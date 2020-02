Σούπερ εμφάνιση Αντετοκούνμπο- Μία ανάσα από το triple double στη νίκη των Μπακς επί των Φοίνιξ Σανς

Αλλη μία σπουδαία εμφάνιση πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Ελληνας άσος των Μιλγουόκι Μπακς, έφτασε μία ανάσα από το triple double στη νίκη της ομάδας του επί των Φοίνιξ Σανς με 129-108. Ο Greek Freak σε 30 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα συμμετοχής, σημείωσε 30 πόντους (10/21 σουτ με 1 τρίποντο και 9/16 βολές), μάζεψε 19 ριμπάουντ και μοίρασε 9 ασίστ. Παράλληλα είχε και από ένα κλέψιμο και ένα κόψιμο, καθώς και 7 λάθη.

Another near triple-double from Giannis:



30 PTS | 19 REB | 9 AST | 1 BLK | 1 STL pic.twitter.com/7pp4LubfTE