκάλεσαν οι δηλώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά στη Rod Laver Arena αμέσως μετά τη νίκη του επί του Ζιλ Σιμόν στον 1ο γύρο του Australian Open.

«Δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο εύκολο, έκανα ένα τέλειο παιχνίδι από τη μεριά μου», με τον κόσμο να τον αποδοκιμάζει, αφού νόμιζε ότι το είπε αλαζονικά, και τον Στέφανο να «σώζει» την κατάσταση: «Νιώθω ότι τα έκανα ήδη μαντάρα».

Εν συνεχεία αναφέρθηκε στο παιχνίδι και προκάλεσε γέλια, ενώ απείλησε πως θα αποχωρήσει: «Έπαιξα ένα καταπληκτικό παιχνίδι από την αρχή ως το τέλος. Δεν ξέρω ποια ήταν η τακτική του. Αν θέλετε, μπορώ να αποχωρήσω. Ήταν το τελευταίο που περίμενα, να παίζω στη Rod Laver Arena και όλοι να γελάνε μαζί μου. Το επίπεδό μου είναι πολύ καλό, νιώθω πολύ καλά τόσο με τα σερβίς μου όσο και στις επιστροφές. Έχω ξεκάθαρη εικόνα το πώς θα επιστρέψω την μπάλα και θα ξεκινήσω τους πόντους. Όλο αυτό μου δίνει επιπλέον αυτοπεποίθηση».

Όσο αφορά τον επόμενο αντίπαλό του, τον Θανάση Κοκκινάκη, με τον οποίο έχουν κάνει πολλές κοινές προπονήσεις, αλλά δεν έχουν δώσει επίσημο αγώνα, είπε: «Είδα μερικά στιγμιότυπα από το παιχνίδι του, βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Τον γνωρίζω από παλιά, που προπονούμασταν μαζί, είναι ένα καλό παιδί».

That was the weirdest post-match interview in Stef's career, and that says a lot. 😂 (Part 1) pic.twitter.com/bhWTvkWitM