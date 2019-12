Βασίλης Σπανούλης: Υποψήφιος για την καλύτερη ομάδα της δεκαετίας -Η αποθεωτική ανάρτηση της Euroleague

Ανάρτηση αφιερωμένη στον Βασίλη Σπανούλη από την Euroleague.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού χαρακτηρίζεται ως ένας από τους μεγαλύτερους σταρ στην ιστορία της Euroleague και όχι άδικα, καθώς απέχει μόλις 12 πόντους από την πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών.

Στο βίντεο που ετοίμασε η Eurolague, στο πλαίσιο της υποψηφιότητας του Βασίλη Σπανούλη για την κορυφαία ομάδα της δεκαετίας, παρουσιάζονται ορισμένες από τις καλύτερες στιγμές του στην διοργάνωση.

Without the slightest shadow of a doubt, singular guard Vassilis Spanoulis is one of the biggest stars in Turkish Airlines EuroLeague history.



The list of achievements goes on and on for the next All-Decade Nomine, check out his best plays here! #EuroLeague20 I #GameON pic.twitter.com/gHT2QhyR9U