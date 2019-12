Νέα σούπερ εμφάνιση Αντετοκούνμπο και 14η σερί νίκη για τους Μιλγουόκι Μπακς- Κέρδισαν το Ορλάντο 110-101

Τις εξαιρετικές του εμφανίσεις στο φετινό NBA συνέχισε τα ξημερώματα (Ελλάδας) ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Ελληνας άσος των Μιλγουόκι Μπακς, ήταν κοντά σε ένα ακόμη triple double στην καριέρα του και οδήγησε την ομάδα του στην 14η σερί νίκη της, αυτή τη φορά επί των Ορλάντο Μάτζικ. Τα «ελάφια» επικράτησαν με 110-101, με τον Αντετοκούνμπο να σημειώνει 32 πόντους σε 34:43 συμμετοχής, έχοντας 12/22 σουτ, 2 εκ των οποίων τρίποντα, καθώς και 6/12 βολές. Παράλληλα, μάζεψε 15 ριμπάουντ και μοίρασε 8 ασίστ. Επίσης είχε ένα κλέψιμο και μία τάπα, καθώς και μόλις δύο λάθη.

The best from The Greek Freak:



32 PTS | 15 REB | 8 AST | 1 BLK | 1 STL pic.twitter.com/ZtZcdkMKKf